NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Milli basketbolcunun yaklaşık 3 yıldır ABD'li model Hannah Cherry ile aşk yaşadığı biliniyor. Çifte yakın kaynaklar, Cherry'nin ailesinin de bu ilişkiye sıcak baktığını ifade ediyor.
Şengün'ün sevgilisi Hannah'nın anne ve babası Cindy-George Cherry fırsat buldukça NBA'de genç yıldızı tribünden destekliyor. Ayrıca Alperen'in annesi Ayşe Şengün ve babası Kemal Şengün'ün de Cherry ailesiyle tanıştığı, hatta hep birlikte tatile çıktıkları öğrenildi.
Şengün'ün sevgilisiyle verdiği romantik pozlar kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, "Maşallah size", "Çok güzelsiniz", "Herkes böyle damat ister" gibi yorumlarda bulundu.
13 Temmuz 1997'de Missouri'nin Chesterfield kentinde doğan Hannah Lynn Cherry, 28 yaşındadır. Genç yaşlarda spora yönelen Cherry, üniversite döneminde Northern Arizona University voleybol takımında smaçör ve libero pozisyonlarında forma giymiştir.
Son Dakika › Spor › Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün'ün kız arkadaşı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)