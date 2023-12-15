AK Parti Milletvekilleri MKE Ankaragücü'nü ziyaret etti
AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki milletvekili heyeti, MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nü ziyaret etti. Ziyarette, MKE Ankaragücü Eski Başkanı Faruk Koca'nın hakeme saldırısı ve sonrasında yaşanan olaylar ele alındı. Oktay, olayın hukuki ve idari sürecini yakından takip edeceklerini belirtti. MKE Ankaragücü Başkanı İsmail Mert Fırat ise yasal haklarını kullanacaklarını ifade etti.
15.12.2023 - 13:33,
Güncelleme: 13:46
Kaynak: DHA