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Alanya maçının ardından Domenec Torrent'ten taraftarı sinirlendiren sözler: Bütün hafta çalıştık - Son Dakika

Alanya maçının ardından Domenec Torrent'ten taraftarı sinirlendiren sözler: Bütün hafta çalıştık

06.02.2022 18:59
Alanya maçının ardından Domenec Torrent'ten taraftarı sinirlendiren sözler: Bütün hafta çalıştık

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 1-1 berabere kalınan Alanyaspor maçının ardından açıklamalar yaptı. İspanyol hocanın, "Bütün hafta boyunca oynayacağımız takımla ilgili çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir rakip vardı. Diğer karşılaşmada Galatasaray 1-0 kazandı burada. Aynı şekilde gördüğümüz gibi boşlukları değerlendirmeye çalışarak sonucu aldılar." sözleri taraftarın tepkisini topladı.

Galatasaray'da kötü gidişat durdurulamıyor. Domenec Torrent yönetiminde henüz galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar ilk puanını Alanyaspor'dan aldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan İspanyol çalıştırıcıya taraftarlar sosyal medyada tepki gösterdi.

Domenec Torrent'in açıklamaları şöyle:

"BÜTÜN HAFTA ALANYASPOR'A ÇALIŞTIK"

"Bütün hafta boyunca oynayacağımız takımla ilgili çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir rakip vardı. Diğer karşılaşmada Galatasaray 1-0 kazandı burada. Aynı şekilde gördüğümüz gibi boşlukları değerlendirmeye çalışarak sonucu aldılar.

"BİZİM İÇİN 1 PUAN YETERLİ DEĞİL"

Boşluklara sahip olduğunda farklı bir takım, bulamadıklarında çok daha farklı bir takım. Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor.

"FİZİK OLARAK DAHA İYİYE GİDİYORUZ"

İkinci yarıda bir pozisyonumuz vardı, kaçırmamamız gerekiyordu. Fizik olarak daha iyiye gidiyoruz. Son dakikalara kadar mücadele ettik. İkinci yarıda sadece 1 tane faulden pozisyon verdik."

GALATASARAY TARAFTARI ÇİLEDEN ÇIKTI

Bu sözler üzerine sosyal medyada Torrent'e isyan eden Galatasaray taraftarı, İspanyol hocaya tepki gösterdi.

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Aytemiz Alanyaspor, Domenec Torrent, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alanya maçının ardından Domenec Torrent'ten taraftarı sinirlendiren sözler: Bütün hafta çalıştık - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Alanya maçının ardından Domenec Torrent'ten taraftarı sinirlendiren sözler: Bütün hafta çalıştık - Son Dakika
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