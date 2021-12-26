Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür

Sol bek arayan Trabzonspor'un, Karagümrük forması giyen eski Fenerbahçeli Caner Erkin'le anlaştığı iddia edilmişti.

"RÜYASINDA GÖRÜR"

Sabah'ın haberine göre; Caner Erkin'le anlaştığı iddia edilen Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, bir TV programında "2010-2011 ile alakalı bazı tweetlerini yakaladık. Trabzonspor formasını rüyasında görür" ifadelerini kullandı.

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Caner Erkin'in 3 Temmuz'la ilgili yaptığı paylaşımlar görüntülenemiyor. Erkin'in bu paylaşımları sildiği, buna rağmen Trabzonspor'da kabul edilmediği konuşuluyor.