Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün'ün kız arkadaşı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün'ün kız arkadaşı

Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün\'ün kız arkadaşı
18.09.2025 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NBA'de Houston Rockets forması giyen Türk basketbolcu Alperen Şengün, özel hayatıyla gündeme geldi. Yaklaşık 3 yıldır ABD'li model Hannah Cherry ile birlikte olan Şengün'ün, sevgilisinin ailesiyle yakın ilişkisi olduğu biliniyor. Ayrıca Şengün'ün ailesinin de Cherry ailesiyle tanıştığı ve birlikte tatile çıktıkları öğrenildi. Şengün ve Cherry'nin romantik pozları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

3 YILLIK İLİŞKİ

Milli basketbolcunun yaklaşık 3 yıldır ABD'li model Hannah Cherry ile aşk yaşadığı biliniyor. Çifte yakın kaynaklar, Cherry'nin ailesinin de bu ilişkiye sıcak baktığını ifade ediyor.

Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün'ün kız arkadaşı

AİLELER TANIŞTI

Şengün'ün sevgilisi Hannah'nın anne ve babası Cindy-George Cherry fırsat buldukça NBA'de genç yıldızı tribünden destekliyor. Ayrıca Alperen'in annesi Ayşe Şengün ve babası Kemal Şengün'ün de Cherry ailesiyle tanıştığı, hatta hep birlikte tatile çıktıkları öğrenildi.

Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün'ün kız arkadaşı

ROMANTİK POZLARI VAR

Şengün'ün sevgilisiyle verdiği romantik pozlar kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, "Maşallah size", "Çok güzelsiniz", "Herkes böyle damat ister" gibi yorumlarda bulundu.

Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün'ün kız arkadaşı
Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün'ün kız arkadaşı

HANNAH CHERRY KİMDİR?

13 Temmuz 1997'de Missouri'nin Chesterfield kentinde doğan Hannah Lynn Cherry, 28 yaşındadır. Genç yaşlarda spora yönelen Cherry, üniversite döneminde Northern Arizona University voleybol takımında smaçör ve libero pozisyonlarında forma giymiştir.

Houston Rockets, Alperen Şengün, Basketbolcu, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün'ün kız arkadaşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Oa343862!:
    Alperenin annesi bildiğim kadarıyla türbanlı ne tatiline çıkmışlar acaba umreyemi gitmişler, Kar tatiline kayak yapmayamı 1 17 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi Şizofren doktorun döverek komalık ettiği annesinden acı haber geldi
Merkez Bankası’ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim Merkez Bankası'ndan kredi kartı ve nakit avans faizlerinde indirim
Ali Koç maç sonu çıldırdı Futbolcuları yanına alıp ’’Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner’’ dedi Ali Koç maç sonu çıldırdı! Futbolcuları yanına alıp ''Buraya gelemez, binlerce kişi sahaya iner'' dedi
Pensilvanya’da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti Pensilvanya'da silahlı saldırı: 3 polis hayatını kaybetti
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü
İngiltere, Filistin devletini tanıyacak İngiltere, Filistin devletini tanıyacak
Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı
Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu Kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu
Bakan Yerlikaya duyurdu 51 DEAŞ mensubu terörist yakalandı Bakan Yerlikaya duyurdu! 51 DEAŞ mensubu terörist yakalandı
Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi Gece rekor kıran altın tek açıklama ile geriye çekildi

20:50
Canlı anlatım Karşılaşmada ilk gol geldi
Canlı anlatım! Karşılaşmada ilk gol geldi
20:14
Gazze’den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa’ya ulaştı
Gazze'den kaçmaya çalışan 3 Filistinli, 12 saat boyunca jet-ski sürerek Avrupa'ya ulaştı
20:04
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
Şarkısıyla tartışma yaratan Mabel Matiz hakkında suç duyurusu
20:00
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
Firavunun paha biçilemez 3 bin yıllık altın bileziğini çalıp üç kuruş için erittiler
19:46
Ali Koç’tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler
Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası zehir zemberek sözler
19:45
Fransa’da hayat durma noktasına geldi, meydanlar savaş yerine döndü: 100’de fazla gözaltı
Fransa'da hayat durma noktasına geldi, meydanlar savaş yerine döndü: 100'de fazla gözaltı
17:48
İlber Ortaylı’dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş
17:39
İsrail ’Vuracağız’ dedi, saatler sonra Lübnan’a saldırdı
İsrail 'Vuracağız' dedi, saatler sonra Lübnan'a saldırdı
17:37
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
Menzil meydanında 3 gün 3 gece süren düğün! Şeyh Seyyid Saki halaya durdu
17:29
ABD Başkanı Trump’tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
ABD Başkanı Trump'tan yeni Gazze mesajı: Sorun karmaşık ama çözülecek
16:00
Yurt odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı
Yurt odasında kullanılmış prezervatif bulan kız öğrenci yaşadığı şoku anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 22:16:29. #7.12#
SON DAKİKA: Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün'ün kız arkadaşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.