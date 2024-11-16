Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi

Spor

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Ünlü televizyoncu ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçını eşi Çağla Altunkaya ve arkadaşlarıyla birlikte Teksas'ta canlı olarak takip etti

JAKE PAUL KAZANDI

Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi ve kazanan Jake Paul oldu.

HULL CITY MONTU TEPKİ ÇEKTİ

Tarihi maçı üzerindeki Hull City montuyla yerinden takip eden Ilıcalı'ya bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Kullanıcılar, Ilıcalı'nın Fenerbahçe ile yeteri kadar ilgilenmediğine dair yorum yaptı.