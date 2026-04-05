Akdeniz Derbisi'nin Kazananı Dapper Man - Son Dakika
Akdeniz Derbisi'nin Kazananı Dapper Man

05.04.2026 19:39
Adana'daki Akdeniz Derbisi'ni Dapper Man 2.14.99'luk süreyle kazandı, yarışta Klein ikinci oldu.

ADANA Yeşiloba Hipodromu'nda gerçekleştirilen Akdeniz Derbisi'nin kazananı 2.14.99'luk derecesiyle 'Dapper Man' oldu.

Türkiye'nin en prestijli at yarışı organizasyonlarından biri olarak kabul edilen yılın ikinci G1 mücadelesi Akdeniz Derbisi, Adana Yeşiloba Hipodromu'nda gerçekleştirildi.4 yaş ve üzeri safkan İngiliz atlarının katıldığı koşuyu, geçen yıl da zafer elde eden Cem Kaan Parsak'ın sahibi olduğu, antrenörlüğünü Eser Yeşil'in yaptığı, jokeyliğini Selim Kaya'nın üstlendiği 'Dapper Man' kazandı. 2100 metre mesafeli kum pistte koşulan yarışta 'Klein' ikinci, 'Wolf Seyfo' üçüncü, 'Görkem Kaptan' dördüncü ve 'Dragon Kingdom' beşinci sırada yer aldı. Koşunun farkları ise 1,5 boy, 1 boy, 1,5 boy ve yarım boy şeklinde oldu.

Yarış severler, derbi öncesi Tay TV'de ekrana gelen 'Son Düzlük' programında yarışa dair detaylı analizleri ve uzman yorumlarını Hakan Cantınaz moderatörlüğünde Tolgahan İmal ve Eray Balcı sunumlarıyla takip etti. Tay TV'nin 'Akdeniz Derbisi Özel Yayını' ise 'Son Düzlük' programının ardından İlke Duyan'ın sunumuyla izleyicilerle buluştu. Bu özel yayında; yarış atmosferi, özel röportajlar, önemli konuklar ve sahadan canlı bağlantılar yer aldı.

HAKAN CANTINAZ: DAPPER MAN GERÇEK BİR ŞAMPİYON

Tay TV Genel Yayın Yönetmeni Hakan Cantınaz, Dapper Man'ın gerçek bir şampiyon olduğunu belirterek, "Bir Akdeniz Derbisi'nin daha sonuna geldik. Adana'da bir şampiyonu bir kez daha izledik. İzmir'den formda gelen iki isim vardı. Ona rakip olup olamayacağı soru işareti olan bir safkan vardı. Dapper Man, bazı sorunlarına rağmen gerçek bir şampiyon olduğunu gösterdi. Ege Derbisi'ni sıkıntıları nedeniyle pas geçmişti. Ekibinin yoğun tedavisi ve jokeyi Selim Kaya'nın idmanlarda verdiği raporlar doğrultusunda problemi olmadığı, yarışı koşabileceği bilgisi sonrası safkan piste çıktı. Gerçek şampiyonlar bu tip sorunları tolere edebilir. Dapper Man de tüm bu zorluklara rağmen iki formda rakibini geride bırakarak gerçek bir şampiyon ruhuna sahip olduğunu gösterdi" dedi.

Dapper Man'ın izleyeceği yol haritasına ilişkin de konuşan Cantınaz, safkanı ilerleyen yarışlarda da görmek istediklerini belirterek, "Dapper Man'ın bundan sonra izleyeceği yol haritası çok önemli. İlgililerine sorduğumuzda açıkçası onlar da merak ediyor. Selim Kaya'nın raporları doğrultusunda ilerleyecekler. Beklentimiz, safkanı Ankara 75'inci Yıl Hipodromu'nda izleyeceğimiz yönünde. Ankaralı yarışseverlerin gerçek bir şampiyonu izleyeceğini düşünüyorum. Dapper Man'ın sahibi Cem Kaan Parsak'ı, antrenörü Eser Yeşil'i, Aslan Tepeli'yi, atın seyisini, idman jokeyini ve jokeyi Selim Kaya'yı tebrik ediyorum" diye konuştu.

SELİM KAYA: AKDENİZ DERBİSİ'Nİ KAZANMAK GURUR VERİCİ

Dapper Man'ın jokeyi Selim Kaya, "Yıllardan sonra Dapper Man'la yeniden bir araya gelmek heyecan vericiydi. Akdeniz Derbisi olması benim için ayrı bir anlam taşıyor. Bu yarışta kazanmak gurur vericiydi. Çocukluğumun bir kısmı Adana'da geçti. Benim için çok özel bir kent. Yarışseverlerin bu kadar ilgi göstermesi ve Akdeniz Derbisi'ne bu kadar sahip çıkmaları bizler için takdire şayandı" dedi.

CEM KAAN PARSAK: KUPA ADANA'DA KALDI

Dapper Man'in sahibi Cem Kaan Parsak, yarışı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Türkiye yarış atları içerisinde, İngilizlerin kategorilerinde en önemli kum atlarından birisi. Sakatlık sorununun ardından ara vermiştik. Dönüş her zaman sorunlu oluyor sportif hayatta. Karakterli bir at, ona inanmıştık. Ekibimiz çok başarılıydı, ona inanmıştı. Onunla birlikte yatıp kalkmıştı. Sonunda zafer geldi. Akdeniz Derbisi, Portakal Çiçeği Karnavalı'nın olduğu dönemde kupa Adana'da kaldı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Akdeniz, Adana, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
