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Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi - Son Dakika

Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi

11.02.2022 22:20

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'de işler bir anda tersine döndü. Arka arkaya alınan yenilgiler yeni teknik direktör Şota Arveladze'yi deliye döndürdü. Şota, performansı dibe vuran futbolcularına sert çıktı.

İngiltere'de Premier Lig'e çıkma hayali olan Hull City'de Acun Ilıcalı'nın elinin değmesiyle başlayan çıkış, Şota'nın hocalık koltuğuna geçmesiyle tersine döndü.

İYİ GİDERKEN GÖNDERİLDİ

Ilıcalı, peş peşe galibiyetler alan teknik direktör Grant McCann'ın görevine bir anda son verdi. Şota Arveladze'yi takımın başına getirme hayalini sezon ortasında gerçekleştirdi.

YENİDEN DÜŞME KORKUSU

Şota ile art arda 2 yenilgi alan Hull City, düşme hattının 3 basamak üstünde yer alıyor. Gürcü teknik adam 3-1 kaybedilen Derby County maçından sonra takımına sert çıktı.

"İYİ OLDUĞUMUZ ŞEYLERDE ZAYIFLADIK"

Şota verdiği son demeçte, "Takım çalışması, birebir mücadele, birinci ve ikinci topları kazanmak gibi gerçekten iyi olduğumuz şeylerde neden bu kadar zayıf olduğumuzu açıklamak benim için zor. Maça iyi başladık ama gol atamadık. İlk golün ardından her topu kaybettik. İkinci gol kalecinin önünde sekti ve rakip golü atarken üç oyuncumuz birbirine baktı. Takım çalışmasında iyiyiz, çok çalışıyoruz ama bu kadar kolay yenilmek beni hayal kırıklığına uğratıyor" ifadelerini kullandı.

ALLAHYAR FORMAYI ALDI

Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar kiralanan Allahyar, son iki maçta toplamda 32 dakika süre aldı. 20 yaşındaki İranlı forvetin yanı sıraRegan Slater (Sheffield United), Marcus Forss (Brentford) ve Ryan James Longman (Brighton) kadroya katıldı.

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Şota Arveladze, Acun Ilıcalı, Hull City, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Acun Ilıcalı'nın takımında işler kötüye gidiyor! Şota Arveladze çıldırma noktasına geldi - Son Dakika
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