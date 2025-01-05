Adana Kurtuluş Yarı Maratonu\'na Rekor Katılım

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ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde düzenlenen 15'inci Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'na 4 bin kişi katıldı. Geçen yıl toplamda bin 800 kişinin katıldığı yarı maratona bu yılki katılım, rekor seviyeye erişti.

Fuzuli Caddesi'nde başlayan 15'inci Uluslararası Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nun startını Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve bürokratlar verdi. Büyüksaat, Ulu Cami gibi kentin tarihi yapılarının bulunduğu güzergahtan geçen koşucular, Merkez Park'ta finişe ulaştı. Koşuya katılanlar renkli görüntüler oluşturdu. Yarışma sonucunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Maratona Adana dışından 2 bin, 15 ülkeden 89 yabancı uyruklu sporcu katıldı. Geçen yıl 1800 kişinin katıldığı yarı maratona bu yıl 4 bin kişi katıldı. Bu yıl bir ilkin de yaşandığı maratonda 3 bin metre kategorisinde 2016 Brezilya Olimpiyat Şampiyonu Ruth Jebet de yer aldı.