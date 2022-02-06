Galatasaray'da kötü gidişat durdurulamıyor. Domenec Torrent yönetiminde henüz galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar ilk puanını Alanyaspor'dan aldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan İspanyol çalıştırıcıya taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.
Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:
"Bütün hafta boyunca oynayacağımız takımla ilgili çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir rakip vardı. Diğer karşılaşmada Galatasaray 1-0 kazandı burada. Aynı şekilde gördüğümüz gibi boşlukları değerlendirmeye çalışarak sonucu aldılar.
Boşluklara sahip olduğunda farklı bir takım, bulamadıklarında çok daha farklı bir takım. Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor.
İkinci yarıda bir pozisyonumuz vardı, kaçırmamamız gerekiyordu. Fizik olarak daha iyiye gidiyoruz. Son dakikalara kadar mücadele ettik. İkinci yarıda sadece 1 tane faulden pozisyon verdik."
Bu sözler üzerine sosyal medyada Torrent'e isyan eden Galatasaray taraftarı, İspanyol hocaya tepki gösterdi.
Son Dakika › Spor › Alanya maçının ardından Domenec Torrent'ten taraftarı sinirlendiren sözler: Bütün hafta çalıştık - Son Dakika Spor