Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Leicester City ile karşı karşıya geldi - Son Dakika
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Leicester City ile karşı karşıya geldi

21.07.2022 13:43

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Premier Lig temsilcisi Leicester City, Corendon Cup maçında mücadele etti. Mücadeleyi Leicester City 4-0 kazandı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City ile milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Premier Lig temsilcisi Leicester City, Corendon Cup maçında karşı karşıya geldi. Hull şehrindeki MKM Stadium'da oynanan mücadeleyi 4-0 kazanan Leicester City, Corendon Cup'ı havaya kaldırdı.

MİLLİ FUTBOLCULAR SAHNE ALDI

Mücadeleye Leicester City'de Çağlar Söyüncü, Hull City'de ise Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan ve Allahyar Seyyadmanesh ile eski Galatasaraylı Jean Michael Seri ilk 11'de başladı. Transferi maç günü duyurulan eski Antalyasporlu Doğukan Sinik ise kadroda yer almadı. Çağlar, ilk 45 dakikada görev alırken; Ozan Tufan ve Seri, 65 dakika mücadele etti. Allahyar ise 90 dakika sahada kaldı. Ozan Tufan ve Seri, saha kenarına gelirken tribünler tarafından alkışlandı.

Acun Ilıcalı'nın takımı, Çağlarlı Leicester City ile karşılaştı! Maçta tam 4 gol var

KIRMIZI BEYAZ FORMA

Hull City, sahaya kırmızı-beyaz formayla çıktı. Normalde renkleri kehribar-siyah olan Hull City, Leicester City karşısına kırmızı-beyazlı formayla çıktı. Bu durum, futbolseverler tarafından Türkiye'nin renkleri olarak yorumlandı. Takımı Acun Ilıcalı'nın almasından sonra birçok taraftar statta kırmızı-beyaz Türk bayrakları açmış, bazı taraftarlar da; "Hepimiz Türk'üz" ifadesini kullanmıştı.

"İNŞALLAH ONLARDA SEZONA İYİ BAŞLARLAR"

Takım arkadaşlarıyla birlikte Corendon Cup'ı havaya kaldırma sevinci yaşayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İHA muhabirine, "Güzel bir hazırlık maçı oldu. Onlar için de bizim için de güzel bir maç oldu. İnşallah onlar da sezona iyi başlarlar" değerlendirmesinde bulundu.

Acun Ilıcalı'nın takımı, Çağlarlı Leicester City ile karşılaştı! Maçta tam 4 gol var

OZAN TUFAN'DAN AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe'den transfer edilen Ozan Tufan da Hull City'ye geldiği için çok mutlu olduğunu ve sezona galibiyetle başlamak istediklerini söyledi. Ozan, "Acun (Ilıcalı) ağabeyin olması, Tan (Kesler) ağabey aynı şekilde, takımdaşlık, herkes çok iyi. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Daha üçüncü, dördüncü hazırlık maçımız. 10 gün sonrada lig maçlarımız başlıyor. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. İnşallah 30 Temmuz'daki ilk maçımızda (Bristol City) en iyi performansımızı gösterip sahadan galibiyetle ayrılmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Leicester City ile karşı karşıya geldi - Son Dakika

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