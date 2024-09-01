Adana Demirspor 1-5 Galatasaray: Süper Lig'de farklı galibiyet

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SÜPER Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18'inci dakikada kendi kalesine Semih Güler, 31'inci dakikada Barış Alper, 37'nci dakikada Mertens ve 60'ncı dakikada Abdulkerim kaydetti. Adana Demirspor'un tek golünü 79'uncu dakikada penaltıdan Gravillion attı. Galatasaray, bu galibiyetle puanını 9'a çıkarırken, Adana Demirspor, 1 puanda kaldı.

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Saat 21.45'te başlayan karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çaldı. Sağlam'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Bersan Duran üstlendi.

Adana Demirspor ve Galatasaray ile hakemler, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle sahaya, 'Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir' pankartıyla çıktı.

Adana Demirspor tribünleri maç öncesi koreografi açtı. Kuzey kale arkasında, 'Bazıları asla yılmaz arma yerde kalmaz' sözleri yazan pankart açıldı.

GALATASARAY GOL YAĞDIRDI

Karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. Dakika 10'da Metehan'ın savunmadan uzun pasında sahneye çıkan Kerem Aktürkoğlu, boşa çıkan kaleci Deniz'in hatasını affetmedi. Kerem, Deniz'in çabalarına rağmen topu ağlara göndermeyi başardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

17'nci dakikada sağ kanattan Mertens, ceza sahasına ortaladı. Savunmada Adana Demirspor'un stoperi Semih Güler, topa müdahale etmek isterken meşin yuvarlak ağlara gitti, Galatasaray deplasmanda 2-0 öne geçti.

24'üncü dakikada Mauro İcardi sakatlanarak sahadan ayrıldı, yerine Batshuayi oyuna dahil oldu.

31'inci dakikada Adana Demirspor'un kazandığı korner atışında Galatasaray kontra atak şansı yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında Barış Alper, kaleci Deniz'i geçerek meşin yuvarlağı ağlara bıraktı: 0-3.

37'nci dakikada Galatasaray'da Batshuayi, sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına ortaladı. Mertens gelişine vuruşla farkı 4'e çıkardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

ABDULKERİM'DEN KAFA GOLÜ

Galatasaray, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. 60'ıncı dakikada sarı kırmızılıların kazandığı köşe atışını kullanan Kerem Demirbay'ın ortasını iyi takip eden Abdulkerim'in kafa vuruşu ağlara gitti. Abdulkerim bu golle farkı 5'e çıkarttı.

YUSUF SARI YİNE KAÇIRDI

Yusuf Sarı'nın şutunda Abdulkadir ceza sahasında koluyla müdahalede bulundu. VAR kontrolü sonucu maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Adana Demirspor'un geçen hafta Kasımpaşa deplasmanında penaltı kaçıran Yusuf Sarı, bir kez daha topun başına geçti. Yusuf'un vuruşunu Muslera kurtararak golü önledi.

DEMİRSPOR'A İKİNCİ KEZ PENALTI

77'nci dakikada Maestro'nun pasında Gravillion ceza sahasına sarktığı sırada Jelert tarafından düşürüldü. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Gravillion'un vuruşu ağlara gitti: 1-5

BATSHUAYİ PENALTIYI KAÇIRDI

89'uncu dakikada Adana Demirspor'da Tolga, ayağıyla topa müdahale etmek isterken Yusuf Demir'in başına vurdu. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Batshuayi'nin vuruşunu kaleci Deniz kurtardı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 5-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.