AFAD'ın personel açıklamasına Milli futbolcu Melih Demiral'dan tepki: Yetersiz, insanlarımız göçük altında yardım bekliyor - Son Dakika
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AFAD'ın personel açıklamasına Milli futbolcu Melih Demiral'dan tepki: Yetersiz, insanlarımız göçük altında yardım bekliyor

07.02.2023 10:42

Depremden etkilenen 10 ilimizde çalışmalara devam eden AFAD'dan yapılan "Bölgede 10 bin 176 AFAD personeli, 10 bin 409 gönüllü ve 4 bin 470 Mehmetçik görev yapmakta" açıklamasına milli futbolcu Melih Demiral'dan tepki geldi. Personelin yetersiz olduğunu söyleyen futbolcu, yaptığı paylaşımda "Bölge nüfusu yaklaşık 15 milyon. İnsanlarımız kaç saattir göçük altında yardım bekliyor!" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen peş peşe depremler sonrası 10 il felaketi yaşadı. Bölgede arama kurtarma çalışmalarını sürdüren AFAD'ın açıklamasına, milli futbolcu Merih Demiral'dan tepki geldi.

"İNSANLARIMIZ KAÇ SAATTİR GÖÇÜK ALTINDA YARDIM BEKLİYOR"

İtalyan ekibi Atalanta forması giyen Merih Demiral, AFAD'ın "Bölgede 10 bin 176 AFAD personeli, 10 bin 409 gönüllü ve 4 bin 470 mehmetçik görev yapmakta." açıklamasına "Yetersiz! Bölge nüfusu yaklaşık 15 milyon. İnsanlarımız kaç saattir göçük altında yardım bekliyor!" paylaşımını yaparak cevap verdi.

10 İL FELAKETİ YAŞADI

Kahramanmaraş dün gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Şiddetli deprem Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da da etkili oldu.

YORUMLAR (1)
  • İsmail Karakuş: iyide ne yapabilir? personel mi alacak? ordu mu kuracak? hayrına 2 aylık maaşınızla 50 adam çalıştırabilirsiniz, bir katkınız olsun, boş konuşmaktan çok. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Kahramanmaraş, AFAD, Spor, Son Dakika

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