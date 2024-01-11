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Abdullah Avcı: Gerçekçi oyun tabelanın ne yazdığıdır - Son Dakika
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Abdullah Avcı: Gerçekçi oyun tabelanın ne yazdığıdır

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, Yılport Samsunspor'u 2-1 yendikleri maçın ardından gerçekçi oyunun tabelanın ne yazdığı olduğunu belirtti. Avcı, rotasyon yapamadıklarını ve hedeflerinin Avrupa kupalarına gitmek ve ligde üçüncü olmak olduğunu söyledi. Ayrıca, Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'ın takımdan ayrılabileceği haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı: Gerçekçi oyun tabelanın ne yazdığıdır
11.01.2024 - 23:21,  Güncelleme: 23:24
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Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme müsabakasında Yılport Samsunspor'u 2-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Keyif veren oyun nedir bunun karşılığı nedir tam bilmiyorum. Gerçekçi oyun tabelanın ne yazdığıdır." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'un değişen hocasıyla birlikte bir çıkış yakalayan takım görüntüsünde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Biz de onların baskısını nasıl kırarız gibi konuları çok çalıştık ama 3 günde bir maç oynadığımız için daha çok görsel olarak çalışıyoruz. 3 gün tamamlanmadan hatta bir maç oynayacağız hafta sonu. Oynamakla ilgili bir sıkıntım yok ama rotasyon yapamıyorum. Rotasyonları yapan bir teknik adam olarak çok eleştirildim zamanında. Bugün ise rotasyon yapmak çok önemli oldu. İki Afrika Kupası'na giden var, iki sakatım var, iki stoperim 7 aydır oynamadı. Onun dışında genç oyuncularım var."

Maçı daha erken koparabileceklerini de vurgulayan Avcı, "Oyunu son ana kadar dengeli bir şekilde getirdik. Bu seneyi getireceğiz, inişleri çıkışları olacak. Bazen oyun olarak bazen skor olarak götüreceğiz. Ligin üçüncüsüyüz şu an itibarıyla. Bizim için ulaşabilir hedef Avrupa kupalarına gidebilmek ve ligin üçüncüsü olmak. Eğer üçüncü olabilirsek hem ekonomik, hem itibar, hem de transferde kullanabileceğimiz bir durum olacak. Şu an itibariyle kotamız dolu. Orsic'in önünü açtık onun lisansı çıkarılacak. Kourbelis'i de bu nedenle gönderdik." ifadesini kullandı.

Abdullah Avcı, Trabzonspor'da üçüncü senesini doldurduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Arada 7 aylık bir boşluk var. Ama taraftarlarımız bugün yine bir teveccüh gösterdiler. Trabzonspor kazandığı zaman burada şehirde herkes mutlu oluyor. Kulübün içerisinde bazı görseller de değişti. Medya sorumlumuz bu konuda çok iyi çalışıyor. Ben bu kulübün tarihinde yer almak istiyordum. Bu benim adıma ve ekibim adına da gelişti, başardık. Trabzon şehri ve Trabzonspor bana çok şey kattı. Bunun ucu bucağı yok. Bizim duygumuz karşılıklı bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor bir yolculuktur, inançtan imkansıza mümkün kılan bir yolculuktur. Buraya gelenlere teşekkür ediyorum."

Avcı, kendilerine yönelik eleştirilere de cevap vererek, "11 hafta gerçekçi oyunları ortaya koymak gerekiyor. Bazen çok pas yapıyorsunuz diye eleştiriler. Tabela neyi yazıyor gerçekçi oyun olarak tabela ne yazıyor doğru olan odur. Keyif veren oyun nedir bunun karşılığı nedir tam bilmiyorum. Gerçekçi oyun tabelanın ne yazdığıdır. Trabzonspor forması ve geçmişi, tarihi yarışır. Oyuncu kadrosunu geliştirmek gerekir. Belki oyuncu grubu zor da olsa maç kazanmaya devam ediyor. Gerçekçi ulaşılabilir hedefimize ulaşırız." şeklinde konuştu.

Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'ın takımdan ayrılabileceği yönündeki haberlerle ilgili olarak da Avcı, "Abdülkadir Ömür burada çok güzel duygular yaşamış, kazanılan kupaların içerisinde olmuş bir oyuncu. Bu transfer dönemi sadece Ömür'ün değil Bakasetas ile ilgili de konuşuluyor. Abdülkadir'in şu an arka adalesinde bir sakatlığı var. Düz koşulara başladı umarım yarından itibaren bizimle olur." dedi.

Avcı, yabancı kuralının değişmesiyle ilgili olarak da "Bunları konuşarak bir şeyi değiştiremiyorum. 5+3'ler, 8+3'ler filan. Milli takımda da çalışmış altyapıda da çalışmış biri olarak yerli-yabancı oyuncu rekabetini oluşturabilecek bir durum olursa serbest bırakılsın." diye konuştu.

Rotasyon yapmakta sıkıntı yaşadığını da vurgulan Avcı, "Rotasyon yapamıyorum diyorum kulübede genç oyuncu var, zenginleştirmem lazım diyorum. Bazen benim de hoşuma gitmeyen bir takım oyunu oynamak zorunda kalıyorum. O da bir taktiktir, o da bir plandır. Ama benim istemediğim bir oyunu da oyuncu profiline göre oynuyorum ve maç kazanıyorum. Hafta hafta gidiyoruz kendimizi kasacak bir durumumuz yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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