A Milli Takım Macaristan ile Rövanş Oynayacak

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında yarın Macaristan'a konuk olacak.

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda rövanşında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 20.00'de Puskas Arena'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, İstanbul'da oynanan maçtan 3-1'lik skorla galip ayrılarak avantaj sağladı. Ay-yıldızlılar müsabakadan galip ayrılması veya berabere kalması durumunda A Ligi'ne yükselecek. Macaristan'ın 2 farklı galibiyetinde ise müsabaka uzatmalara gidecek. A Milliler 3 ve daha farklı skorla yenilirse yoluna B Ligi'nde devam edecek.

17. randevu

Türkiye ile Macaristan, bugüne kadar 10'u resmi ve 6'sı özel maç olmak üzere 16 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda milliler, 5 kez sahadan galip ayrılırken, Macaristan 9 defa kazandı. 2 maç ise berabere sona erdi. Ay-yıldızlılar 18 gol atarken, kalesinde 30 gol gördü.

Millilerin 639. müsabakası

Milliler, 353'ü resmi, 285'i özel olmak üzere toplam 638 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 249 galibiyet elde ederken, 239 mağlubiyet ve 150 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 873 gol kaydederken, kalesinde ise 912 gole engel olamadı.

Vincenzo Montella 21. maçında

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, millilerle bugüne kadar 15'i resmi, 5'i özel olmak üzere 20 müsabaka oynadı. Montella idaresindeki ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 10 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

A Milliler, Macaristan'ı deplasmanda en son 2006 yılında yendi

A Milliler, geçtiğimiz perşembe günü Macaristan'ı İstanbul'da mağlup ederek, 2007 yılından sonra ilk kez rakibine karşı galip gelerek kötü seriyi sona erdirdi. Milliler, Macarları deplasmanda da yenerek, 7 Ekim 2006 tarihinden sonra bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Kırmızı-beyazlılar o tarihteki mücadeleyi 1-0 kazandıktan sonra Macaristan'a konuk olduğu 2'si resmi, 1'i de özel olmak üzere 3 maçta da yenildi.

Orkun Kökçü cezalı

A Milli Futbol Takımı'nda Orkun Kökçü, Macaristan karşısında İstanbul'da oynanan ilk müsabakada gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düştü. Kökçü bundan dolayı rövanşta formaya giyemeyecek.

İlk maçta cezalı olan Arda Güler ve Merih Demiral ise Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın görev vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek.

Mert Günok ve Yunus Akgün sakatlıklarından dolayı kadrodan çıkarıldı

Ay-yıldızlılarda Mert Günok ve Yunus Akgün, tedavilerinin Macaristan ile oynanacak rövanş maçına yetişmeyeceği tespit edilmesinden dolayı kadrodan çıkarıldı. Savunma bölgesindeki futbolcuların sağlık durumu değerlendirmelerinin devam etmesi nedeniyle de İtalya ekibi Palermo'da forma giyen Rayyan Baniya aday kadroya alındı.

Felix Zwayer düdük çalacak

Macaristan ile Türkiye arasında oynanacak mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer yönetecek. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Christian Dietz yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak. Müsabakada Bastian Dankert VAR, Patrick Hanslbauer de AVAR olarak görev yapacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Berke Özer (Eyüpspor), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Rayyan Baniya (Palermo)

Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica). - BUDAPEŞTE