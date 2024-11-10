Acun Ilıcalı\'dan Türk Futboluna Eleştiri

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FENERBAHÇE Asbaşkanı Acun Ilıcalı , "Biz Türk futbolu için adalet istiyoruz. Kimsenin hakkı yenmesin. Ülkemiz dünyaya rezil oluyor. Hırsızın hiç mi suçu yok. TFF'ye güveniyoruz. Bu işin çözümü TFF'de. TFF yaşanan komediyi bitirecektir" dedi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı bu mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Acun Ilıcalı, "Bazı deplasmanlarda puanlar kaybettik ama oynadığımız takımların gücü yüksekti. Fikstür avantajımız var artık. Bugün bu galibiyet şu an için puan farkını açtırmama açısından önemliydi. Şampiyonluğu istiyoruz, yakın takipteyiz. Tiyatro, yeni bir film ya da bir dizinin yeni bölümünü görmezsek, şampiyonluk konusunda kendimizi iddialı görüyoruz" şeklinde konuştu.

'TÜRK FUTBOLUNDA GARİP ŞEYLER YAŞIYORUZ'

Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın Samsunspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamalarda bulunmasıyla ilgili, "Bugün bizden önce Galatasaray maçı oynandı. Sonrasında açıklamalar olmuş. Türk futbolunda çok garip şeyler yaşıyoruz. Bizim iddiamız hep sezonsal, sezonun başından beri garip şeyler oluyor, tartışmaya hazırız diyoruz. Yapı dediğimiz olay kendini hissettiriyor. Ne zaman Fenerbahçe mağlup oluyor, 'Gördünüz mü yapı' diyorlar. Galatasaray kazanıyor, 'Nerede yapı' diyorlar. Biz sezonsal konuşuyoruz. Kalkıp da bir pozisyonda hakem herhangi bir karar verdi diye tüm sezon boşa mı geçiyor anlattığımız, tüm haksızlıklar unutuluyor mu? Dünya böyle bir dünya mı, devamlı katlet katlet katlet takımları, bir pozisyon olunca hani yapı" ifadelerini kullandı.

'TEKLİF GALATASARAY'DAN GELDİ'

Tartışmalı pozisyonların değerlendirilme teklifinin kendilerine Galatasaray tarafından yapıldığını aktaran Ilıcalı, "Pozisyonları tartışalım diyen biz miyiz, meydan okuyan biz miyiz? Okuma yazma bilmeyen herkes için tekrar ortaya koyalım. Teklif Galatasaray'dan geldi. Canlı yayında Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, 'Bu sezona, geçen sezona yabancı hakemler dedi. Biz de kabul ettik, 'Böyle bir teklifi kabul ediyoruz' dedik. Devamında İbrahim Hatipoğlu, benle 1-2-3 hafta görüştü. En son kendisinden gelen teklif, milli arada olsun oldu. Tamam dedik. Ben de tweet attım, milli takım arasında pozisyonlara bakacağız. Bir yalan, bir saygısızlık var mı? Sevgili Hatipoğlu, daha doğrusu Sevgisiz Hatipoğlu 'Yanlış, böyle bir şey yok falan' dedi. Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun" sözlerini sarf etti.

'TFF'YE GÜVENİYORUZ'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bizden önce bir maç vardı. Ne diyecekler göreceğiz. En fazla yüzde 50, yüzde 50 çıkar. Biz sonuna kadar haksızlıkla mücadele edeceğiz dedim diye eleştiri aldım. Biz Türk futbolu için adalet istiyoruz. Kimsenin hakkı yenmesin. Ülkemiz dünyaya rezil oluyor. Hırsızın hiç mi suçu yok. Şu an yaşadığımız hakem Kasımpaşa'da 100 metreden gelen eli görmeyen hakem, bugün tekrar VAR'a çağırıyor. TFF'ye güveniyoruz. Bu işin çözümü TFF'de. TFF yaşanan komediyi bitirecektir."

'EN ÜST DÜZEYDEN HAKEM GELECEK'

Yaşanan hakem hatalarına tepkinin çığ gibi büyüdüğünü belirten Ilıcalı, "Kimsenin dostu arkadaşı olan hakem getiremeyeceğiz. Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş bir hakem gelecek. En üst düzeyden hakem gelecek, pozisyonlara bakacak. Galatasaray – Beşiktaş maçında 8 sarı, 2 kırmızı verilmedi. İnsanlara tekme tokat giriyorsun 3-4 kere, hakem kart vermiyor. Maç kazanınca da güle oynaya pozisyon arıyorsun aleyhime bir şey oldu mu diye. Sarı kartlarla ilgili korkunç bir operasyon var ülkemizde. Galatasaray yöneticileri terbiyesizce aleyhimde ileri geri konuşuyor. Ben hayat tecrübesi olan biriyim. Bu kadar komedi bir arada yaşanmamıştır. Bugün tepki çığ gibi büyüyor Galatasaray'a, adaletsizliğe de. Yapıda bu işi sulandıranlar, pusuda bekleyenler de var. Yapıyı çökertme süresini zaman gösterir. Bu konuda önemli adımlar atılıyor. Bugün dikkat ederseniz, Trabzon'da komedi oldu. Hakeme dediklerini yaptırdılar. Aynı operasyon denemesi ama isyan eden bir hakem vardı. TFF net bir çaba içinde" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİTMESİNİN BAŞROLÜ FENERBAHÇE'DİR'

Gelecek yıl Süper Lig şampiyonunun direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olmasının başrolünün Fenerbahçe'nin topladığı puanlar olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı, "Hocamız bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. İnsanlar şaşırıyorlar. Jorge Jesus bu ülkeden nasıl gitti, 'sportif gerçeklik yok' deyip gitti. Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmesinin başrolü Fenerbahçe'dir. Bir mağlubiyet kovalamayın. Bir takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidecekse Fenerbahçe sebebiyle gidiyor. Manchester City de üst üste kaybetti, olabilir" sözlerini kullandı.

Acun Ilıcalı sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Sayın Erden Timur, yapıyla ilgili konuştu. Pozisyonları getirelim diyen ilk kişidir. Bir daha söylediler, biz de kabul ettik. Erden Timur'un lafıyla bitireyim, 'Teraziden kaçan hırsızdır'."