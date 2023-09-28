Adana hezimeti Aboubakar'ın umurunda olmadı! Maç sonu tavırlarına tepkiler çığ gibi

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılırken, Abouba kar'ın karşılaşmanın ardından Nani ile şakalaşması çok konuşuldu.

ABOUBAKAR'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKETLER

Vincent Aboubakar maçın sonunda Adana Demirsporlu futbolcu Luis Nani ile şakalaştı. Kamerunlu golcünün yüzünün gülmesi ve keyfinin yerinde olduğunun kameralara yansıması Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

10 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 maça çıktı. Kamerunlu santrfor, süre aldığı karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Görüntü: beIN Sports

Görüntü: beIN Sports