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Ahmet Ağaoğlu: "Hakemlerle ilgili konuşmama kararı Kulüpler Birliği'nin değil, 14 kulübün prensip kararı" - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: "Hakemlerle ilgili konuşmama kararı Kulüpler Birliği'nin değil, 14 kulübün prensip kararı"

01.12.2021 17:23

- Ahmet Ağaoğlu: "Hakemlerle ilgili konuşmama kararı Kulüpler Birliği'nin değil, 14 kulübün prensip kararı" Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün hakemlerle ilgili konuşmama kararının Kulüpler Birliği'nin kararı olmadığını, o gün toplantıya katılan 14 kulübün prensip...

- Ahmet Ağaoğlu: "Hakemlerle ilgili konuşmama kararı Kulüpler Birliği'nin değil, 14 kulübün prensip kararı"

İSTANBUL - Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 14 kulübün hakemlerle ilgili konuşmama kararının Kulüpler Birliği'nin kararı olmadığını, o gün toplantıya katılan 14 kulübün prensip kararı olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı ve TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği arasında Riva Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantı sona erdi. Toplantının ardından konuşan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kulüpler Birliği, 1. Lig Kulüpler Birliği, TFF ile birlikte MHK'nin yeniden yapılanması, MHK ile alakalı olarak yaşanan sıkıntılar, sorunlar, problemler ve bunun çözümü doğrultusunda yaklaşık 2 aydır TFF ve MHK ile Kulüpler Birliği ortaklaşa bir çalışma yürütmekteydi. Bu doğrultuda da TFF, David Elleray ile bir süre önce danışman olarak anlaşma imzaladı. Elleray, Kulüpler Birliği'nden geçtiğimiz ay içerisinde, tüm kulüplerden sıkıntıları detaylarıyla anlatan rapor rica etmişti. Raporlar kendisine ulaştırıldı. Kendisi ön değerlendirme yaptı. Bu toplantıda kendisine göndermiş olduğumuz raporlar doğrultusunda bir değerlendirme yaptığını ama çok detaylı olarak kendisinin süreye ihtiyacı olduğunu ifade etti. Teker teker tüm kulüplerden yaşanılan sıkıntılar, bu sıkıntılarla ilgili olarak kendilerinin çözüm önerilerini dinledi. TFF, MHK ve Kulüpler Birliği'nin oluşturduğu ortak çalışma grubunun çalışmaları aynı doğrultuda devam edecek. Bu konuda federasyon başkanımız da kulüplerle aynı görüşü paylaştığını ifade etti. Her iki tarafta da aynı iradeyi görmek ve aynı amaç doğrultusunda çalışmayı görmemiz bu problemlerin çok yakın bir gelecekte yani kısa dönemi, orta dönem ve uzun dönemde iki tarafın da ortak çabası doğrultusunda çözüleceği yolunda. Bunun sorumluluğu aynı zamanda kulüplerin de üzerinde. O doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

"Kulüpler Birliği kararı değil, 14 kulüp prensip kararı aldı"

Hakemlerle ilgili 14 kulübün konuşmama kararıyla ilgili yapılan yorumlara da açıklık getiren Ağaoğlu, "14 kulübün prensip kararı dedik. O açık ve net bir ifadeydi. Aynı akşam yayıncı kuruluşta çok farklı şekilde yorumlanması da ayrıca beni üzdü. Bu çalışmaların selameti açısından toplantıya katılan 14 kulüp bir prensip kararı aldı. Niye sezon başında alınmadı? Çünkü sezon başında bu sıkıntılar yoktu, bu çalışmalar yoktu. Bazı şeylerin de cevabını biz vermek zorunda değiliz. Herhangi bir kulüp başkanın inisiyatifinde alınmış yönetim kurulu kararı değil, bir prensip kararı. O gün toplantıda mevcut bulunan 14 kulüp başkanı, çalışmaların selameti açısından, sağlıklı yürüyebilmesi için ilk devrenin sonuna kadar çalışmaların da neticesini görmemiz için hakemlerle alakalı olarak mümkün olduğunca konuşmama kararı aldı. Bu kadar basit. 6 kulüp neden katılmadı, çünkü 6 kulüp orada yoktu. Yönetim kurulu kararı alınmadı, Kulüpler Birliği kararı değil. 14 kulüp prensip kararı aldı. Prensip kararı alan kulüplerden bazıları da buna riayet etmeyebilir. Bağlayıcı bir şey değil" şeklinde konuştu.

Ahmet Ağaoğlu: Hakemlerle ilgili konuşmama kararı Kulüpler Birliği'nin değil, 14 kulübün prensip kararı
Ahmet Ağaoğlu: Hakemlerle ilgili konuşmama kararı Kulüpler Birliği'nin değil, 14 kulübün prensip kararı
Ahmet Ağaoğlu: Hakemlerle ilgili konuşmama kararı Kulüpler Birliği'nin değil, 14 kulübün prensip kararı
Ahmet Ağaoğlu: Hakemlerle ilgili konuşmama kararı Kulüpler Birliği'nin değil, 14 kulübün prensip kararı

Kulüpler Birliği Vakfı, Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu, Ahmet Ağaoğlu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: 'Hakemlerle ilgili konuşmama kararı Kulüpler Birliği'nin değil, 14 kulübün prensip kararı' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ahmet Ağaoğlu: "Hakemlerle ilgili konuşmama kararı Kulüpler Birliği'nin değil, 14 kulübün prensip kararı" - Son Dakika
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