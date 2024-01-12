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Afrika Uluslar Kupası Yarın Başlıyor

34. Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak. Turnuvada en fazla Mısır şampiyon olurken, en son da Senegal kupayı kazandı. Fildişi Sahili ile Gine Bissau arasındaki açılış maçı TSİ 23.00'te oynanacak. Turnuvada 24 takım 6 grupta mücadele edecek ve son 16 turuna kalanlar belirlenecek. Süper Lig ve 1. Lig'den toplamda 33 futbolcu turnuvada yer alacak.

Afrika Uluslar Kupası Yarın Başlıyor
12.01.2024 - 11:36,  Güncelleme: 11:37
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34. Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan yarın oynanacak Fildişi Sahili ile Gine Bissau karşılaşmasıyla başlayacak. Turnuvada en fazla Mısır şampiyon olurken, en son da Senegal kupayı kazandı.

Afrika Uluslar Kupası, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde yarın başlayacak ve 11 Şubat'ta sona erecek. Fildişi Sahili, 1984 yılının ardından turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yapacak. Turnuvada 24 takım 6 grupta mücadele edecek. Grup birincileri ve ikincileri ile 6 grupta en iyi üçüncü 4 ülke, son 16 turuna kalacak. Organizasyon 5 şehirde 6 stadyumda oynanacak.

Afrika Uluslar Kupası açılış maçında ev sahibi Fildişi Sahili ile Gine Bissau TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek.

En fazla Mısır şampiyon

Afrika Uluslar Kupası'nın en başarılı ülkesi Mısır oldu. Mısır, geride kalan 33 turnuvada 7 kez şampiyon oldu. Kupada Kamerun 5, Gana 4, Nijerya 3, Cezayir, Fildişi Sahilli ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2'şer, Senegal, Zambiya, Tunus, Sudan, Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Kongo Cumhuriyeti de 1'er kez mutlu sona ulaştı.

Son şampiyon Senegal

2021 yılında Kamerun'da düzenlenen son kupada finalde Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. 90 dakika ve uzatmalarda gol sesi çıkmazken, Senegal penaltılarla rakibini 4-2 yenerek kupanın sahibi oldu. Turnuvada ayrıca Kamerun 3., Burkino Faso da 4. oldu.

Süper Lig'den 30, 1. Lig'den 3 futbolcu yer alacak

Turnuvada Süper Lig'den 30, 1. Lig'den de 3 futbolcu yer alacak. Türkiye'den 4 oyuncuyla turnuvada en fazla Beşiktaş'tan futbolcu yer alacak. Trabzonspor'dan 3, Galatasaray ve Fenerbahçe'den de 2 futbolcu davet aldı.

Süper Lig ve 1. Lig'den yer alacak futbolcular şöyle:

Beşiktaş: Vincent Aboubakar (Kamerun), Daniel Amartey (Gana), Omar Colley (Gambiya), Arthur Masuaku (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

Galatasaray: Hakim Ziyech (Fas), Cedric Bakambu (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)

Fenerbahçe: Bright Osayi-Samuel (Nijerya), Djiku (Gana)

Trabzonspor: Nicolas Pepe (Fildişi Sahili), Trezeguet (Mısır), Paul Onuachu (Nijerya)

Samsunspor: Nanu (Gine Bissau), Kingsley Schindler (Gana), Olivier Ntcham (Kamerun)

Kayserispor: Olivier Kemen (Kamerun), Julian Jeanvier (Gine), Carlos Mane (Gine Bissau)

Gaziantep FK: Max Gradel (Fildişi Sahili), Janio Bikel (Gine Bissau)

Sivasspor: Ahmed Musa (Nijerya), Clinton N'Jie (Kamerun)

MKE Ankaragücü: Ali Sowe (Gambiya), Garry Rodrigues (Yeşil Burun Adaları)

Fatih Karagümrük: Sofiane Feghouli (Cezayir), Ryan Mendes (Yeşil Burun Adaları)

Kasımpaşa: Kenneth Omeruo (Nijerya)

Konyaspor: Bruno Paz (Angola)

Alanyaspor: Loide Augusto (Angola)

Pendikspor: Ahmed Hassan (Mısır)

Başakşehir: Edgar Ie (Gine Bissau)

Eyüpspor: Fredy Ribeiro (Angola)

Erzurumspor FK: Lameira (Angola)

Bandırmaspor: Mexer (Mozambik)

2023 Afrika Uluslar Kupası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Fildişi Sahili, Nijerya, Ekvator Ginesi, Gine-Bissau

B Grubu: Mısır, Gana, Yeşil Burun Adaları, Mozambik

C Grubu: Senegal, Kamerun, Gine, Gambiya

D Grubu: Cezayir, Burkina Faso, Moritanya, Angola

E Grubu: Tunus, Mali, Güney Afrika, Namibya

F Grubu: Fas, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zambiya, Tanzanya - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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