Ünlü televizyoncu ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki boks maçını eşi Çağla Altunkaya ve arkadaşlarıyla birlikte Teksas'ta canlı olarak takip etti
Tüm zamanların en büyük ağır siklet boksörlerinden biri olarak kabul edilen Mike Tyson, ünlü Youtuber Jake Paul ile ringde karşı karşıya geldi ve kazanan Jake Paul oldu.
Tarihi maçı üzerindeki Hull City montuyla yerinden takip eden Ilıcalı'ya bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki geldi. Kullanıcılar, Ilıcalı'nın Fenerbahçe ile yeteri kadar ilgilenmediğine dair yorum yaptı.
Son Dakika › Spor › Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi - Son Dakika
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