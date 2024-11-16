Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi - Son Dakika
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Spor

Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi

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Ünlü televizyoncu ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olan Mike Tyson ile ünlü YouTuber Jake Paul arasındaki tarihi boks maçını yerinde izledi. Ilıcalı'nın Hull City montuyla maçı takip ettiğini gören bazı sosyal medya kullanıcıları Ilıcalı'nın sarı-lacivertli takımla ilgilenmediğine dair yorum yaptı.

16.11.2024 10:11  Güncelleme: 10:21
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Ünlü televizyoncu ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçını eşi Çağla Altunkaya ve arkadaşlarıyla birlikte Teksas'ta canlı olarak takip etti

JAKE PAUL KAZANDI

Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi ve kazanan Jake Paul oldu.

HULL CITY MONTU TEPKİ ÇEKTİ

Tarihi maçı üzerindeki Hull City montuyla yerinden takip eden Ilıcalı'ya bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Kullanıcılar, Ilıcalı'nın Fenerbahçe ile yeteri kadar ilgilenmediğine dair yorum yaptı.

Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izleyen Acun Ilıcalı'ya tepki var
Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi

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Son Dakika Spor Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Yılmaz:
    bi fakire yardımı olmaz 50 bin dolara maç seyreder işte dünyanın hali bu 62 2 Yanıtla
  • Mevlüt Arslan:
    Hiç bişeyden eksik kalma aman bir yerin eksilir 40 2 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    oooo Adnan Oktar'ın müridi kediciği de gitmiş 30 1 Yanıtla
  • Fatih Erg:
    Tamamen kurgu sıkıcı bi maç oldu 16 2 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Rüya takıma Tyson'u transfer ederek güçlendirecek.:))) 11 2 Yanıtla
  • Emin Erol:
    niye fenerbahçe montu yokta hullcity montu var üzerinde ayıp etmiş fenerbahçe montu olmalıydı 4 2 Yanıtla
  • Serkan Kurum:
    git futbolcu seyret de takima faydan olsun bi s.k yaptiginiz yok 5 1 Yanıtla
  • Kazım Özkan:
    Mike maçı sikine bile takmadı aslında adamdaki kondisyon müthişti 5 0 Yanıtla
  • Balan Guler:
    Acun dikkat et biz FENEVLİ değiliz sen ancak o safları kandiriirsin.Sampugan fenev 3 1 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    boks maçlarında dolaşacağına Fenerbahçe ile ilgilen 1 0 Yanıtla
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