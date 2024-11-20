A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde Güçlü Performans Gösterdi - Son Dakika
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A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde Güçlü Performans Gösterdi

A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi\'nde Güçlü Performans Gösterdi

A Milli Futbol Takımı, 22 maçta 9 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile play-off'a yükseldi.

20.11.2024 11:45
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde bugüne kadar 22 karşılaşmaya çıktı ve 9 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı.

İlk kez 2018-2019 sezonunda oynanmaya başlanan UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, 4. kez mücadele etti. Milliler, Uluslar Ligi'nde 3 kez B Ligi, 1 defa da C Ligi'nde yer aldı. Ay-yıldızlılar son olarak B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlılar, grubu 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 11 puanla Galler'in ardından ikinci sırada tamamladı ve A Ligi'ne yükselmek için play-off oynayacak. Play-off kuraları 22 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Play-off müsabakaları ise çift maç eleme usulüne göre mart ayında yapılacak. Millilerin play-off'taki muhtemel rakipleri arasında Belçika, Macaristan, İskoçya ve Sırbistan bulunuyor.

Uluslar Ligi'nde 22 maç oynadı

A Milli Futbol Takımı, 4 kez mücadele ettiği Uluslar Ligi'nde bugüne kadar 22 müsabakaya çıktı. Ay-yıldızlılar, bu mücadelelerde 9 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 6 beraberlik aldı. Kırmızı-beyazlılar, geride kalan maçlarda 37 gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 26 gol gördü. A Milli Takım, bu organizasyonda B Ligi'nde 1 kez 2. sırada, 2 defa son sırada yer alırken, C Ligi'ni ise lider olarak tamamladı.

En fazla Rusya ile oynadı, en farklı galibiyet Litvanya'ya karşı

Milliler, Uluslar Ligi'nde bugüne kadar en fazla Rusya ile rakip oldu. Kırmızı-beyazlılar, Rusya ile oynadığı 4 karşılaşmada 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, Uluslar Ligi'nde en farklı galibiyetini ise Litvanya karşısında 6-0'lık skorla elde etti.

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlar şöyle:

Karadağ: 3 - Türkiye: 1

Türkiye: 0 - Galler: 0

İzlanda: 2 - Türkiye 4

Türkiye: 1 - Karadağ: 0

Türkiye: 3 - İzlanda: 1

Galler: 0 - Türkiye: 0

Faroe Adaları: 2 - Türkiye: 1

Türkiye: 3 - Lüksemburg: 3

Türkiye: 2 - Litvanya: 0

Lüksemburg: 0 - Türkiye: 2

Litvanya: 0 - Türkiye: 6

Türkiye: 4 - Faroe Adaları: 0

Macaristan: 2 - Türkiye: 0

Türkiye: 3 - Rusya: 2

Türkiye: 2 - Sırbistan: 2

Rusya: 1 - Türkiye: 1

Sırbistan: 0 - Türkiye: 0

Türkiye: 0 - Macaristan: 1

Türkiye: 0 - İsveç: 1

Rusya: 2 - Türkiye: 0

İsveç: 2 - Türkiye: 3

Türkiye: 1 - Rusya: 2 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi'nde Güçlü Performans Gösterdi - Son Dakika

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