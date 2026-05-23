Acun Ilıcalı'nın Hull City'si 300 milyon Euro kazandı

Premier Lig'e çıkan son takımın belli olduğu Championship play-off final maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi. Wembley Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hull City, 1-0 kazandı.

90+5'TE PREMIER LİG'İ GETİREN GOL

Hull City'e galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Oliver McBurnie kaydetti. Hull City, Middlesbrough'u Premier Lig'e çıkan son takım oldu.

PREMIER LİG HAYALİ GERÇEK OLDU

2022 yılında Acun Ilıcalı tarafından satın alınan Kaplanlar, o tarihten itibaren yeni bir çehre edindi. Kaplanlar, o tarihten itibaren ligi sırasıyla 19, 15, 7, ve 21. sırada tamamladı. Son olarak 2016/17 sezonunda Premier Lig bileti alan Hull City, Türk iş insanı Acun Ilıcalı önderliğinde yeniden İngiliz futbolunun en büyük liginde yer almayı başardı.

ACUN ILICALI 300 MİLYON EURO'NUN SAHİBİ

Premier Lig'e yükselen Hull City, lige yükseldiği için 300 milyon euro ödül kazanacak. Böylece Acun Ilıcalı, 300 milyon Euro'nun sahibi olacak.