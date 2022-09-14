Abdullah Avcı: Kasım ayından sonra çok iyi işler yapacağız - Son Dakika
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Abdullah Avcı: Kasım ayından sonra çok iyi işler yapacağız

14.09.2022 17:31
Abdullah Avcı: Kasım ayından sonra çok iyi işler yapacağız

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında yarın Kızılyıldız'ı ağırlamaya hazırlanan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında yarın Kızılyıldız'ı ağırlamaya hazırlanan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu. Takımın son haftalardaki gidişatıyla ilgili konuşan Avcı, "Günlük sonuçlarla ektiklerimizi bir anda yıkıp atamayız. Özellikle Kasım ayından sonra çok iyi işler yapacağız" dedi.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ikinci maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Yarın akşam Trabzon'da oynanacak mücadele öncesinde Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve takım kaptanı Uğurcan Çakır, maçın oynanacağı Akyazı Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

'DAHA İYİSİNİ YAPABİLECEK KAPASİTEYE SAHİBİZ'Kızılyıldız ile tarihinde ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, misafir takım hakkında değerlendirmelerde bulundu.Teknik direktör Avcı, "Bizim gibi yoğun taraftar grubuna sahipler. Liglerinde de iyi gidiyorlar. Rakibine göre formasyon değişikliğine gidebilen bir takım. Özellikle bizim son 2 maçlarda geçişlerde verdiğimiz pozisyonları göz önünde bulundurarak belki ona göre oyun planı yapacaklar. Biz, iyi başlayamadığımız ve yarın akşam itibariyle tekrar gruptaki varlığımızı en iyi şekilde hissettirip, evimizde kazanarak, her zaman daha iyisini yapabilecek kapasiteye sahibiz. İddialı şekilde oyumuza devam etmek istiyoruz" dedi.'GEÇİŞ YEMEMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'Yeni sezonda iyi başlangıç yapamadıklarını ve bunu düzeltmeye çalıştıklarını belirten Avcı, "Gruplara iyi başlayamadık. Skor olarak yenilgiler aldık ama ilk maçlarda bunlar olabiliyor. Kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. İçerde her maçın favorisiyiz zaten. Zor bir maç olacak ama taraftarlarımızla birlikte Avrupa'da yolumuza puan ve puanlarla devam etmek istiyoruz. Takım organizasyonu üzerinden çalışıyoruz. Rakiplerin son 2 maçtır iştahını biraz daha kabarmasının, geçiş oyuncularını olması bizim sahadaki duruşumuz önemli. Geçiş yememek veya bunu daha aza indirebilmek için çalışıyoruz. Bireyselde değil, oyun organizasyonundaki önlemimizi alacağız" diye konuştu.'DAHA FAZLA TEKRAR YAPMAMIZ GEREKİYOR'Takım savunması ve performans düşüklüğüne yönelik soruyu yanıtlayan Avcı şöyle konuştu;"Takım savunmasından çok bence hücumdayken savunma güvenliğini çalışmalıyız. Son 2 maçtır yediğimiz gol ve geçişler var. Şimdi bir süreçten geçiyoruz. Bunun içinde sakatlıklar, gidenler ve yeni gelen oyuncular var. Bazen oyuncuların alışkanlıkları vardır eskiden kalan. Bu alışkanlıklarla biraz daha hücumda savunma güvenliğini nasıl yapacağımızı çalıştık ama biraz daha fazla tekrar yapmamız gerekiyor. Yeni katılan oyuncu grubuyla tekrarlarımızı biraz daha fazla ve hızlı şekilde yaparsak en iyi şekilde döneceğimizi düşünüyoruz. Yarın da bunun bir başlangıç olacağını düşünüyorum" 'GEÇİŞ DÖNEMİ YAŞIYORUZ'Takım içindeki motivasyonun düştüğüyle ilgili eleştirileri yanıtlayan Avcı, "Takımın oyuncu grubunun pırıl pırıl, enerjisi yüksek, iş odaklı sahanın içine konuşabildiğim bir takıma sahibim. Bir geçiş dönemi yaşıyoruz grup enerjisi çok önemli. Motivasyon bunun küçük bir parçası. Sahada tekrarlara ihtiyacımız var. Bu hafta biz 3 deplasman yaptık. Bu kolay bir süreç değil ve bir takımda 7-8 yeni oyuncuyla organizasyon yapmaya çalışıyoruz. İyi takımız, aile ortamı da var. Daha iyi oyunlar oynayabilmemiz için yapabilecek kapasitemiz var geçen seneden daha iyisini yapabiliriz, bunda net ve iddialıyım. Tekrarları yaptıktan sonra özellikle Kasım ayı itibariyle Trabzonspor'un daha iyi skorlarla yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı. 'EKTİKLERİMİZİ BİR ANDA YIKIP ATAMAYIZ'Son haftalardaki skorlar nedeniyle yöneltilen eleştiriler hakkında konuşan Avcı, "21 ayda Trabzonspor'da harika işler oldu. 5 kupanın 3'ü alındı. Oyun kalitesi değişti. Trabzon taraftarı dünyada örnek gösterildi. 21 ay kimse bir şey söylemedi, eleştiri yapamadı. 21 aydır sıkışmış bir şey. Bazen konuşmalara izin vermek lazım. Şampiyon olan takımın hazırlık maçlarında dahi denizi bulandırma durumu başlamıştı. 21 aydır sıkışmış bir enerji var. Biraz boşalsın rahatlasınlar. Biz daha iyisini nasıl yapabiliriz bunu çalışıyoruz. Günlük anlık sonuçlarla ektiklerimizi bir anda yıkıp atamayız. Enerji biraz boşalsın, ondan sonra dengeleriz. Özellikle Kasım ayından sonra çok iyi işler yapacağız" diye konuştu.  'EGEMEN HOCA'NIN YERİNİ DOLDURMAK KOLAY DEĞİL'Trabzonspor'da teknik ekipten Egemen Korkmaz'ın ayrılığından sonra ortaya atılan spekülasyonlar hakkında konuşan Avcı, "Egemenle hala görüşüyoruz. Buradan ayrılmasının sebebi kendi özel işleriyle alakalı. Egemen hocanın yerini doldurmak kolay değil ve şu an için buna yönelik bir tasarrufumuz yok. Egemen hoca dışında olmasına rağmen halen takıma destek veriyor" dedi.  Avcı ayrıca, Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun sakatlıklarındaki son durumu bugün değerlendirdikten sonra oyuncuların yarın Kızılyıldız maçında forma giyme durumlarını değerlendireceğini açıkladı.'BANA YAKIŞMAYAN BİR GOLDÜ'Avcı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan kaptan Uğurcan Çakır, ligde son oynanan Adana Demirspor maçında kalesini gördüğü ve rakip takımdan Kevin Rodrigues'in frikikten attığı gol ile ilgili özeleştiri yaptı. Uğurcan, "Orda baraj kurdurmuştum. Enis barajdaydı ama ben içeriyi organize ederken Trezeguet de baraja girdi. Maç içinde bazen duygular karışabiliyor. Top da barajın içinden geçince zaman kaybı oldu benim için. Yememem gereken, bana yakışmayan bir goldü" dedi.'ORTADA KÖTÜ BİR GİDİŞAT YOK'Son haftalarda takımın performansı ve sonuçlara yönelik eleştirileri değerlendiren Uğurcan Çakır şunları söyledi:

"Saha içinde olaylar farklı gelişiyor. Anları doğru oynamak önemli ama motivasyon bu işin parçası. Her maçta arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Şu anki mağlubiyetler canımızı sıkıyor ama çok kötü bir gidişat yok ortada. Hocamız ilk geldi, zaman hoca ilk geldiği zaman pandemi döneminde kaça şampiyonluk ve sezona başlangıç bence daha acı ve kötüydü o zaman hocamız gelip elini taşın altına koydu o dönemi kısa sürede atlatmıştık. Şu an ortada kötü durum görmüyorum. Bunu da atlatacak güce karaktere sahibiz yarın da inşallah bunun başlangıcı olur bütün arkadaşlarıma kefilim. Biraz maç ritmi ve beraber oynama bunu toparlayacaktır"

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Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı CANLI YAYIN DUYURUSU CANLI YAYIN DUYURUSU
Kaynak: DHA

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı: Kasım ayından sonra çok iyi işler yapacağız - Son Dakika

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