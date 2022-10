Abdullah Avcı: Gruptan çıkma ihtimalimiz çok yüksek

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İçerdeki 2 maçımızı da kazanırsak gruptan çıkma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum" dedi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4'üncü maçında Trabzonspor sahasında Monaco'yu konuk edecek. Yarın oynanacak mücadele öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı ve takımın golcü oyuncusu Umut Bozok, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'ne gruplarda kalıp devam etmek istediklerini belirten Abdullah Avcı, Monaco ile oynanan ilk maçta beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Monaco ile oynanan ilk maçı ve yarınki müsabakayı değerlendiren Avcı, "Geçen hafta Monaco ile müsabaka oynadık. Beklemediğimiz senaryolarla karşılaştık. 85 dakikalık bölümümü bu seviyede eksik oynamak bizi hem zihinsel hem fiziksel olarak yordu. Yarın oyun 11'e 11 olarak başlayacak. Avrupa Ligi'nde 3 müsabaka oynadık, üçünde de kırmızı kartlar oluyor. Burada daha dikkatli ve hassas davranmamız gerekiyor. Rakibimizin ligdeki çıkışı devam ediyor. Grupta herkes çıkabilir, dışında da kalabilir. Bizim için yarın içeride oynayacağımız müsabakada taraftarımızın bize vereceği destekle beraber hem oyun hem taraftar olarak rakibi baskıya alacağız. Taraftarımızla beraber geçen sene birçok şeyi gerçekleştirdik. Onların bize pozitif desteklerine inancım fazla beraber büyüyoruz çünkü. Yarın grupta kalmak için bir avantaj sağlamayı arzuluyoruz. Bütün hazırlıklarımızı bu şekilde yaptık" ifadelerini kullandı."GBAMİN'İN OYNAMA İHTİMALİ YÜKSEK"Jean Philippe Gbamin'in yarınki maçta forma giyme ihtimalinin yüksek olduğunu dile getiren Avcı, "Oyuncularımız şu an ölçümdeler sonra antrenman yapacağız. Ona göre planlama yapacağım. Gbamin'in geçen haftaki performansı çok iyiydi. İlk Ümraniye maçında çok oynamıştı. Sonra milli takımda sakatlanmıştı. Oynama ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebilirim" dedi."BELİRLİ YERLERDE ÇOK ROTASYON YAPAMIYORUM"Ligin 9'uncu haftasında oynanan Kasımpaşa maçı sonrasında, takım ve kendisine yönelik özeleştiri yapacağı sözleri hatırlatılan Avcı şöyle konuştu: "Özeleştiri bizim işimiz. Sonuçta oyun bu. Hayatın da futbolun da birbirine benzer şeyleri var. Niye eksik yapıyoruz onu daha iyi nasıl hale getirip aktarabiliriz onu düşünüyoruz. Geçiş süreciyle ilgili birçok şey anlatabilirsin. Şu an itibariyle olumlu bir hava var. Yarın taraftarımız önünde iyi bir fırsat var. Belirli yerlerde çok rotasyon yapamıyorum. Kadroda çok büyük sürpriz olmaz, profil zaten belli. Yarın Maxi cezalı, Umut'la başlayacağız. Sakatlıklardan uzun olanlar dışında kurtulmuş vaziyetteyiz. Bu bir savunma değil. Oyuncularımızın yüzde 70, 80'i milli takım oyuncuları. Oyunda zaman zaman aksaklıklar olacak. Belki lider olamadık diye üzüldük. İyi gitmeyen şeyleri daha iyi hale getireceğiz. Bunun için iletişim ve çalışmayla devam edeceğiz""SİTEM DEĞİL, RİCA EDİYORUM"Kasımpaşa maçı sonrası taraftara yönelik ifadelerinde sitem etmediğini vurgulayan Avcı, "Trabzonspor taraftarı çıtayı çok büyük yere koydu. Geçen sene bizimle beraber her şeyi yaptılar. Kutlamalarıyla dünyaya örnek oldular. Onlar büyük bir parçamız ve gücümüz. Kendi performansımı eleştirip öz eleştiri yapıp doğruyu bulmaya çalışıyorum. Ben oyuncuma baskı yapıyorum. Sitem değil bu rica ediyorum. Monaco'daki taraftara ben bir şey söylemedim onlar beni destek amaçlı çağırdılar çok güzel bir örnek. 3-0'da bile hala destek oldular. Bazen iniş çıkışlar olacak ama buna saygı göstereceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. "GRUPTAN ÇIKMA İHTİMALİMİZ YÜKSEK"Gruptaki tablonun henüz netleşmediğini belirten Avcı, "Grupta her şey her an değişebiliyor. Buradaki temel amacımız yarın kazanmak. Kazandıktan sonra resim ortaya daha net çıkacak. İçerdeki 2 maçımızı da kazanırsak gruptan çıkma ihtimalimizin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Puan ortalamaları belli olsun, daha net şekilde üzerinden konuşuruz" diye konuştu.UMUT BOZOK: MONACO'NUN ÖZGÜVENİ YÜKSEKTakımın golcülerinden Umut Bozok da, Monaco'nun özgüveninin yüksek bir takım olduğunu söyledi. Bozok, "Monaco'da maalesef üzücü senaryolar oldu ama bence 10 kişi çok iyi mücadele ettik. Monaco şu an Fransa liginin en iyi takımlarından birisi, özgüvenleri baya yüksek. Taraftarımız önünde çok iyi mücadele etmemiz lazım. Hedefimiz burada maçları kazanmak ve gruptan çıkmak için büyük avantaj almak" diye konuştu."GOL KRALI OLMAK GURUR VERİCİ"

Geçen sezonu ligde gol kralı olarak tamamlayan Umut Bozok, başarısının gündemde çok yer almaması sorununa ise "Gol kralı olmak benim için büyük bir gurur verici. Çok mutluydum sezon sonunda. Medya benim için önemli değil. Önemli olan sahadaki performansım. En önemlisi benim için sahada gol atmak. Ödül olmadı ama olabilirdi, güzel bir hatıra olabilirdi benim için. Önemli bu sene Trabzonspor için ne kadar gol atabilirsem en önemlisi o" dedi.