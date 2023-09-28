Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılırken, Abouba kar'ın karşılaşmanın ardından Nani ile şakalaşması çok konuşuldu.
Vincent Aboubakar maçın sonunda Adana Demirsporlu futbolcu Luis Nani ile şakalaştı. Kamerunlu golcünün yüzünün gülmesi ve keyfinin yerinde olduğunun kameralara yansıması Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.
Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 maça çıktı. Kamerunlu santrfor, süre aldığı karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Adana hezimeti Aboubakar'ın umurunda olmadı! Maç sonu tavırlarına tepkiler çığ gibi - Son Dakika