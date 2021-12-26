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Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür

26.12.2021 12:30
Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Caner Erkin'e kapıları kapattı. Sabah'ta yer alan habere göre Ağaoğlu, "3 Temmuz paylaşımlarını yakaladık. Trabzonspor'u rüyasında görür" açıklamalarında bulundu.

Sol bek arayan Trabzonspor'un, Karagümrük forması giyen eski Fenerbahçeli Caner Erkin'le anlaştığı iddia edilmişti.

Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür

"RÜYASINDA GÖRÜR"

Sabah'ın haberine göre; Caner Erkin'le anlaştığı iddia edilen Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, bir TV programında "2010-2011 ile alakalı bazı tweetlerini yakaladık. Trabzonspor formasını rüyasında görür" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür

PAYLAŞIMLAR KAYIP

Caner Erkin'in 3 Temmuz'la ilgili yaptığı paylaşımlar görüntülenemiyor. Erkin'in bu paylaşımları sildiği, buna rağmen Trabzonspor'da kabul edilmediği konuşuluyor.

Ahmet Ağaoğlu'ndan olay sözler: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür
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Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Caner Erkin, Karagümrük, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: Caner Erkin, Trabzonspor'u rüyasında görür - Son Dakika Spor


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