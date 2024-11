Acun Ilıcalı'dan Hakem Eleştirisi

Spor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe Kulübünün Asbaşkanı Acun Ilıcalı, "Şu anda yaşananlar tam anlamıyla rezalet. Bizim aleyhimize ve lehimize yapılan skandal kararlar var. Genç bir hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı ama yönettirmediler." dedi.

Ilıcalı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, galibiyet dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "Çünkü ligde iddiamızı sürdürmemiz için ligin en zor deplasmanlarından biri Trabzon deplasmanına geldik." diye konuştu.

Kendilerini çok güzel ağırlayan Trabzonspor yönetimine ve Trabzon Emniyetine teşekkür eden Ilıcalı, "Çok güzel önlemler aldılar ama önlem almayı da gerektirecek bir durum olmadı. Ben her zaman şunu düşünüyorum, Türk futbolunun tansiyonunun düşmesi lazım. Hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız, birbirimizle rekabet olsun ama husumet, kin olmasının bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bütün yönetici arkadaşlarımız da başkanımız da aynı görüşte." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, futbolda tansiyonun düşmesini ve barışın gelmesini istediklerini, bugünün de o açıdan güzel bir gün olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yani rekabeti ölümüne yapalım ama saha içinde kalsın diyoruz. Ama tabii ki maalesef ülkemizde hepiniz biliyorsunuz ki son dönemlerde futbol saha içinde kalmıyor. Bugün artık bir 'yeni' diyeceğim hakem rezaleti yaşandı. Hafta içinde söylemiştim, 'İnancım kalmadı' diye. Şu anda yaşananlar tam anlamıyla rezalet. Burada yanlış anlamayın, bizim aleyhimize ve lehimize yapılan skandal kararlar var. Genç bir hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı ama yönettirmediler. 'Sen çok gençsin, senin daha bu operasyon işlerinden haberin yok, o yüzden sen bir dur' dediler ve hemen VAR'dan gelen uyarılarla bir maç nasıl katledilir hep beraber gördük. Zaten hakem hocalarımız değerlendirecek şüphemiz yok, maalesef bugün yine futbol hakem tarafından katledildi. 'Hakem sorunu çok büyük' diyoruz. 'VAR çok önemli' deniliyordu, işte VAR'dan bütün rezaletler bugün ortaya çıktı. Hakemin verdiği kararlara müdahale edildi, eller görülmedi, Trabzonspor'un bize göre gol olan pozisyonu gol verilmedi. Baktığınız zaman biz ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz. Trabzonspor'un da hakkı yenmesin ama Trabzonspor'un hakkı yendi diye bize devre arası infaz kararı çıkmasın, 'İkinci yarı nasıl telafi ederiz' diye bir operasyon yapılmasın."

Ilıcalı, mizaha vurup artık yaşananlara güldüğünü anlatarak, "Kendi kendilerine bir şeyler bulup al işte, al işte, al işte. Al işte, Türk futbolunun şu andaki hali bu. Bu hakemlerle bu kadar olur zaten, bu kadar kötü niyetle bu kadar olur." dedi.

"Biz büyük bir camiayız ve inşallah ne kadar büyük olduğumuzu da bu sezon herkes görecek"

Sarı-lacivertli taraftarların bu maçta yanlarında olamadığını ancak desteklerini hep hissettiklerini dile getiren Ilıcalı, "Maç öncesinde soyunma odasındaydım, futbolcuların bu galibiyet için nasıl ant içtiklerini gördüm. Taraftarımız şunu iyi bilsin çok çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var ve bugün maçı alacaklarına söz verdiler bize ve bunu da gerçekleştirdiler. Çok mutluyuz, çok gururluyuz." diye konuştu.

Ilıcalı, ligin uzun bir maraton olduğuna işaret ederek, "Biz fikstürün zor tarafındayız ve zor tarafında da gayet şu anda iyi bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah devamını da getirip bu sezon daha başka mutluluklar yaşamak istiyoruz. Taraftarlarımıza da bir kez daha teşekkürler. Biz büyük bir camiayız ve inşallah ne kadar büyük olduğumuzu da bu sezon herkes görecek." değerlendirmesinde bulundu.

Acun Ilıcalı, bir gazetecinin, " Samsun'da da VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan vardı, bugün de Atilla Karaoğlan var. Bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

" Arda Kardeşler, biz Galatasaray deplasmanındayken futbolu katletti, sonra Beşiktaş maçını da katletti. Atilla Karaoğlan orada katletti, burada katletti. Ben bu konuda artık gülüyorum yani bu hakemlere sahip çıkmak isteye varsa sahip çıksın ama maalesef MHK Başkanımızdan şu ana kadar istediğimiz tepkileri almış değiliz, onun da bu konuları takip ettiğinden şüphem yok. Eminim ki kendisi de olayları görüyordur. Biz federasyonun alacağı kararları bekliyoruz, onlara güveniyoruz, mutlaka bir şey olacaktır herhalde yani bu tiyatro her gün, her hafta ben bilmiyorum dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir rezalet yoktur herhalde, her hafta biz başka bir şey konuşuyoruz. Bakın bir kez daha söylüyorum, biz ayrıcalık istemiyoruz, biz adalet istiyoruz. Bizim lehimize de bir şey vermeyin, bize de haksız bir şey vermeyin, istemiyoruz. Ama bize bir tane haksız bir şey verip, karşı tarafa üç tane vermeye kalkmayın, komik oluyorsunuz."

Acun Ilıcalı, teknik direktörü Jose Mourinho'nun maçın ardından yaptığı açıklamanın sorulması üzerine de "Hocamızın ve Amrabat'ın, öncelikle onun söyledikleri zaten durumu özetliyor. Ben hepsini de takip ettim, o yüzden çok konuşmaya gerek yok. Onlar zaten yabancı olarak, Türkiye'deki yabancılar olarak bu konudaki görüşlerini söylediler." diye konuştu.