AFAD'ın personel açıklamasına Milli futbolcu Melih Demiral'dan tepki: Yetersiz, insanlarımız göçük altında yardım bekliyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen peş peşe depremler sonrası 10 il felaketi yaşadı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdüren AFAD'ın açıklamasına, milli futbolcu Merih Demiral'dan tepki geldi.

"İNSANLARIMIZ KAÇ SAATTİR GÖÇÜK ALTINDA YARDIM BEKLİYOR"

İtalyan ekibi Atalanta forması giyen Merih Demiral, AFAD'ın "Bölgede 10 bin 176 AFAD personeli, 10 bin 409 gönüllü ve 4 bin 470 mehmetçik görev yapmakta." açıklamasına "Yetersiz! Bölge nüfusu yaklaşık 15 milyon. İnsanlarımız kaç saattir göçük altında yardım bekliyor!" paylaşımını yaparak cevap verdi.

10 İL FELAKETİ YAŞADI

Kahramanmaraş dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Şiddetli deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da etkili oldu.