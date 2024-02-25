Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 2. Grup 6'ıncı hafta müsabakasında karşı karşıya gelen, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ile Van İki Nisan Şengençler Spor futbol müsabakasını tribünden izledi.
Müsabaka öncesi Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı oyuncularıyla bir araya gelen Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, sporculara tek tek sarılarak müsabakada başarılar diledi.
Ağrı Vali Lütfi Yiğenoğlu Stadyumunda oynanan Kadınlar 3. lig müsabakasında etkili başlayan ev sahibi takım, oyun süresince müsabakayı kontrol altında tutmasını bilerek müsabakadan 5-0 üstünlükle ayrıldı.
Müsabaka sonunda açıklama yapan takım kaptanı Kader Şimşek, "Öncelikle maçımızı izlemeye gelerek bizlere destek veren Valimiz Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç hanımefendiye şahsım ve takımım adına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Maç ile ilgili konuşmam gerekirse müsabaka boyunca oyunu kontrolümüzde tuttuk. Çok şükür sonuçta istediğimiz gibi oldu. Bu galibiyeti maçımızı izlemeye gelerek bizlere destek olan Neslihan Gül Koç hanımefendiye armağan ediyoruz. Bu sezon inşallah emeklerimizin karşılığı alarak 2. Ligi çıkıp şampiyonluk kupasını da ilimize getireceğiz. Tüm iş insanlarımızı takımımıza sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.
Müsabakayı Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç'un yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Eğitim Hak Sen Ağrı Şube Başkanı Ertuğrul Alp'te izledi. - AĞRI
Son Dakika › Spor › Ağrı Valisi Mustafa Koç'un eşi Neslihan Gül Koç, Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü'nün futbol maçını izledi - Son Dakika
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda İzlanda'yı konuk etti. Tarık Biberovic'in son saniye basketiyle 76-75 galip gelen Milliler, ilk galibiyetlerini aldı.
Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının açılış törenine davet edildiğini söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Murat Kurum yalanlamıştı. İmamoğlu, Kurum'a belgeli yanıt verirken, tartışmalara dahil olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bizim gündemimize oturacak bir konu değil. Kim hangi törene nasıl katılacak, kim hangi sırada oturacak, hangi sırada konuşacak derdimiz o değil. Derdimiz İstanbul'a hizmet olmalı." ifadelerini kullandı.
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerdeki paylaşımında ayak parmaklarına siyah oje sürdüğü görülmüştü. Portekizli yıldızın ojelerinin sırrı ortaya çıktı. Ronaldo'nun bu yöntemle ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonlarının oluşmasını önlediği öğrenildi.
Fenerbahçe, bu sezonun başarılı oyuncularından İrfan Can Kahveci'nin sağ arka alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiğini duyurdu. Kahveci'nin haftalarca forma giymesi beklenmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Adana mitinginde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayi alanında elde ettiği başarıları vurgulayarak, KAAN adlı uçağın dünya genelinde büyük ilgi gördüğünü belirtti.
Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'de son dönemde artan fiyatlar sonrası restoran işletmecileri "eko" yani ekonomik ürün dönemini başlattı. Müşteri kaybetmek istemeyen esnaf, gramajları düşürerek daha uygun fiyatlı ürünleri menülere koydu.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, bugün düzenlenen proje tanıtım toplantısında Ankara'nın sorunlarını ve geleceğe dair umutlarını ele aldı. Altınok, Ankara'nın huzurunu geri kazanması için hızlı çözümler getiren bir liderlik anlayışına ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Ankara'daki Atatürk Cumhuriyet Kulesi'nde, 11 endüstriyel dağcının cam çatı montajı yaparken gerçekleştirdiği çalışmalar havadan dron ile kaydedildi. Dağcılar, yükseklik korkusuna rağmen güvenlik önlemleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Kule, 15 Mart'ta gerçekleştirilecek açılışa hazırlanıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?