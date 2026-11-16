Ali İnan, akran zorbalığını koşuyla aşarak 6 ayda 100 kilodan 70 kiloya indi - Son Dakika
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Ali İnan, akran zorbalığını koşuyla aşarak 6 ayda 100 kilodan 70 kiloya indi

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Ali İnan, akran zorbalığını koşuyla aşarak 6 ayda 100 kilodan 70 kiloya indi
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Ali İnan, akran zorbalığını koşuyla aşarak 6 ayda 100 kilodan 70 kiloya indi
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Çocukluk yıllarında akran zorbalığına maruz kalan Ali İnan, sağlık sorunlarını aşmak için başladığı koşuyla 6 ayda 100 kilodan 70 kiloya düştü. İnan, Ankara'dan Kırıkkale'ye 8 saatte koşarak ulaştı ve şimdi tüm Türkiye'yi koşarak geçmeyi hedefliyor.

Çocukluk yıllarında kilosu nedeniyle akran zorbalığına maruz kalan Ali İnan, sağlık sorunlarını aşmak için başladığı koşuyu zamanla yaşamının bir parçası haline getirdi. Her sabah 10 kilometre koşarak başladığı yolculukta yalnızca fazla kilolarından kurtulmakla kalmayan İnan, zamanla uzun mesafe koşularına yönelerek maratonculuğa adım attı. Yaklaşık 8 yıldır koşu sporuyla ilgilenen genç sporcu, Ankara'dan Kırıkkale'ye uzanan 8 saatlik koşusunun ardından hedefini büyüterek tüm Türkiye'yi koşarak geçmek istiyor.

ÇOK DALGA GEÇİYORLARDI

Çocukluk döneminde kilosu nedeniyle akran zorbalığına maruz kaldığını ve yaşadığı sağlık sorunlarının ardından koşuya başladığını belirten İnan, "Ortalama 8 yıldır bu sporla ilgilenmekteyim. Uzun mesafe koşular ve ağırlık çalışmaları yapıyorum. Çocukluğumdan beri kilolarımla savaş veren birisiydim. Çok dalga geçiyorlardı, bu durum beni artık yıpratmaya ve özgüvenimi düşürmeye başlamıştı. Sağlık sorunlarım başlamıştı ve hocamın da yönlendirmesiyle bir sporla tanıştım. Her sabah 10 kilometre koşmayla başladım. Kilo verme amacıyla başladığım bu spor, hayatımın bir parçası oldu. Koşuculuk sağlığıma kavuşmamda büyük yardımcı oldu. Kilolarımı verme amacıyla başladığım bu koşu, şehirler arası bir maratoncu olmamı sağladı" diye konuştu.

6 AYDA 30 KİLO VERDİ

Kilo verme sürecinde kendi vücuduna uygun bir beslenme programı oluşturduğunu ve zorlu koşullara karşı vücudunu hazırladığını aktaran İnan, "100 kilodan 70 kiloya 6 ay gibi kısa bir sürede koşu sayesinde düştüm. Protein ağırlıklı ve karbonhidrat ağırlıklı besleniyorum. Yağ makromu olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Yediğim yiyecekleri olabildiğince sağlıklı gıdalardan almaya çalışıyorum. Kendi vücudumu test ederek bir beslenme planı oluştururum. Vücudumu her türlü zorlu şarta alıştırmaya çalışıyorum" dedi.

HEDEFİ TÜM TÜRKİYE'Yİ KOŞARAK GEÇMEK

İlk etapta Ankara'da koşular gerçekleştiren İnan, ilerleyen süreçte şehirler arası koşulara başladığı söyleyerek, "Ankara için de başladığım koşu yolculuğu şehir dışına kadar çıktı. Ankara'dan Kırıkkale'ye koşarak 8 saatte ulaştım. Zorlu bir rota olduğu için, ben de sınırlarını zorlamayı seven birisi olduğum için daha uzun yolculuklar öncesinde bir fragman oldu. Benim açımdan bir deneyim olmuş oldu. Yeterli şartları sağlarsam tüm Türkiye'yi koşarak bitirmek istiyorum. Uzun mesafe koşular yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Koşu sporunun profesyonel ekipman gerektirmediğini ve herkesin bu sporu yapabileceğine değinen İnan, "İnsanların benim vesilemle bu spora başlamasını istiyorum. Ne kadar çok kişiye ulaşırsan bu benim için daha gurur verici bir şey. Ne kadar çok insana spor yaptırırsan benim için o kadar iyi. Kesinlikle o kötü zamanların biteceğine inanıyorum. Bir insan istediğinde her şeyi yapabilir, kesinlikle pes etmesinler. Ben çok basit bir ayakkabıyla ultra maraton koşan birisiyim. Bu spora başlamak için kesinlikle profesyonel ekipmanlara ihtiyaçları yok. Yeter ki basit bir spor ayakkabıları olsun. İstedikleri her şeyi yapabilirler. Sadece başlamaları yeterli. Sınırları sadece kendi kafalarında bitiyor. Bunu istedikleri zaman aşabilirler" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
KırıkkaleÇocuklukAli İnanÇocuklukTürkiyeAnkaraYaşamSporSon Dakika

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