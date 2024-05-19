AK Parti'li Kasapoğlu: "Merhametiyle, adalet anlayışıyla, yarınlara olan bakışıyla ve taşıdığı umutla çok özel bir gençliğe sahibiz" - Son Dakika
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AK Parti'li Kasapoğlu: "Merhametiyle, adalet anlayışıyla, yarınlara olan bakışıyla ve taşıdığı umutla çok özel bir gençliğe sahibiz"

AK Parti\'li Kasapoğlu: "Merhametiyle, adalet anlayışıyla, yarınlara olan bakışıyla ve taşıdığı umutla çok özel bir gençliğe sahibiz"

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, 'Merhametiyle, adalet anlayışıyla, yarınlara olan bakışıyla ve taşıdığı umutla çok özel bir gençliğe sahibiz. İnanıyorum ki başta Gazze olmak üzere tüm dünyadaki mazlum ve acı çeken toplumları Türk gençliğinin vicdanı koruyacak ve kurtaracak' dedi.

19.05.2024 14:29
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Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, "Merhametiyle, adalet anlayışıyla, yarınlara olan bakışıyla ve taşıdığı umutla çok özel bir gençliğe sahibiz. İnanıyorum ki başta Gazze olmak üzere tüm dünyadaki mazlum ve acı çeken toplumları Türk gençliğinin vicdanı koruyacak ve kurtaracak" dedi.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, Ak Parti İzmir milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Kasapoğlu mesajında, 19 Mayıs 1919'un, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş mücadelesini başlattığı tarih olduğunu belirterek; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olan bu tarihi, gençlerimize armağan ederek hem geçmişte verilen mücadelenin daima hafızalarda yer almasını hem de karşılaşılan zorluklarda, ölçüsüne bakılmaksızın yılgınlığa düşmeden ve azimle, geleceğe umutla bakılması gerektiğini bizlere miras olarak bırakmıştır. O gün Samsun'da atılan ilk adım, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bütün bir milletin bağımsızlık arzusunun ayak sesi olmuş, çığ gibi büyüyen bir istiklal ve istikbal mücadelesine dönmüştür. Bu mücadele, irademizi asla kimseye teslim etmeyeceğimizi, şartlar ne kadar zor olursa olsun hiçbir gücün bizi yenemeyeceğini ve daima milli iradeye yaslanarak tüm zorlukların üstesinden gelebileceğimizin destanı. Şimdi bize düşen her zamankinden çok çalışıp başta kıymetli gençlerimiz olmak üzere milletimizin her bir ferdine umut dolu bir gelecek hazırlamak. Merhametiyle, adalet anlayışıyla, yarınlara olan bakışıyla ve taşıdığı umutla çok özel bir gençliğe sahibiz. İnanıyorum ki başta Gazze olmak üzere tüm dünyadaki mazlum ve acı çeken toplumları Türk gençliğinin vicdanı koruyacak ve kurtaracak. Bu duygularla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, bizlere bu güzel vatanı emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm istiklal kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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