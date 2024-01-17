Adana Demirspor Türkiye Kupası\'nda 24Erzincanspor\'a Penaltılarla Elendi

24Erzincanspor: 2-2 (Penaltılar sonucu: 8-9)

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, -

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Feridun Daldaş, Egemen Savran, Güner Mumcu Taştan

ADANA DEMİRSPOR: Vedat Karakuş (Dk. 98 Yılmaz Aktaş) - İsmail Çokçalış, Manev, Abdulsamet Burak, Abdurrahim Dursun (Dk. 76 Nourani), Tayfun Aydoğan (Dk. 66 Gravillon), Dorukhan Toköz (Dk. 66 Michut), Yusuf Erdoğan, İzzet Çelik (Dk. 46 Emre Akbaba), Zeneli (Dk. 46 Akintola), Nani

24ERZİNCANSPOR: Erdi Yokuşlu - Enes Yılmaz, Gökhan Payal, Gençer Cansev (Dk. 46 Kamil İçer), İlker Günaslan, Özkan Yiğiter, Çınar Tarhan (Dk. 69 Furkan Işıkdemir), Hasan Kaya (Dk. 91 Şamil Başaran), Ali Altınöz (Dk. 78 Bahadır Taşdelen), Oğuzhan Aynaoğlu (Dk. 58 Ziya Alkurt), Kubilay Türk Yılmaz (Dk. 69 Muhammed Enes Yılmaz)

GOLLER: Dk. 89 Michut, Dk. 90+2 Emre Akbaba (Adana Demirspor) - Dk. 65 Ziya Alkurt, Dk. 77 Özkan (24 Erzincanspor)

SARI KARTLAR: Abdurrahim Dursun, Yusuf Erdoğan, Abdulsamet Burak, Gravillon (Adana Demirspor) - Şamil Başaran, Erdi Yokuşlu, Muhammed Enes Yılmaz (24Erzincanspor)

Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında Adana Demirspor, sahasında 24Erzincanspor'a normal süresi ve uzatma dakikaları 2-2 sona eren karşılaşmada penaltı atışları sonunda 9-8 mağlup olarak ve kupaya veda etti.

41'inci dakikada Abdulsamet'in uzun pasında ceza sahası sağ çaprazından göğsüyle topu kontrol eden Nani'nin sert şutunda top auta çıktı.

45+2'nci dakikada Nani'nin pasıyla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

65'inci dakikada 24Erzincanspor öne geçti. Ziya Alkurt ceza yayı sol tarafından altıpasa doğru meşin yuvarlağı gönderirken topa kimse dokunamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

75'inci dakikada Abdurrahim'in uzun pasında savunma arkasına sarkan Emre Akbaba topu altıpasa çevirdi. Akintola'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak Emre Akbaba ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

77'nci dakikada 24Erzincaspor farkı 2'ye çıkardı. Kamil sol kanattan ceza sahasına ortayı açtı, Özkan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

89'uncu dakikada Adana Demirspor farkı 1'e indirdi. Michut'un ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-2.

90+2'nci dakikada Yusuf Erdoğan sol kanattan ceza sahasına ortalarken Michut topu çevirdi. Kale çizgisi önünde topla buluşan Emre Akbaba topu ağlarla buluşturdu: 2-2

112'inci dakikada ceza sahası önünde Gravillon'un şutunda kaleci Erdi'nin de müdahale ettiği top direkten kornere gitti.

İki uzatma devresinde gol çıkmayınca, penaltı atışlarına geçildi.

24Erzincanspor'da; Kamil İçer, Ziya Alkurt, Muhammed Enes Yılmaz, Bahadır Taşdelen, Gökhan Payal, Furkan Işıkdemir ve Özkan Yiğiter penaltı atışlarını gole çevirdi. Adana Demirspor'da ise Emre Akbaba, Nani, Akintola, Gravillon, Yusuf Erdoğan ve Michut penaltı atışlarından faydalanırken, son penaltıda Manev'in şutu direkten döndü. Penaltı atışları sonrasında rakibine üstünlük kuran 24Erzincanspor, adını son 16 turuna yazdırdı.