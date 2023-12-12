Afyonkarahisar\'da Masa Tenisi Gençler Takım ve Ferdi Bölge Yarışmaları Gerçekleştirildi

Türkiye Masa Tenisi Gençler Takım ve Ferdi Bölge Yarışmaları, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Kocatepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Yarışmalara Manisa, Muğla, Kütahya, Isparta, İzmir, Afyon, Aydın ve Konya illerinden 16 erkek ve 10 kız takım olmak üzere toplam 26 takım katıldı. Takım müsabakaları, tek devreli lig usulüne göre oynandı ve en çok puan alan takımlar Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Ferdi müsabakalarda ise eleme usulü geçerli oldu. Her kategoride ilk dörde giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Afyonkarahisar'da yapılan gençler takım müsabakalarında erkeklerde Ispartes GSK(A) birinci, Konya Selçuklu Belediye Spor ikinci, İzmir Mavi Ege GSK(A) üçüncü ve Muğla Büyükşehir Belediye dördüncü olurken kızlarda da İzmir Mavi Ege GSK (A) birinci, Konya Selçuklu Belediye Spor ikinci, İzmir Bornova Belediye Spor üçüncü ve Muğla Büyükşehir Belediye spor dördüncü oldu.

Yarışmalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından verildi.

Ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Kasapoğlu, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, Afyonkarahisar'ın spor turizmindeki potansiyelinden bahsetti. - AFYONKARAHİSAR