A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi\'nde Güçlü Performans Gösterdi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde bugüne kadar 22 karşılaşmaya çıktı ve 9 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.
İlk kez 2018-2019 sezonunda oynanmaya başlanan UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, 4. kez mücadele etti. Milliler, Uluslar Ligi'nde 3 kez B Ligi, 1 defa da C Ligi'nde yer aldı. Ay-yıldızlılar son olarak B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puanla Galler'in ardından ikinci sırada tamamladı ve A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Play-off kuraları 22 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Play-off müsabakaları ise çift maç eleme usulüne göre mart ayında yapılacak. Millilerin play-off'taki muhtemel rakipleri arasında Belçika, Macaristan, İskoçya ve Sırbistan bulunuyor.
Uluslar Ligi'nde 22 maç oynadı
A Milli Futbol Takımı, 4 kez mücadele ettiği Uluslar Ligi'nde bugüne kadar 22 müsabakaya çıktı. Ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 9 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan maçlarda 37 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 26 gol gördü. A Milli Takım, bu organizasyonda B Ligi'nde 1 kez 2. sırada, 2 defa son sırada yer alırken, C Ligi'ni ise lider olarak tamamladı.
En fazla Rusya ile oynadı, en farklı galibiyet Litvanya'ya karşı
Milliler, Uluslar Ligi'nde bugüne kadar en fazla Rusya ile rakip oldu. Kırmızı-beyazlılar, Rusya ile oynadığı 4 karşılaşmada 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi'nde en farklı galibiyetini ise Litvanya karşısında 6-0'lık skorla elde etti.
A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlar şöyle:
Karadağ: 3 - Türkiye: 1
Türkiye: 0 - Galler: 0
İzlanda: 2 - Türkiye 4
Türkiye: 1 - Karadağ: 0
Türkiye: 3 - İzlanda: 1
Galler: 0 - Türkiye: 0
Faroe Adaları: 2 - Türkiye: 1
Türkiye: 3 - Lüksemburg: 3
Türkiye: 2 - Litvanya: 0
Lüksemburg: 0 - Türkiye: 2
Litvanya: 0 - Türkiye: 6
Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0
Macaristan: 2 - Türkiye: 0
Türkiye: 3 - Rusya: 2
Türkiye: 2 - Sırbistan: 2
Rusya: 1 - Türkiye: 1
Sırbistan: 0 - Türkiye: 0
Türkiye: 0 - Macaristan: 1
Türkiye: 0 - İsveç: 1
Rusya: 2 - Türkiye: 0
İsveç: 2 - Türkiye: 3
Türkiye: 1 - Rusya: 2 - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde Güçlü Performans Gösterdi - Son Dakika
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