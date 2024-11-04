Alanya\'da Dünya Yamaç Paraşütü Yarışması Tamamlandı

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 13. FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Testi Yarışması tamamlandı.

Türkiye Havacılık Federasyonu ve Alanya Havacılık Spor Kulübü tarafından Alanya Belediyesi ev sahipliğinde, 1-3 Kasım tarihlerinde yapılan FAI Dünya Yamaç Paraşütü Hedef Testi Yarışması, Hıdırellez uçuş alanından başladı. Şampiyonada 3 gün boyunca Fransa, Moğolistan, Kosova, Bulgaristan, Irak, Hollanda ve Türkiye'den 40 sporcu mücadele etti. Kleopatra Plajı iniş alanında son bulan yarışlarda nefes kesen mücadeleler yaşandı.

Yarışmada şampiyonluğu Kerem Dinçer elde ederken, Ali Yılmazoğlu ikinci, Ali Zaimoğlu ise üçüncü oldu. Kadınlarda ise Moğolistan'dan Bayaraa Bolormaa birinci, Kübra Cengiz ikinci ve Moğolistan'dan Erdenezul Jargalsaikhan üçüncü oldu. Takımlar birincisi Türkiye'den '4 Monkeys' olurken, Türk Hava Kurumu takımı ikinci, Bulgaristan'dan Atlas Team takımı ise üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi.