A Milli Takım Karadağ Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

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UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup 5'inci maçında Galler ile Kayseri'de karşılaşan ve 0-0 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, kentteki hazırlıklarını tamamladı. Ay yıldızlı takım dün Kayserispor Recep Mamur Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ardından bugün de Kadir Has Stadyumu'nda antrenman gerçekleştirdi. Milliler antrenmanda düz koşu ve pas çalışması yaptı. Antrenmanda Hakan Çalhanoğlu dışında tüm oyuncular hazır bulunurken, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki antrenmanın 15 dakikası basın açık olarak yapıldı. Ay-yıldızlılar, yarın oynanacak mücadele için bugün Kayseri'den saat 16.00'da özel uçakla Karadağ'a hareket edecek.