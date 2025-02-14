Adana Demirspor ve Antalyaspor 1-1 Beraber Kaldı

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Oyuncularını tebrik ederek konuşmasına başlayan Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, "Yorucu haftanın ardına, bugün mücadele gücü yüksek bir müsabaka oynadık. Öncellikle en başta oyuncularımı, daha sonra yönetimimiz ve kulüp personelimizi tebrik ediyorum. Maçın öncesinde Antalyaspor ile ilgili bir hazırlığımız oldu. Emre hocadan sonra gerek ön bölgede pres anlamında gerek topa sahip olma anlamında ligin üst sıralarında yer aldığını ve doğru oynamaya çalıştığını oyun anlamında artılarını gözlemledik. Biz de kendimiz göre oyun planı belirledik. Adana Demirspor camiamın tutkusuna uygun bir mücadele sergilediğimizi düşünüyorum. Genç oyuncularımız var; kaleci Deniz ilk 11 başladı, Ozan ilk 11 başladı. Kendi altyapımızdan yetişen oyuncular, Burhan şans buldu. Oyuna sonradan giren Osman altyapımızdan yetişen bir oyuncu. Gelecek adına bir yola çıktı. Bu sene ve önümüzdeki seneyle beraber Adana Demirspor'un altyapısından çıkan genç oyuncularla şartlardan, her şeyden bağımsız doğru oyunla, doğru felsefeyle, kulübün futbol adına doğrularıyla bir kimlik yaratmaya çalışıyoruz. 1 puan iyi mi ? Galip gelebilirdik, Antalyaspor da galip gelebilirdi. Oyuncularımızın hakkı bugün galibiyetti. Devamında puanlar paylaşıldı. Aramıza yeni oyuncular katılacak altyapıdan kazandırdığımız. Daha fazla genç oyunculara şans vermek istiyoruz. Ligin sonunda bugünkü gibi takdir edilen alkışlanan bir Adana Demirspor olacak, sonrası hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

HALİL CİHAN ÜNAL: İYİ BİR FUTBOL ORTAYA KOYDUK ANCAK SONUÇLANDIRMADA BAŞARILI OLAMADIK

İyi bir oyun oynadıklarını ancak sonuçlandırma kısmında başarılı olamadıklarını ifade eden Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Halil Cihan Ünal, "Topun hızını daha fazla arttırabilirdik. Topu daha hızlı gezdirebilir daha iyi pozisyonlar da yakalayabilirdik. Penaltıdan golü yedikten sonra istediğimiz pozisyonları yakalamaya başladık. İyi bir futbol ortaya koyduk ancak sonuçlandırmada başarılı olamadık. Antalyaspor 9 günde 3'üncü maçını oynayan bir takım. Burada teknik ve taktiği bir kenara bırakıyorum. Bir de bu işin fiziksel boyutu var. Gerçekten takımlar yıpranıyor. Deplasmanlar, maçlar yorucu oluyor. Bunun da bir kenara koyulmasını istiyorum. Bu bizi gerçekten yıprattı" ifadelerini kullandı.