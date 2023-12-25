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Abdulkadir Bitigen, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçını yönetecek - Son Dakika
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Abdulkadir Bitigen, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçını yönetecek. Maç, 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak.

Abdulkadir Bitigen, Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçını yönetecek
25.12.2023 - 15:28,
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında 29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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