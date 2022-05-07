Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
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Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı

07.05.2022 19:41

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlene Açık Su Yüzme Genç Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası, Alanya'da başladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlene Açık Su Yüzme Genç Milli Takım Seçmesi ve Türkiye Şampiyonası, Alanya'da başladı.

Galip Dere Plajı'ndaki organizasyona 13 şehirden toplam 126 sporcu katılıyor.

Yarışların ilk gününde kadınlar 5000 metre serbestte Eylül Süpürgeci 1 saat 26 saniye ile birinci, Talya Erdoğan 1 saat 27 saniye ile ikinci ve Tuna Erdoğan da 1 saat 28 saniye ile üçüncü oldu.

Kadınlar 7500 serbest kategorisinde ise 1 saat 27 dakika 51 saniye ile Burcunaz Narin birinciliği, 1 saat 27 dakika 57 saniye ile Ece Yıldırım ikinciliği ve 1 saat 28 dakika ile Merve Erdemir üçüncülüğü kazandı.

Erkekler 5000 metre serbestte de Emir Batur Albayrak 56 dakika 11 saniye 22 salise ile birinciliği, Tuncer Berk Ertürk 56 dakika 11 saniye 51 salise ile ikinciliği, Kadem Göksu Erdağlı da 56 dakika 19 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

Erkekler 7500 metre serbest kategorisinde 1 saat 21 dakika ile Muhammed Yusuf Özden birincilik, 1 saat 22 dakika 2 saniye ile Atakan Malgil ikincilik ve 1 saat 22 dakika 6 saniye ile Poyraz Şan Aşkın üçüncülük madalyasını aldı.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Alanya Gençlik Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Türkiye Yüzme Federasyonu yönetim kurulu üyeleri verdi.

Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı
Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı
Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı
Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı
Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanya'da Açık Su Yüzme Genç Milli Takım seçmesi ve Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika


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