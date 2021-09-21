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Adana Demirspor: 3-3 - Son Dakika

Adana Demirspor: 3-3

21.09.2021 22:11
Adana Demirspor: 3-3, System.String[]

STAT: Vodafone ParkHAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa SönmezBEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu- Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal (Dk. 77 Gökhan Töre), Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Atiba), Pjanic (Dk. 65 Salih Uçan), Larin (Dk. 65 Kenan Karaman), Batshuayi (Dk.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu- Rosier, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Josef, Ghezzal (Dk. 77 Gökhan Töre), Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Atiba), Pjanic (Dk. 65 Salih Uçan), Larin (Dk. 65 Kenan Karaman), Batshuayi (Dk. 90+5 Güven Yalçın)ADANA DEMİRSPOR: Ferhat Kaplan- Svensson (Dk. 87 Tarık Çamdal), Samet Akaydın, Deli, Rassoul (Dk. 87 Kaan Kanak), Stambouli (Dk. 67 Balotelli), Sinan Kurt (Dk. 77 Gökhan İnler), Vargas, Bjarnason, Ezeh (Dk. 46 Yunus Akgün), AssombalongaGOLLER: Dk. 20 Montero, Dk. 43 Josef, Dk. 52 Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)- Dk. 60 Vargas, Dk. 79 Balotelli, Dk. 90+6 Assombalonga (Adana Demirspor) SARI KARTLAR: Montero, Welinton, Rosier (Beşiktaş) - Deli, Balotelli (Adana Demirspor)KIRMIZI KART:  Rosier (Maçın ardından ikinci sarı karttan kırmızı)

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Beşiktaş, 3-0 öne geçtiği maçta sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmada siyah-beyazlı ekibin gollerini 20'nci dakikada Montero, 43'üncü dakikada Josef ve 52'nci dakikada Rıdvan Yılmaz kaydetti. Adana Demirspor'un golleri ise 60'ıncı dakikada Vargas, 79'uncu dakikada Balotelli ve 90+6'ncı dakikada Assombalonga'dan geldi. 20'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde Pjanic'in yaptığı ortayı Adana Demirspor savunması uzaklaştırdı. Oğuzhan pasını tekrardan Pjanic'e verdi. Bu oyuncunun ortasında ceza sahası içinde Montero ortasını yaptı. Adana Demirspor savunmasında Samet Akaydın'a da çarpan top ağlara gitti: 1-0.30'uncu dakikada rakip ceza sahasında yapılan kısa paslar sonucunda top sağ taraftaki Ghezzal'a geldi. Bu oyuncunun ortasına Batshuayi ön direkte ayak koydu. Kaleci Ferhat topu kornere çelmeyi başardı.43'üncü dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Josef'in savunma arkasına attığı uzun top sonrasında Adana Demirspor kalecisi Ferhat Kaplan, Deli ile çarpışarak yerde kalınca top doğrudan ağlarla buluştu: 2-0.Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.52'nci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Ghezzal ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Larin'i geçen topla arka direkte Rıdvan Yılmaz buluştu. Topu kontrol eden Rıdvan Yılmaz'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.54'üncü dakikada sol kanattan gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Assombalonga'nın şutunda Josef'e çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Ersin'in müdahalesi sonrasında meşin yuvarlak direğe de çarparak kornere gitti.60'ıncı dakikada Adana Demirspor farkı 2'ye düşürdü. Ceza sahası yayının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına Vargas geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-1.73'üncü dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta Balotelli doğrudan kaleyi denedi. Top üstten auta gitti.79'uncu dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Vargas'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Balotelli'nin uzak mesafeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-2.90'ıncı dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Batshuayi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta gitti.90+6'ncı dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan kazanılan kornerde ceza sahası içinde oluşan karambolde Balotelli topa kafayı vurdu. Çizgi üstünde Assombalonga'nın göğsüyle dokunduğu top ağlara gitti: 3-3.Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.MAÇ SONUNDA ARBEDEAdana Demirspor'un 90+6'ncı dakikada bulduğu beraberlik golünün ardından saha içerisinde arbede yaşandı. Beşiktaş antrenörü Murat Şahin ile Adana Demirsporlu Mario Balotelli arasında yaşanan tartışmaya iki takım yedek kulübeleri de dahil oldu. Tartışmalar uzun süre devam ederken, tarafların soyunma odasına yönelmesiyle son buldu. ROSIER KIRMIZI KART GÖRDÜBu arada Beşiktaş'ın ilk golü yediği frikik kararında hakeme itirazdan sarı kart gören Rosier, karşılaşmanın sonunda da 2'nci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.BEŞİKTAŞ İÇ SAHADAKİ İLK GOLLERİNİ YEDİSiyah-beyazlılar, Adana Demirspor maçıyla birlikte iç sahadaki ilk gollerini yedi. 6'ncı haftalar itibariyle iç sahadaki 4'üncü maçını oynayan Beşiktaş, ilk 3 maçını gol yemeden kazanmayı başarmıştı. Ligin açılış maçında Çaykur Rizespor'u 3-0 ile geçen Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 1-0, Yeni Malatyaspor'u da 3-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Adana Demirspor'da Vargas, serbest vuruştan takımına kazandırdığı sayıyla, siyah-beyazlı ekibe Vodafone Park'ta ilk golünü yedirdi. Siyah-beyazlılar, iç sahadaki ilk puan kaybını da Adana Demirspor karşısında yaşadı.MONTERO LİG'DEKİ İLK GOL SEVİNCİNİ YAŞADIBeşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir lig maçında gol atma sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ta Vida'nın sakatlığı sonrasında formayı kapan ve gösterdiği performansla dikkatleri çeken İspanyol savunmacı Montero, Adana Demirspor karşısında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 kaybedilen maçta takımının tek golünü kaydeden Montero, profesyonel kariyerindeki ilk gol sevincini yaşamıştı. İspanyol savunmacı Adana Demirspor mücadelesinde attığı golle de ilk kez lig maçlarında gol atma başarısı gösterdi.


- İstanbul

Adana Demirspor, Kenan Karaman, Rıdvan Yılmaz, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Adana Demirspor: 3-3 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Adana Demirspor: 3-3 - Son Dakika
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