Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika
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Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu

Barcelona forması giyen İlkay Gündoğan, İki günlük izni için eşiyle birlikte İstanbul'a geldi. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan İlkay, havaalanında transfer iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tecrübeli orta saha, "Bir gün olabilir ama bu yaz olmaz. Nasip kısmet. Bir gün olabilir ama... Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum" sözleriyle dedikodulara son noktayı koydu.

08.08.2024 18:17  Güncelleme: 18:34
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Adı Trendyol Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Barcelona'nın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, İstanbul'a ayak basar basmaz transfer iddialarına son noktayı koydu.

"BİR GÜN OLABİLİR AMA BU YAZ OLMAZ"

İki günlük izni için eşiyle birlikte İstanbul'a gelen İlkay, havaalanında kendisini karşılayan basın mensuplarının Süper Lig'e transfer olacağı iddialarını sorması üzerine "Bir gün olabilir ama bu yaz olmaz. Nasip kısmet. Bir gün olabilir ama... Şimdilik olduğum yerde çok mutluyum. Önümüzde nasip kısmet, her şey olabilir. Türkiye'yi çok seviyorum. Hatta annem babam burada yaşıyorlar" yanıtını verdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Açıklamalarına devam eden İlkay Gündoğan, "Türkiye'yi takip ediyorum. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı vardı. İzleyemedim maçı ama inşallah ikinci maçı alırlar" ifadelerini kullandı.

A MİLLİ TAKIM VE EURO 2024 SÖZLERİ

A Milli Takım ile ilgili görüşlerini dile getiren İlkay Gündoğan "Türkiye EURO2024'te güzel oynadı. Amerika'da Arda ile görüştük. Daha da ileriye gidebilirlerdi ama nasip değilmiş" dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu

BARCELONA KARİYERİ

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City ile sözleşmesi sona erdikten sonra geçtiğimiz sezon Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, İspanyol ekibiyle 51 maça çıktı. 33 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 14 asist yaptı. İlkay'ın Barcelona ile 1+1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • HÜSEYİN DALCI: Pilim bitince gelirim diyor. 71 2 Yanıtla
  • cuma akar: 40 yaşındamı gelecen 65 1 Yanıtla
  • Burak Öğüt: Demek istiyor ki yıldızım söndüğü zaman, iyice yaşlandığım zaman gelirim. 51 2 Yanıtla
  • ferhat eser: Beşiktaştan uzak durda nereye gidersen git 16 13 Yanıtla
  • Cihan Tokcan: Demiş ki türkiyede futbol yok ama para için elbet gelcem 17 1 Yanıtla
  • Tayfun Selcuk: 51mqc 5gol milyonlarca Euro yazık valla emekliye memura 13 0 Yanıtla
  • Oğuzhan Çevik: "Gel beraber ilkay olalım" pardon pardon, son ay olalım 5 1 Yanıtla
  • Hakan Kan: Kurulu düzenim var demiş :) 5 0 Yanıtla
  • Emre Acar: Zaten 33 yaşındasın ilerde kimse istemeyince gelirim 1-2 senede burada takılırım gibi bi açıklama olmuş 4 1 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen: limonu sıkılınca gelir 5 0 Yanıtla
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