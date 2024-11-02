Adanaspor, Bandırmaspor'a 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Adanaspor, Bandırmaspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Adanaspor, Bandırmaspor\'a 1-0 Mağlup Oldu

1. Lig'de Adanaspor, Bandırmaspor'u sahasında 1-0 yenilerek 11. haftayı puansız kapattı.

02.11.2024 19:38
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STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Ziya Gündüz, Dinçer Demir, Kıvanç Durmaz

ADANASPOR: Korcan Çelikay- Donkor, Fofana, Fatih Kurucuk, Feyzi Yıldırım, Harun Alpsoy (Dk. 74 Devran Şenyurt), Innocent, Ciss, Yepie Yepie (Dk. 64 Tapsoba), Diakite (Dk. 75 Dabo), Metehan Altunbaş (Dk. 64 Doğukan Emeksiz)

BANDIRMASPOR: Zafer Görgen (Dk. 39 Akın Alkan)- Atınç Nukan, Nomel, Sergen Piçinciol, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Diniyev (Dk. 78 Faruk Can Genç), İbrahim Kaya (Dk. 59 Kerem Kesgin), Mehmet Özcan (Dk. 90+3 Rodrigo), Paulinho (Dk. 78 Mexer), Paixao

SARI KARTLAR: Metehan Altunbaş, Innocent (Adanaspor), Mehmet Özcan, Rahmetullah Berişbek (Bandırmaspor)

GOL: Dk. 28 Sergen Piçinciol (Bandırmaspor)

1'inci Lig'in 11'inci haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Bandırmaspor'a 1-0 mağlup oldu.

14'üncü dakikada Adanaspor'da Diakite ceza sahası yayının içinden sağ ayağıyla çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kaleci Zafer'in önüne düştü.

28'inci dakikada Bandırmaspor öne geçti. Rakip ceza sahası önünde Paixao'nun yerden pasında, savunmanın arkasına sarkan Sergen Piçinciol, topu kontrol etti. Sergen'in yerden plase şutunda top ağlara gitti: 0-1.

Maçın ilk yarısı 1-0 Bandırmaspor üstünlüğüyle tamamlandı.

63'üncü dakikada sağ kanattan atağa çıkan Adanaspor'da Diakite, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Çaprazdan Diakite'nin şutunda savunmaya yardıma gelen Paixao araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın sonunda Adanaspor, 1-0 mağlup oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Adanaspor, Bandırmaspor'a 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika

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