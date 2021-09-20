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Alanyaspor'un yabancı taraftarları, aşı olmalarına rağmen PCR testi istenmesine tepkili - Son Dakika

Alanyaspor'un yabancı taraftarları, aşı olmalarına rağmen PCR testi istenmesine tepkili

20.09.2021 19:19

Aytemiz Alanyaspor'un yerleşik yabancılardan oluşan taraftar grubu, pasaportlarına işlenen Kovid-19 aşılarının Passolig uygulamasında görünmediği için PCR testi yaptırmadan stada giremediklerini iddia ederek, yaşadıkları bu sorunun düzeltilmesini istedi.

Aytemiz Alanyaspor'un yerleşik yabancılardan oluşan taraftar grubu, pasaportlarına işlenen Kovid-19 aşılarının Passolig uygulamasında görünmediği için PCR testi yaptırmadan stada giremediklerini iddia ederek, yaşadıkları bu sorunun düzeltilmesini istedi.

Grup üyesi bazı futbolseverler, Atatürk Anıtı önünde bir araya gelerek yaptıkları basın açıklamasında, aşısı tam olan yabancı uyrukluların PCR testi istenmeden statlara alınması talebinde bulundu.

Norveç vatandaşı Katrina Jacopsen, grup adına yaptığı açıklamada, salgın öncesinde Alanyaspor'un maçlarını statta takip ettiklerini söyledi.

Passolig üyesi olmasına rağmen sıkıntılar yaşandığını anlatan Jacopsen, aşılarının pasaporta işlendiğini ancak Passolig uygulamasında bu aşıların görünmediğini ifade etti. Alanyaspor'u desteklemek ve maça gitmek istediklerini dile getiren Jacopsen, "Hepimiz aşı olduk. Hem de aşımı Türkiye'de oldum. Burada yaşıyorum zaten. Ancak hala bizi kabul etmiyorlar. Bu yüzden de maça giriş için PCR testi yaptırmamız gerekiyor. Bu bana göre biraz adaletsiz." diye konuştu.

İkametgahı ilçede olan yabancılar için bir çözüm bulmaya çalışıldığını aktaran Jacopsen, ancak yabancı taraftar grubunun yüzde 80'inin ikametinin ülkelerinde göründüğünü kaydetti.

Daha önce kombineleri olduğunu ve deplasmanlara da gittiklerini vurgulayan Jacopsen, "Şimdi maçlara giremiyoruz, çok özlüyoruz. Bizim maçlara gitmemiz Türkiye için de iyi bir reklam. Örneğin turistlerin bir kısmı Alanyaspor maçlarını gitmek için bekliyor." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor Yörükler taraftar grubundan Ümmet Öztürk da maç günü stat kapısından dönen çok sayıda yabancı taraftar olduğunu belirterek, bu soruna çare bulunmasını istediklerini söyledi.

E-Kent Genel Müdürü Atıl Aykar ise Süper Lig karşılaşmalarında seyircilerin bilet alımı ve stadyuma girişlerin, T.C. Sağlık Bakanlığı ve TFF'nin belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde gerçekleştirildiğini kaydetti.

Passolig sisteminin HES uygulaması üzerinden belirlenen kuralların sorgusunu yapıp, bilet satışını gerçekleştirmekte olduğunu ifade eden Aykar, "Türkiye'de yaşayan ve aşılarını Türkiye'de olan yabancılar Passolig çıkardıkları Pasaport numaraları ile (Passolig Kartlarının üzerinde yazan Pasaport numarası) HES Uygulamasına aşılarını işletmişlerse bilet alım adımı sırasında Pasaport numarası ve HES kodunu yazdıklarında bilet alabiliyor veya stadyuma giriş yapabiliyorlar. Burada önemli olan Passolig kartının üzerindeki pasaport numarası ile HES kodu alırken vermiş oldukları Pasaport numarasının aynı olmasıdır." şeklinde konuştu.

Alanyaspor'un yabancı taraftarları, aşı olmalarına rağmen PCR testi istenmesine tepkili
Alanyaspor'un yabancı taraftarları, aşı olmalarına rağmen PCR testi istenmesine tepkili
Alanyaspor'un yabancı taraftarları, aşı olmalarına rağmen PCR testi istenmesine tepkili
Alanyaspor'un yabancı taraftarları, aşı olmalarına rağmen PCR testi istenmesine tepkili
Alanyaspor'un yabancı taraftarları, aşı olmalarına rağmen PCR testi istenmesine tepkili

Aytemiz Alanyaspor, PCR Testi, Pasaport, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor'un yabancı taraftarları, aşı olmalarına rağmen PCR testi istenmesine tepkili - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Alanyaspor'un yabancı taraftarları, aşı olmalarına rağmen PCR testi istenmesine tepkili - Son Dakika
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