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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın açılışını yaptı - Son Dakika
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın açılışını yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Satranç Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın açılışını yaptı. Bakan Göktaş, çocukların satrançta gösterdikleri azim ve kararlılığın Türkiye'ye olan inançlarını pekiştirdiğini belirtti. Şampiyonaya 81 ilden yaklaşık 3 bin çocuk katılıyor ve bu organizasyonun gençler için büyük bir fırsat olduğuna inanılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası\'nın açılışını yaptı
21.01.2024 - 17:13,
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şanlı bayrağı bugün Alper Gezeravcı'nın, gelecekte de gençlerin dalgalandıracağını belirterek, "Aşkla, şevkle ve coşkuyla kendinizi geliştirdiğiniz bu yolculukta Türkiye Yüzyılı'nı, karar verme ve analitik düşünce becerileri gelişmiş siz gençlerimizle inşa edeceğiz." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki otelde düzenlenen 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası başladı.

Bakan Göktaş, açılışta yaptığı konuşmada, şampiyonaya katılan çocukların yüzlerinde parıldayan azim, kararlılık ve inancın kendilerine güç verdiğini, Türkiye'ye, geleceğe inançlarını pekiştirdiğini söyledi.

Şampiyonanın 81 ilden yaklaşık 3 bin çocuğu misafir eden Avrupa'nın en büyük satranç organizasyonlarından olduğunu belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Kale Gibi Gelecek ve Sevgi Evleri projelerimizle bu sporla tanışan çocuklarımızın da satranç tahtasında verecekleri mücadele, eminim birçoğu için parlak bir geleceğin başlangıcı olacaktır. Bakanlığımıza bağlı kuruluşlarda satranç sporuyla ilgilenen 137 lisanslı ve bir milli sporcu çocuğumuz yer alıyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda her geçen gün yeni bir başarıya imza atan çocuklarımız bizleri gururlandırıyor. Bu vesileyle gerçekleştirdiğimiz bu organizasyonun, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil edecek siz kıymetli gençlerimiz için büyük fırsat olacağına yürekten inanıyorum."

Çok eski zamanlardan beri satrancın, zeka ve sanatın buluştuğu önemli bir strateji oyunu olduğunu vurgulayan Göktaş, geçmişte Mevlana, Cem Sultan, Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail, Timur ve Mustafa Kemal Atatürk gibi tarihin şekillenmesinde rol oynamış pek çok önemli ismin satrancın müdavimlerinden olduğuna dikkati çekti.

"Gençlerimiz her daim Hakk'ın ve adaletin tarafında olsun"

Gençlerin, dünyada iyiye ve güzele dair ne varsa hepsini savunan bir nesil olmasını temenni eden Göktaş, "Gençlerimiz her daim Hakk'ın ve adaletin tarafında olsun. Aklını ülkemizin geleceği için tasarladığı planlarla, projelerle meşgul etsin. Yüreği inançla, şefkatle, cesaretle dolu olsun. Hangi görüşe sahip olursa olsun, hangi fikri savunursa savunsun çocuklarımız, her zaman okusun, araştırsın, sorgulasın. Sadece bir diplomanın peşinde olmasın, ilmin de peşinde olsun." diye konuştu.

Bakan Göktaş, 2053 ve 2071 hedeflerinin gençlerin çizeceği yolda şekilleneceğini, bunun en güzel örneğine bugünlerde bütün dünyanın şahitlik ettiğini söyledi.

Milli Uzay Programı kapsamında 19 Ocak'ta ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderildiğini hatırlatan Göktaş, bu tarihi gelişmenin çocuklara örnek teşkil edeceğini vurguladı.

Böylesine büyük bir adımın ülkeye yön verecek gençlere ilham olacağını dile getiren Göktaş, "Şanlı bayrağımızı, bugün Alper Gezeravcı, gelecekte ise sizler fezada dalgalandıracaksınız. Aşkla, şevkle ve coşkuyla kendinizi geliştirdiğiniz bu yolculukta Türkiye Yüzyılı'nı, karar verme ve analitik düşünce becerileri gelişmiş siz gençlerimizle inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da uluslararası arenada aldıkları ödüllerle Türkiye'nin dünya satranç kamuoyunda artık "satranç ülkesi" olarak anıldığını söyledi.

Türk spor tarihinde bir milyon lisanslı sporcu sayısını geçen ilk ve tek federasyon olduklarına işaret eden Tulay, "Uluslararası turnuvalarda büyük başarılar elde ediyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, konuşmaların ardından turnuvanın açılış hamlesini yaparak yarışmacılara başarı diledi.

Şampiyona 27 Ocak'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nın açılışını yaptı - Son Dakika


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