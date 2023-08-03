Adana Demirspor, CFR Cluj'u mağlup ederek bir üst tura çıktı - Son Dakika
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Adana Demirspor, CFR Cluj'u mağlup ederek bir üst tura çıktı

03.08.2023 23:26

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda CFR Cluj'u 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Akintola'nın golüyle öne geçen Adana Demirspor, Mogos'un penaltı golüne rağmen galibiyeti korudu. Andreaw Gravillon'un kırmızı kart gördüğü maçın ardından Adana Demirspor, Hırvatistan ekibi Osijek ile karşılaşacak.

1-1'in rövanşında temsilcimiz Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda CFR Cluj'u 90+3'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

PERDEYİ AKINTOLA AÇTI

43'üncü dakikada Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında yakın direkte yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu

10 kişi kalan Adana Demirspor, Cluj'u eleyerek tur atladı

MOGOS EŞİTLEDİ, GRAVİLON KIZARDI

Cluj'un tek golünü ise 68. dakikada Vasile Mogos penaltıdan kaydetti. Temilcimiz Adana Demirspor'da Andreaw Gravillon, 63. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

10 kişi kalan Adana Demirspor, Cluj'u eleyerek tur atladı

NDIAYE FİŞİ ÇEKTİ

Stambouli kullandığı serbest vuruşu Belhanda'ya çıkardı. Belhanda tek pasla içeri çevirdi, defansa çarpan top Cherif Ndiaye'nin önüne düştü. Ndiaye'nin şutu ağlara gitti ve mücadele bu skorla sona erdi.

10 kişi kalan Adana Demirspor, Cluj'u eleyerek tur atladı

RAKİP OSIJEK

Temsilcimiz, Adana Demirspor, Konferans Ligi 3. Eleme turunda Hırvatistan ekibi Osijek ile karşılaşacak.

10 kişi kalan Adana Demirspor, Cluj'u eleyerek tur atladı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

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