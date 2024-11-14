Abdullah Avcı, Manchester City'yde - Son Dakika
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Spor

Abdullah Avcı, Manchester City'yde

Abdullah Avcı, Manchester City\'yde

Trabzonspor ile yollarını ayıran ve bir süredir herhangi bir takım çalıştırmayan Abdullah Avcı, İngiltere'de ziyaretlerini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Premier ve Championship'te 5 maçı izleyen Avcı, bu kez Manchester City kulübünü ziyaret etti.

14.11.2024 11:57
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Trabzonspor ile yollarını ayırmasının ardından herhangi bir takım ile anlaşmayan Abdullah Avcı İngiltere'de ziyaretlerini sürdürüyor.

MANCHESTER CITY'İ ZİYARET ETTİ

Geçtiğimiz hafta İngiltere'de Premier ve Championship'te 5 karşılaşmayı tribünden takip eden Avcı, bu kez Premier Lig'in son yıllarına damga vuran Manchester City kulübünü ziyaretti.

Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Manchester City ziyaretimizde bizleri çok güzel ağırlayan Manchester City Spor Koordinatörü Lee Twigg'e, City U17 Takımı Antrenörü Kolo Toure'ye ve alt yapı antrenörü Mustafa Alper Avcı'ya ilgileri için teşekkür ederim. Güzel bir fikir alışverişi oldu" ifadelerine yer verdi.

Abdullah Avcı, Manchester City'yde
Abdullah Avcı, Manchester City'yde
Abdullah Avcı, Manchester City'yde
Abdullah Avcı, Manchester City'yde
Abdullah Avcı, Manchester City'yde

Manchester City FC, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Manchester, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Abdullah Avcı, Manchester City'yde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Yavuz Yilmaz:
    Bol bol gez sin bakalim belki bir takimi daha batirmayi basarir 20 3 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    attığınız başlığa sokayım okunma uğruna gerizekalı habercilik 19 0 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    ancak gezmeye yarar zaten bişey olmaz bundan 12 4 Yanıtla
  • Oğuz YALMAN:
    Bir elinde ayna bir elinde cımbız misali.Anlaştığı takımları haraca bağlayan bir kişilik. 8 1 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov:
    adamı takmamislar bile 6 1 Yanıtla
  • Siyahpeynir null:
    Allahın Rizelisi ne bk işin var la oralarda 2 1 Yanıtla
  • Kaho Kroyf:
    iyi de Abdullah hoca bu kadar işe yaramayan oyuncuyu niye aldırdın Trabzon'a 2 0 Yanıtla
  • Osman Bicer:
    8taş tan aldığı tazminatı eziyor yiğidim 1 0 Yanıtla
  • Serkan Şenocak:
    Böyle haber başlığı mı olur koskoca ulusal haber sitesinin yaptığına bakın. Bizleri aklınca kekliyo.. 1 0 Yanıtla
  • Yakup Turnagöl:
    Lan adam yıllarca Başakşehiri ilk onda oynattı, Trabzonspor’u şampiyon yaptı. Bu transferleri o yapmadı bu sene ( bilmeyen cahillere duyurulur). Bu arada ne nankör insanlarsınız. 0 0 Yanıtla
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