A Milli Takım Maç Öncesi Basın Toplantısı - Son Dakika
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A Milli Takım Maç Öncesi Basın Toplantısı

A Milli Takım Maç Öncesi Basın Toplantısı
28.06.2026 16:07
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A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek ve İsviçre maçları öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek ve İsviçre ile oynayacağı maçlar öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen medya gününde Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, başantrenör Ergin Ataman ile oyuncular Cedi Osman ve Alperen Şengün soruları yanıtladı.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, ay-yıldızlı ekipte yer alan tüm oyuncuların iyi hazırlandığının altını çizerek, " Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiğimiz ikincilikten sonra milli takımımızın oynadığı basketbol gerçekten bizleri gururlandırıyor. Gerek sayın hocamız gerekse bütün sporcu arkadaşlar, önümüzdeki iki maçın öneminin bilincindeler. Bu iki maçı kazandığımız takdirde hem grubu lider bitireceğimizin, hem de diğer grup aşamasında da çok avantajlı duruma geleceğimizin farkındalar. İnşallah 2 Temmuz'da Bosna Hersek'te daha sonra 6 Temmuz'da burada Sinan Erdem Spor Salonu'nda Türk halkının önünde iki galibiyeti de alıp eşleşeceğimiz grupta daha avantajlı duruma geleceğiz. O yüzden yönetim olarak her zaman hem hocamızın hem de sporcularımızın yanındayız. İnşallah ülkemizi ve bizleri gururlandıracak başarıyı elde ederler." diye konuştu.

TBF yönetimi olarak her zaman milli oyuncuların yanlarında olduklarını vurgulayan Türkoğlu, "Hedefimiz 2027 Dünya Şampiyonası'nda Katar'da olabilmek. O yüzden sporcularımızın şu an maça olan hazırlıkları onlara olan güvenimizi her zaman en üst seviyede tutmuştur. Onlar da sorumlulukların bilincindeler. İnanıyorum ki bu iki maça da o özveriyle, o bilinçle çıkıp inşallah karşılaşmaları kazanıp ülkemizi gururlandıracaklar. Yönetim olarak her zaman onların destekçisiyiz. İnşallah hep beraber güzel bir sonuçla ikinci gruba biraz daha avantajlı başlarız. Sonuçta hepimizin hedefi Türk basketbolunu her ortamda en iyi şekilde temsil edebilmek. Geçen yaz Avrupa Şampiyonası'nda milyonları gururlandıracak bir başarı elde ettiler. Bu pencerelerde ilk hedef Dünya Şampiyonası'na gidebilmek, daha sonra da orada inşallah tekrar ülkemizi gururlandıracak başarıyı elde edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

"Avrupa ya da dünya basketbolunda milli takımlar anlamında en üst noktalardayız"

Başkan Hidayet Türkoğlu, kendi dönemlerinde milli takımlar ve kulüpler anlamında önemli başarılar elde ettiklerini aktardı.

Kulüpleri tebrik eden Türkoğlu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Son sekiz yıla baktığınız zaman kulüplere burada gerçekten ayrı bir parantez açmamız gerekiyor. Çünkü bu zamana kadarki elde edilen bütün başarılar kulüplerimizin doğru yapılanması ve doğru kadroları sonucunda elde edilmiş başarılardır. Biz de sadece ülke basketbolunu yöneten insanlar olarak kulüplerimizin bu başarılarının yanında her zaman onları destekleyen, onlarla gurur duyan bir yönetim olduk. Ama bütün kredi her zaman kulüplerimizin yapmış olduğu doğru işlerin sonunda gelen başarılardır. Son sekiz yıla baktığınız zaman ülkemize gerçekten Avrupa'nın en büyük kupaları geldi. Kulüplerimiz neredeyse artık her yıl bir organizasyonda final oynayacak noktaya geldi."

A Milli Takımı ve ay-yıldızlı sporcuları da tebrik eden Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yıldan itibaren de milli takımımızın elde etmiş olduğu başarı ister istemez ülke basketbolu olarak hem kulüpler hem milli takım anlamında da çok değerli bir noktaya geldi. Kulüplerimiz inşallah aynı istikrarla devam ederler. Çünkü şu an Avrupa ya da dünya basketboluna baktığınız zaman milli takımlar anlamında en üst noktalardayız. Kulüpler anlamında da en üst noktadayız. İnşallah bu süreç uzun yıllar böyle devam eder. Çünkü gerçekten doğru yatırımlar yapılıyor. Kulüplerimizin değerli başkanları kulüplere önemli yatırımlar yapıyorlar. Ülke olarak bu noktaya gelmemiz bizim için çok değerli. Sizler de medya olarak bu süreçlerde bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Bu anlamda da bizim için çok değerli. İnşallah bu başarı grafiğimiz hem milli takım hem de kulüpler anlamında devam eder. Çünkü gerçekten ülke olarak bu başarıları basketbolseverler açısından çok kıymetli buluyorum."

Alper Yılmaz: "Adım adım ilerlemek istiyoruz"

TBF Sportif Direktörü Alper Yılmaz, Bosna Hersek ve İsviçre maçlarının öneminden bahsederek, adım adım ilerlemek istediklerini anlattı.

Grubu 6 galibiyetle tamamlamak istediklerini belirten Yılmaz, "Bu ancak yolun yarısı ediyor. Ondan sonra oynayacağımız ağustos, kasım ve şubattaki pencerelerle Dünya Kupası'na gidip gitmeyeceğimiz belli olacak ama adım adım ilerlemek istiyoruz. Önce Bosna Hersek maçı, sonra da burada oynayacağımız İsviçre maçı bizim için önemli karşılaşmalar. Umuyorum 2'de 2 yaparız. Umarım iyi bir basketbol sahaya yansıtırız ve elimizden geleni yaparız. Gelen teknik ekibe ve bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zorlu sezonlardan geliyorlar ama hiç bizi üzmeden buraya gelip milli forma için ter döküyorlar. Onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 17 Yaş Altı Takımı'ndaki arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Bu akşam zaten takım olarak onların yanında destek olmaya çalışacağız. İnşallah sonu madalya olur. Onlar da bizler gibi bu ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin Ataman: "Avrupa'nın en iyi, en formda takımı olarak gösteriliyoruz"

Başantrenör Ergin Ataman ise hedeflerini Bosna Hersek ve İsviçre maçlarını kazanarak bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak olarak belirledi.

Grupta son iki maç öncesinde bir araya geldiklerini anımsatan deneyimli başantrenör, "Yeni bir yaz penceresi, grubun son iki maçı. Grupta şu anda namağlup durumdayız. Dört maçımızı da kazandık. Özellikle iki Sırbistan galibiyeti bize ciddi bir avantaj sağladı. Aldığımız bu galibiyetler ve en son EuroBasket'teki (Avrupa Şampiyonası) ikincilikle şu anda Avrupa basketbolunda sıralamalarda birinci basamakta gösteriliyoruz. Avrupa'nın en iyi, en formda takımı olarak gösteriliyoruz. Oyuncularımız da sağ olsunlar, NBA'deki oyuncularımız, Avrupa Ligi'nde oynayan, Avrupa'da, Türkiye'de oynayan bütün oyuncularımız büyük bir özveriyle kampa katıldılar ve bu yaz penceresinde de bizle beraber olacaklar." şeklinde konuştu.

A Milli Takım'ın hazırlıkları hakkında bilgi veren Ataman, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz hafta çalışmalarımıza başladık. İstanbul'da başladık, daha sonra Antalya'da kısa ama iyi bir kamp dönemi geçirdik. Rusya ile bir hazırlık maçı oynadık ama şimdi tabii ki artık bu son üç günde hedef maçlarımız geliyor. Öncelikle Bosna Hersek deplasmanı var. Bosna da grupta ilk iki için iddialı bir takım. Bizim birinciliğimiz garanti ikincilik için özellikle. Sert bir maç olacaktır. Bosna Hersek basketbolu da sonuçta bir ekol. Tecrübeli oyuncuları var. NBA'den getirdikleri yeni bir oyuncu var. İstanbul'daki maçı farklı bir şekilde kazanmıştık. Şimdi oraya da tabii ki mutlak galibiyet parolasıyla gidiyoruz."

Ergin Ataman, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bosna Hersek'ten dönüşte de 6 Temmuz'da son maçımızda Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yle oynayacağız. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp bir üst tura, bir üst gruba 6 galibiyetle çıkmak. Burada namağlup veyahut da grup birincisi olarak çıkmamız bize Dünya Şampiyonası'nı garanti etmiyor. Çünkü çaprazdan gelecek olan çok kuvvetli takımlar var, İtalya ve Litvanya gibi. İngiltere ve İzlanda, ikisinden biri gelecek. Daha sonra da tabii ki o ikinci etap maçları ağustos sonunda oynanacak. Ona yönelik de ağustos ortasından itibaren çalışacağız. Şu anda takımın hazırlığından, oyuncuların motivasyonundan ve Türkiye'yi geçtiğimiz yıl Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi en iyi şekilde temsil etme isteğinden ve arzusundan son derece memnunuz."

Türkiye'de düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda mücadele eden Yıldız Erkek Milli Takımı ile ilgili bir soruya Ataman, "Aslında FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası olmasaydı şu andaki kadrodan bir veya iki oyuncuyu da aday kadroya çağırmayı düşünüyordum ama Dünya Şampiyonası ile aynı tarihe denk geldi. Şu anda 17 Yaş Altı Milli Takımı'mızın şampiyonada madalya almasını bekliyoruz. Ondan sonra da bir sonraki ağustos kamp döneminde bir veya iki oyuncuyu kadroya dahil edebiliriz. 17 yaş tabii ki çok genç bir yaş ama hakikaten çok istikbal vadeden iki tane (Ömer Kutluay ve Darius Karutasu) oyuncumuz var. Onların durumunu değerlendireceğiz." yanıtını verdi.

Cedi Osman: "Bu pencereyi 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz"

Kaptan Cedi Osman, Bosna Hersek maçının zor olacağını ancak kazanarak çok önemli bir avantaj elde etmek istediklerini dile getirdi.

Çok önemli iki maça çıkacaklarını hatırlatan Cedi, "Şu ana kadar 4'te 4 yaptık ve bir sonraki gruba tabii ki galibiyetleri taşımak adına bu pencereyi de 2'de 2 ile kapatmak istiyoruz. Bu iki maç bizim için çok önemli. Çünkü bu iki maçı da kazandığımız takdirde çok önemli bir avantaj sağlamış olacağız. Öncelikle Bosna Hersek karşılaşması çok zor bir maç olacak. Çünkü kendi taraftarlarının önünde çok iyi basketbol oynayan bir takıma karşı oynayacağız. Her ne kadar eksikleri olsa da yine de tehlikeli bir maç bizi bekliyor. Biz de tabii ki tekrardan Avrupa Şampiyonası'ndan sonra hep beraber bir arada olduğumuz için çok mutluyuz. Tekrardan aynı gücümüzle bu iki maçı da kazanarak çok önemli bir avantaj elde etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Alperen Şengün: "Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz"

Milli basketbolcu Alperen Şengün de medya gününde yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

"Gruptan lider çıkmayı garantilesek de önümüzde iki tane maç var. Grubu namağlup bitirip diğer gruba avantajlı gitmek istiyoruz. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp Bosna Hersek'e gidip sonra da gelip burada seyircimizin önünde maçları kazanmak istiyoruz."

Milli takım, hazırlıklarına devam etti

A Milli Takım, 2 Temmuz'da deplasmanda oynayacağı Bosna Hersek maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde başantrenör Ergin Ataman yönetiminde ilk 10 dakikası basına açık antrenmanda ay-yıldızlılar pas ve ısınma çalışması gerçekleştirdi.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Bosna Hersek karşılaşmasının taktik çalışması üzerinde durulduğu öğrenildi.

Maç programı

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın maç programı şu şekilde:

2 Temmuz Perşembe:

21.00 Bosna Hersek-Türkiye

6 Temmuz Pazartesi:

19.00 Türkiye-İsviçre

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor A Milli Takım Maç Öncesi Basın Toplantısı - Son Dakika

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