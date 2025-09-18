Aileler tanışıyor! İşte Alperen Şengün\'ün kız arkadaşı

NBA'de Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

3 YILLIK İLİŞKİ

Milli basketbolcunun yaklaşık 3 yıldır ABD'li model Hannah Cherry ile aşk yaşadığı biliniyor. Çifte yakın kaynaklar, Cherry'nin ailesinin de bu ilişkiye sıcak baktığını ifade ediyor.

AİLELER TANIŞTI

Şengün'ün sevgilisi Hannah'nın anne ve babası Cindy-George Cherry fırsat buldukça NBA'de genç yıldızı tribünden destekliyor. Ayrıca Alperen'in annesi Ayşe Şengün ve babası Kemal Şengün'ün de Cherry ailesiyle tanıştığı, hatta hep birlikte tatile çıktıkları öğrenildi.

ROMANTİK POZLARI VAR

Şengün'ün sevgilisiyle verdiği romantik pozlar kısa sürede sosyal medyada beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, "Maşallah size", "Çok güzelsiniz", "Herkes böyle damat ister" gibi yorumlarda bulundu.

HANNAH CHERRY KİMDİR?

13 Temmuz 1997'de Missouri'nin Chesterfield kentinde doğan Hannah Lynn Cherry, 28 yaşındadır. Genç yaşlarda spora yönelen Cherry, üniversite döneminde Northern Arizona University voleybol takımında smaçör ve libero pozisyonlarında forma giymiştir.