Ağrı'da İlk Kez Enduro ve ATV Şampiyonası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı'da İlk Kez Enduro ve ATV Şampiyonası

Ağrı\'da İlk Kez Enduro ve ATV Şampiyonası
05.05.2026 18:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, 3-5 Temmuz'da Ağrı'da düzenlenecek.

TÜRKİYE Motosiklet Federasyonu (TMF) 2026 faaliyet takviminde yer alan Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonası, bu yıl ilk kez Ağrı'da düzenlenecek. 3-4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon kapsamında, yurt içi ve yurt dışından yüzlerce sporcu ile doğa sporları tutkununun kente gelmesi bekleniyor.

Türkiye SKIL Enduro ve ATV Şampiyonasının tanıtım toplantısı Ağrı Valiliği'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Ağrı Valisi Önder Bozkurt, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Çelebi, TMF Başkan Vekili Ogün Baysan, Asbaşkan Mahmut Nedim Akülke ve protokol üyeleri katıldı.

Ağrı Valisi Önder Bozkurt, şampiyonanın üç etap halinde gerçekleştirileceğini belirterek, "İlk etap Ağrı merkezde, ikinci etap Diyadin Kanyonu'nda, üçüncü etap ise Tendürek Dağı ve Ağrı Dağı güzergahında yapılacak. Bu organizasyona ilk kez ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Etkinlik, hem ulusal hem de uluslararası tanıtıma katkı sağlayacak, turizme önemli bir değer katacak" dedi.

'GELEN ZİYARETÇİLERİN KENTİN SOSYAL VE KÜLTÜREL YAPISINI ÇOK DAHA YAKINDAN TANIYACAK'

Ağrı'ya gelen ziyaretçilerin kentin sosyal ve kültürel yapısını çok daha yakından tanıyacaklarını belirten Vali Bozkurt, "Ağrı'mızın güzel coğrafyasını, etaplarını çok yakın bir şekilde görmüş olacaklar, bu anlamda çok kıymetli de bir artı değeri olacak. Yine Türk sporunun gelişmesi açısından yeni nesil motor sporları alanında çalışan gençlerimizi, arkadaşlarımızı da bu vesileyle spora kazandırmış olacağız. Dolayısıyla birçok sektöre baktığımızda Enduro ve ATV şampiyonası vesilesiyle Ağrı özelinde yakalamış olacağız. Terörsüz Türkiye ile ülkemizde, ilimizde çok önemli çalışmalar icra ediyoruz, Onlardan birinin de lansmanını, tanıtımını gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii ki bu hale gelmesi kolay olmadı, birçok kamu kurul ve kuruluşumuzun, birçok STK'larımızın desteğini aldık. İnşallah bu spor Ağrı ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirir" diye konuştu.

TMF BAŞKAN VEKİLİ BAYSAN: YARIŞ DOĞUDA BİR İLK OLACAK

TMF Başkan Vekili Ogün Baysan ise etkinliğin önemine dikkat çekerek, "Bugün burada aslında bir basın lansmanı yapıyoruz ama bence doğuda bir mihenk taşıdır, ilerde tarihe geçecektir. Yarış 3 etapta olacak, doğuda bir ilk olacak, bundan sonra da her sene bir ayağını Ağrı'da gerçekleştireceğiz. İleriki hedefimiz bunu Ağrı'da uluslararası bir formata çevirip bütün dünyaya açmak. Terörsüz Türkiye'de Ağrı'nın ön planda olduğu bir spor organizasyonunu tüm dünyaya lanse etmek için Motosiklet Federasyonu olarak elimizden gelen var gücümüzle ilerleyeceğiz" dedi.

TMF ASBAŞKANI AKÜLKE: GELENEKSEL HALE GELMESİNİ UMUYORUZ

Spor turizminin önemini anlatan TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, şunları söyledi:

"Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak bizler 'Spor Turizmin Geleceğidir' sloganıyla Türkiye'nin her coğrafyasında olmaya çalıştık. Ağrı'ya, Doğu Anadolu'ya ilk kez geliyoruz. İnşallah bundan sonra da geleneksel hale gelmesini umuyoruz. Spor turizmi, turizm potansiyelinin yüzde 35-40'ını gelir olarak sağlayan branşlardan bir tanesi. Dünyada ise toplam spor turizminin gelirleri 800 milyar dolara kadar ulaşmış durumda. Maalesef Türkiye bu pastanın sadece yüzde 1,1'ini alabiliyor. Antalya, Alanya, İzmir, İstanbul ve batı şehirleri bu turizm gelirlerinden pay alıyor. Bizler de Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak çıktığımız bu yolda bu gelirden bütün illerimizin, özelikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki illerimizin de sadece motosiklet değil spor turizmi kapsamında farklı ekstrem spor organizasyonlarla bu pastadan pay almasını umut ediyoruz, bu yönde de çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah Ağrı'da spor turizminin ateşini yakarız."

5 bin 137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı başta olmak üzere doğal güzellikleriyle öne çıkan kentte yapılacak şampiyona; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ağrı Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ağrı'da İlk Kez Enduro ve ATV Şampiyonası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Maliye’den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi Maliye'den sporculara büyük denetim: 5 milyar liralık beyan dışı kazanç tespit edildi
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi

18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:03:02. #7.13#
SON DAKİKA: Ağrı'da İlk Kez Enduro ve ATV Şampiyonası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.