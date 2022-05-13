Alexander Sörloth tercihini yaptı! Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın - Son Dakika
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Alexander Sörloth tercihini yaptı! Beşiktaş ile anlaşmaya çok yakın

13.05.2022 11:28

Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Alexander Sörloth, tercihini Beşiktaş'tan yana yaptı. Norveçli golcünün bonservisini elinde bulunduran Alman ekibi Leipzig, 6 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay öneren siyah-beyazlıların teklifine sıcak bakıyor.

Beşiktaş, forvet arayışına Trabzonspor'un eski forveti Alexander Sörloth'ü de ekledi. Golcü forvet için görüşmelerini hızlandıran Siyah-Beyazlılar, kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad ile birlikte Fenerbahçe ve Marsilya'nın da ilgilendiği Norveçli golcünün transferini bir an önce bitirmek istiyor.

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Beşiktaş, Leipzig'e 6 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önermişti. Leipzig'in, Beşiktaş'ın teklifine oldukça sıcak baktığı öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibinin Ramazan Bayramı öncesi İstanbul'a davet ettiği Sörloth'un menajeri Morten Wivestad, Türkiye'ye geldi ve pazarlıklar başladı. Beşiktaş, sezon başına 2.5 milyon eurodan 3 yıllık mukavele yapmayı planlıyor. Sörloth transferinin birkaç hafta içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

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