Afrika Uluslar Kupası finalinde Nijerya ile Fildişi Sahili karşı karşıya

Afrika Uluslar Kupası finalinde Nijerya ile Fildişi Sahili, yarın karşı karşıya gelecek.
Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34.' kez düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon belli oluyor. Turnuvada finalde ev sahibi Fildişi Sahili ile Nijerya yarın saat 23.00'te Alassane Ouattara Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.,
En fazla final oynayan ülkelerden olan Nijerya, 8. kez final heyecanı yaşayacak. Yeşil-beyazlılar, 1980, 1994 ve 2013 yıllarında kupayı müzesine götürürken; turuncu-yeşilliler ise 1992 ve 2015'te şampiyonluk sevinci yaşadı.
10. randevu
Afrika kıtasının iki önemli ülkesi, resmi maçlarda 10. kez rakip olacak. Afrika Uluslar Kupası ve Dünya Kupası elemelerinde 9 kez yaşanan rekabette, Nijerya 5 galibiyet alırken, Fildişi Sahili 3 maçta üstünlük sağladı. 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda yer alan iki takım 18 Ocak'ta karşı karşıya gelirken, William Troost-Ekong'un attığı golle Nijerya maçı 1-0 kazandı.
İki takımın final yolu
Kupada A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puanla ikinci sırada tamamlayan Nijerya, son 16 turunda Kamerun'u 2-0, çeyrek finalde Angola'yı 1-0 mağlup etti. Yarı finalde ise Güney Afrika'yı 1-1 biten maçta penaltı atışları sonrası eleyen Jose Peseiro'nun öğrencileri finale yükseldi. Ev sahibi Fildişi Sahili ise, A Grubu'nda 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 3 puan topladı. Grubu 3. sırada tamamlayan Fildişi Sahili, en iyi 3.'ler kontenjanından gruptan çıkarken son 16 turunda Senegal'i penaltı atışları sonunda elemeyi başardı. Çeyrek finalde Mali'yi 2-1'lik skorla geçen Fildişi Sahili, yarı finalde de Demokratik Kongo'yu 1-0 yenmeyi başardı.
Finalde tanıdık yüzler
Turnuvaya Süper Lig'den katılan Afrikalı futbolculardan 6 isim ülkesi ile finale çıkma başarısı gösterdi. Fenerbahçe'den Bright Osayi-Samuel, Trabzonspor'dan Paul Onuachu, Kasımpaşa'dan Kenneth Omeruo, Sivasspor'dan Ahmed Musa Nijerya Milli Takımı ile, Trabzonspor forması giyen Nicolas Pepe ve Gaziantep FK'dan Max Gradel de Fildişi Sahili ile finale çıkan isimler oldu.
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