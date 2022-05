Ali Koç, altın madalya alan boksörleri kutladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na damga vurarak isimlerini şampiyonluklara yazdıran sporcular ve antrenörleri kutlayarak, "Siz sadece Türk kadın boks tarihine geçmediniz, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de tarihine adınızı altın harflerle yazdırdınız" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda ay-yıldızlı sporcular, 5 altın ve 2 bronz olmak üzere toplamda 7 madalya elde etti. Bu madalyaların 4 altın, bir bronz olmak üzere 5'i Fenerbahçeli sporculardan geldi. Sporcuların kulüp televizyonunda gurur dolu hikayelerini anlattıkları programa telefonla bağlanan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, boksörleri ve antrenörleri başarılarından dolayı kutladı. Başkan Koç, Fenerbahçe'nin Türk sporuna yaptığı katkılara ve yaşanan ekonomik olumsuzluklara rağmen rekabetçi spor kulübü kültürünü yaşattığına değindi.

Madalya kazanan sporcuları kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Ali Koç, "Türk kadın boksu için bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Bugün federasyon başkanımızla da konuştum. İlk defa takım halinde dünya şampiyonu oluyoruz. İlk defa bu kadar çok madalyayı bir turnuvada alıyoruz. Ülke olarak bunu devamını getirebilirsek Türkiye kadın boksunda da kalıcı bir şekilde lider ülkelerden biri olabilecek önemli adımlardan birini attığımızı düşünüyorum. Tek tük madalya almışız geçmişte ama bu kadar çok madalyayı bir turnuvada takım olarak ilk defa alıyoruz. 12 sporcuyla katıldık, 8'i Fenerbahçe'mizin sporcusu. Toplamda 7 madalya aldık. Müthiş bir olay. Hepsini canı gönülden kutluyorum, tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Siz sadece Türk kadın boks tarihine geçmediniz, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün de tarihine altın harflerle adınızı yazdırdınız. Futbol, erkek basketbol gibi takım sporları daha fazla ilgi çekiyor ama bu şanlı kulübün tarihine baktığımız zaman tarihe geçecek pek çok hem sportif hem spor dışı olaylar var. Sizler Fenerbahçe'nin şanlı tarihine altın harflerle isminizi yazdırdınız. Dolayısıyla tüm şubeyi Selahattin Bey ve Fikret Bey'in nezdinde tüm hocalarımızı, madalya alan almayan tüm sporcularımızı canı gönülden kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum. İnşallah tekrarlanır. Madalya alan almayan tüm sporcularımızın yolu her daim açık, şansı bol olsun" dedi.

"Bakanımız Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştüğünü aktaran Koç, "Müthiş bir turnuvaya şahitlik ettik. Olimpiyat düzeyinde bir organizasyon. Ciddi yatırımlar yapılmış, her detayı düşünülmüş. O yüzden de Eyüp Gözgeç nezdinde bütün federasyonumuzu tebrik ediyorum. Müthiş bir organizasyona imza attılar. Bu da Türkiye açısından bir gurur vesilesidir. Spor Bakanımız dün gece geç vakit aradı. Ona da çok teşekkür ediyorum. Emeklerimizin, gayretlerimizin ne kadar kıymetli olduğunu bizlere söylemesi camiamız için, kulübümüz için çok önemli. Ne yazık ki bireysel spor olduğu zaman kulübümüzün ismi çoğu zaman -bilerek ya da bilmeyerek- zikredilmiyor. Sayın Bakanımız Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizi çok motive etti, neler yaptığımızın farkında olduğunu söyledi, gösterdi. Onun orada olması, sizleri kucaklaması, aynı olimpiyatlarda olduğu gibi her daim yanınızda olarak devletimizin yanınızda olduğunu hissettirmesi önemli. Ona da şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyorum. İnşallah tüm sportif branşlarda başarılarımız artarak devam eder" ifadelerini kullandı.

"Çıtayı hep yüksekte tuttunuz"

Sporculara kendilerini şımarttığını ve beklentileri yükselttiğini belirten Başkan Ali Koç, "Olimpiyatlardan sonra Buse Naz'a da söylemiştim. Paris Olimpiyatları'nda inşallah yolumuz açık olur, şans yanımızda olur ve bir kez daha Türk sporunda 'dönüm noktası' diyebileceğimiz başarılara imza atarız. Sizin bizi şımartmanız aslında sizin ne kadar başarılı olduğunuzu gösteriyor. Çıtayı hep yüksekte tuttunuz. Buse Naz o kadar yüksekte tuttu ki Fenerbahçe Başkanlığına bile aday olacağını söyledi. Bunlar sizin ne kadar azimli, şaka da olsa ne kadar çok tepeyi hedeflediğinizi gösteriyor. Sporcuda aradığımız her türlü özellikleri barındırıyorsunuz ve bütün bunların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etrafında gerçekleşmesi, o günlere rastlaması da ayrıca dikkat edilmesi gereken bir konu. Atamızın kızları, Cumhuriyetimizin kızları Türk kadınının neler başarabileceğini böyle önemli bir tarihte göstermiş olmanız da bence ayrıca not edilmesi gereken bir konu" dedi.

"Fenerbahçe mücadele ettiği her branşta en üstü hedefleyen yegane büyük kulüp"

Sarı-lacivertlilerin amatör branşlarda ki başarılarına da değinen Koç şunları söyledi:

"Fikret Bey olsun, Selahattin Bey olsun, İlker Bey olsun hangi şartlarda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu faaliyetleri yaptığımızı anlattılar. İnanın kolay değil. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu kulüpler Cumhuriyetimizde genç bir ülkeye sporu yayma vazifelerinden dolayı pek çok branşta faaliyet gösteriyorlar ama bugün içinde bulunduğumuz şartlarda bu faaliyetleri sürdürmenin ne kadar güç olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kulüpler arasında Fenerbahçe hala en tepeyi hedefleyen, mücadele ettiği her branşta, her alanda en üstü hedefleyen yegane büyük kulüp olarak amatör branşlarda faaliyetlerini devam ettiriyor. Her zaman dediğim gibi, daha ne kadar devam ettirebiliriz bilmiyorum. Devletimizin de bunun farkında olup bizlere bir omuz, bir destek atmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah ilerleyen süreçlerde gayretlerimizin objektif gözle bakıldığı zaman ne kadar değerli olduğu ve bizim gibi kulüplerin özendirilerek başka kulüplere ilham kaynağı olması gerektiği ve bunun için devletimizin destek olması gerektiğine inanıyorum. En son olimpiyatlara gittiğimizde Türkiye olarak tarihimizdeki en büyük kafileyle gittik, evet bu bir başarı. Madalyalar aldık, o da güzel ama olmamız gereken yerin daha çok uzağındayız. Biz dünyanın lider ülkelerinden biri olacaksak sporun belli başlı yerlerinde de lider olmamız gerekiyor. Bunu yapabilecek malzeme var. Gençler var, demografik avantajımız var. Ama ne yazık ki kısa vadeli yaklaşımlarla uzun vadeli kalıcı başarıların uzağına kalabiliyoruz. Tek tük çabalarla bir şeyler yapıyoruz. Ülke olarak topyekün imkanlarımızla, gençlerimizle ve tesislerimizle çok daha iyisini yapabileceğimizi düşünüyorum. Siz de bunun ne kadar doru bir düşünce olduğunu gösterdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum, ailelerinizi, hocalarınızı, şubenizi tebrik ediyorum."

"Bu başarıda Fenerbahçe'nin adını geçirmeyenlere selam olsun"

Başarılarından ötürü sporcuları tekrar kutlayan Başkan Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kadar gayret, çaba, Fenerbahçe'nin yatırımları, sabrı, inancı, emeğini görmeyenlere, bu başarıda Fenerbahçe'nin adını geçirmeyenlere de selam olsun. Siz ne yaparsanız yapın, biz doğru bildiğimiz şekilde en iyisini yapmak için, ülkemiz ve spor için var gücümüzle devam edeceğiz. Bizlerin ismini zikretmeyerek bizi daha fazla motive ettiğinizi sizlere söylemek istiyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçelisiniz. Fenerbahçe'yi damarlarınıza kadar yaşadığınızı hepimize gösterdiniz. Biz de çok şanslıyız ki bizim sporcumuzsunuz. Hepinizi kutluyorum. Sağ olun, var olun." - İSTANBUL