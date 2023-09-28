Adana hezimeti Aboubakar'ın umurunda olmadı! Maç sonu tavırlarına tepkiler çığ gibi - Son Dakika

Adana hezimeti Aboubakar'ın umurunda olmadı! Maç sonu tavırlarına tepkiler çığ gibi

Son Güncelleme: 28.09.2023 09:05

Süper Lig'de oynanan erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 4-2 mağlup oldu. Sarsıcı mağlubiyet sonrası siyah-beyazlıların golcüsü Vincent Aboubakar'ın rakip futbolcu Nani ile saha içindeki diyaloğu taraftarın tepkisini çekti. 4 gollü mağlubiyete rağmen Portekizli futbolcuyla şakalaşan ve keyfinin yerinde olduğu görülen Aboubakar'ın o halleri eleştiri aldı.

Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılar sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrılırken, Abouba kar'ın karşılaşmanın ardından Nani ile şakalaşması çok konuşuldu.

ABOUBAKAR'DAN TEPKİ ÇEKEN HAREKETLER

Vincent Aboubakar maçın sonunda Adana Demirsporlu futbolcu Luis Nani ile şakalaştı. Kamerunlu golcünün yüzünün gülmesi ve keyfinin yerinde olduğunun kameralara yansıması Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekti.

Sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Adana 4 attı, Aboubakar'ın umurunda olmadı! Maç sonu yaptıklarına tepkiler çığ gibi
Adana 4 attı, Aboubakar'ın umurunda olmadı! Maç sonu yaptıklarına tepkiler çığ gibi
Adana 4 attı, Aboubakar'ın umurunda olmadı! Maç sonu yaptıklarına tepkiler çığ gibi
Adana 4 attı, Aboubakar'ın umurunda olmadı! Maç sonu yaptıklarına tepkiler çığ gibi
Adana 4 attı, Aboubakar'ın umurunda olmadı! Maç sonu yaptıklarına tepkiler çığ gibi

10 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Aboubakar bu sezon Beşiktaş formasıyla 13 maça çıktı. Kamerunlu santrfor, süre aldığı karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Adana 4 attı, Aboubakar'ın umurunda olmadı! Maç sonu yaptıklarına tepkiler çığ gibi
Görüntü: beIN Sports
Adana 4 attı, Aboubakar'ın umurunda olmadı! Maç sonu yaptıklarına tepkiler çığ gibi
Görüntü: beIN Sports
Adana 4 attı, Aboubakar'ın umurunda olmadı! Maç sonu yaptıklarına tepkiler çığ gibi
Görüntü: beIN Sports

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Son Dakika Spor Adana hezimeti Aboubakar'ın umurunda olmadı! Maç sonu tavırlarına tepkiler çığ gibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana hezimeti Aboubakar'ın umurunda olmadı! Maç sonu tavırlarına tepkiler çığ gibi - Son Dakika
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