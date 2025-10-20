Alanya'da Türkiye Kupası Yol Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alanya'da Türkiye Kupası Yol Yarışları Tamamlandı

Alanya\'da Türkiye Kupası Yol Yarışları Tamamlandı
20.10.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da Türkiye Kupası Puanlı Yol Yarışları'nın son etabında Batuhan Özgür ve Fatmanur Doğan kazandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Türkiye Kupası Puanlı Yol Yarışları'nın 7'nci ve son etabını erkeklerde Batuhan Özgür, kadınlarda Fatmanur Doğan kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen yarışa 450 civarında sporcu katıldı. Final etabını büyük erkekler kategorisinde Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Batuhan Özgür birinci oldu. Yarışta ikinciliği Konya Gelişim Spor Kulübü'nden Timur Öztoprak, üçüncülüğü ise Spor Toto Spor Kulübü'nden Mustafa Said Erdemli kazandı. Büyük kadınlarda Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi Spor Kulübü'nden Fatmanur Doğan birinciliği, Alanya Belediye Spor Kulübü'nden Sevim Gerçek ikinciliği, Akut Spor Kulübü'nden Reyhan Yakışır üçüncülüğü elde etti. Yarışta 19 yaş altı erkeklerde Muhammed Emir Emişci, 17 yaş altı erkeklerde İbrahim Erhan Cihan, 15 yaş altı erkeklerde Recep Eşdoğan, 17 yaş altı kadınlarda Gül Deniz Günal, 15 yaş altı kadınlarda Emine Ahsen Akgün birinci oldu.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Bugün spor şehri, sporun başkenti Alanya'dayız. Türkiye Etaplı Yol Şampiyonası'nın bugün yedincisini bitirdik. Ülkemizin değişik yörelerinde tüm Türkiye'yi dolaşarak tüm sporcularımız büyük çaba sarf ederek bugün sporun başkenti Alanya'da, spor şehrinde bu organizasyonu bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk de "Alanya birçok spor branşının bir arada yapıldığı bir kent. Birçok organizasyonu beraber yapıyoruz. Spor, sanat, kültürle buluşuyoruz. Önümüzdeki günlerde yine pentatlon, triatlon gibi sporlarımızın da Türkiye şampiyonalarını yapmaya devam edeceğiz. Ben tüm sporseverleri Alanya'mıza bekliyorum. Alanya'mızın tarihini, doğasını görmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Etkinlikler, Türkiye, Alanya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanya'da Türkiye Kupası Yol Yarışları Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Rafa Silva’ya sürpriz talip Ocak’ta yuvadan uçabilir Rafa Silva'ya sürpriz talip! Ocak'ta yuvadan uçabilir
Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları Galatasaray maçına giden Türk taraftarın zor anları
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli
Aydın’da şap hastalığı kabusu Çok sayıda mahalle karantinaya alındı Aydın'da şap hastalığı kabusu! Çok sayıda mahalle karantinaya alındı
Hakim Ziyech turnayı yine gözünden vurdu Yeni takımında alacağı maaş belli oldu Hakim Ziyech turnayı yine gözünden vurdu! Yeni takımında alacağı maaş belli oldu
Bayrampaşa’da başkanvekili seçimi için tarih belli oldu Bayrampaşa'da başkanvekili seçimi için tarih belli oldu
Lucas Torreira, ülkesi Uruguay’a döndü Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'a döndü
Pezeşkiyan, Türkiye’yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama... Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...

14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:50
Atılan manşetleri görmeniz lazım Bütün ülke Fenerbahçe’yi konuşuyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
13:49
Türkiye’de yok satıyor Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
Türkiye'de yok satıyor! Alman otomotiv devi 2 modelin üretimini durduruyor
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
13:27
Özel’den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum
13:02
E-Devlet’te yeni dönem Hizmeti duyan platforma akın ediyor
E-Devlet'te yeni dönem! Hizmeti duyan platforma akın ediyor
12:59
Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi kariyeri bitti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti
12:37
İmamoğlu’ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
İmamoğlu'ndan casusluk soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama
12:13
Çekmeköy Belediyesi’nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi
12:07
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti’nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti'nin tavrından rahatsız: Bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 14:26:39. #7.12#
SON DAKİKA: Alanya'da Türkiye Kupası Yol Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.