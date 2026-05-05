Ağrı\'da İlk Kez Enduro ve ATV Şampiyonası

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu (TMF) 2026 faaliyet takviminde yer alan Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, bu yıl ilk kez Ağrı'da düzenlenecek. 3-4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce sporcu ile doğa sporları tutkununun kente gelmesi bekleniyor.

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonasının tanıtım toplantısı Ağrı Valiliği'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çelebi, TMF Başkan Vekili Ogün Baysan, Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke ve protokol üyeleri katıldı.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, şampiyonanın üç etap halinde gerçekleştirileceğini belirterek, "İlk etap Ağrı merkezde, ikinci etap Diyadin Kanyonu'nda, üçüncü etap ise Tendürek Dağı ve Ağrı Dağı güzergahında yapılacak. Bu organizasyona ilk kez ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Etkinlik, hem ulusal hem de uluslararası tanıtıma katkı sağlayacak, turizme önemli bir değer katacak" dedi.

'GELEN ZİYARETÇİLERİN KENTİN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISINI ÇOK DAHA YAKINDAN TANIYACAK'

Ağrı'ya gelen ziyaretçilerin kentin sosyal ve kültürel yapısını çok daha yakından tanıyacaklarını belirten Vali Bozkurt, "Ağrı'mızın güzel coğrafyasını, etaplarını çok yakın bir şekilde görmüş olacaklar, bu anlamda çok kıymetli de bir artı değeri olacak. Yine Türk sporunun gelişmesi açısından yeni nesil motor sporları alanında çalışan gençlerimizi, arkadaşlarımızı da bu vesileyle spora kazandırmış olacağız. Dolayısıyla birçok sektöre baktığımızda Enduro ve ATV şampiyonası vesilesiyle Ağrı özelinde yakalamış olacağız. Terörsüz Türkiye ile ülkemizde, ilimizde çok önemli çalışmalar icra ediyoruz, Onlardan birinin de lansmanını, tanıtımını gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii ki bu hale gelmesi kolay olmadı, birçok kamu kurul ve kuruluşumuzun, birçok STK'larımızın desteğini aldık. İnşallah bu spor Ağrı ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirir" diye konuştu.

TMF BAŞKAN VEKİLİ BAYSAN: YARIŞ DOĞUDA BİR İLK OLACAK

TMF Başkan Vekili Ogün Baysan ise etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Bugün burada aslında bir basın lansmanı yapıyoruz ama bence doğuda bir mihenk taşıdır, ilerde tarihe geçecektir. Yarış 3 etapta olacak, doğuda bir ilk olacak, bundan sonra da her sene bir ayağını Ağrı'da gerçekleştireceğiz. İleriki hedefimiz bunu Ağrı'da uluslararası bir formata çevirip bütün dünyaya açmak. Terörsüz Türkiye'de Ağrı'nın ön planda olduğu bir spor organizasyonunu tüm dünyaya lanse etmek için Motosiklet Federasyonu olarak elimizden gelen var gücümüzle ilerleyeceğiz" dedi.

TMF ASBAŞKANI AKÜLKE: GELENEKSEL HALE GELMESİNİ UMUYORUZ

Spor turizminin önemini anlatan TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, şunları söyledi:

"Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bizler 'Spor Turizmin Geleceğidir' sloganıyla Türkiye'nin her coğrafyasında olmaya çalıştık. Ağrı'ya, Doğu Anadolu'ya ilk kez geliyoruz. İnşallah bundan sonra da geleneksel hale gelmesini umuyoruz. Spor turizmi, turizm potansiyelinin yüzde 35-40'ını gelir olarak sağlayan branşlardan bir tanesi. Dünyada ise toplam spor turizminin gelirleri 800 milyar dolara kadar ulaşmış durumda. Maalesef Türkiye bu pastanın sadece yüzde 1,1'ini alabiliyor. Antalya, Alanya, İzmir, İstanbul ve batı şehirleri bu turizm gelirlerinden pay alıyor. Bizler de Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak çıktığımız bu yolda bu gelirden bütün illerimizin, özelikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerimizin de sadece motosiklet değil spor turizmi kapsamında farklı ekstrem spor organizasyonlarla bu pastadan pay almasını umut ediyoruz, bu yönde de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah Ağrı'da spor turizminin ateşini yakarız."

5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı başta olmak üzere doğal güzellikleriyle öne çıkan kentte yapılacak şampiyona; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek.