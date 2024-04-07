Ali Koç: 'Yaşananlar, Fenerbahçe'yi isyan edecek noktaya getirmiştir' - Son Dakika
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Ali Koç: 'Yaşananlar, Fenerbahçe'yi isyan edecek noktaya getirmiştir'

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi yaşananları değerlendirerek, Türk futbolunda hakemler üzerinden ligin gidişatını dizayn eden sistemin olduğunu belirtti. Trabzon'da yaşanan olayları basit bir holiganizm olarak nitelendirmeyen Koç, Türk futbolunun 'reset' edilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Galatasaray'ın turu atlaması durumunda bu maçın oynanıp oynanmayacağına da dikkat çekti.

07.04.2024 22:04  Güncelleme: 22:06
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- Ali Koç: "Yaşananlar, Fenerbahçe'yi isyan edecek noktaya getirmiştir"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç:

"Türk futbolunda hakemler üzerinden ligin gidişatını dizayn eden sistem var"

"Trabzon'da yaşananlar basit bir holiganizm değildir"

"Bugün attığımız adım, bundan sonra atacağımız adımların ilk ve somut adımıdır"

"Türk futbolunun 'reset' zamanı gelmiştir"

"Galatasaray da turu atlasaydı, bugün bu maç oynanacak mıydı?"

İSTANBUL - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi karşılaşmanın oynanacağı Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada, "Bütün bunların, bütün bu kötülüklerin, anormalliklerin bir kulübün başına gelmesi olayların sıradanlaştırılması artık Fenerbahçe Spor Kulübü'nü isyan edecek noktaya getirmiştir. İsyanımızın ilk adımını bugün istemeyerek, arzu etmeyerek, bu değerli şehrimiz Şanlıurfa'da atmak zorundayız" dedi.

2023 Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 21.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda karşılaşacak. Geçtiğimiz günlerde müsabakaya U19 takımı ile çıkacağını açıklayan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetim kurulu da mücadele için Şanlıurfa'ya geldi. Son günlerde yaşananlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Başkan Koç, "Öncelikle bugün ne yaşanacaksa bugüne kadar ne yaşandıysa tüm Fenerbahçe taraftarlarına şunu söylemek istiyorum. İslam Çupi'nin sözlerini hatırlamanın tam da günüdür. Geldiğimiz nokta itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü, yüzde 50-50 şansı olan bir Süper Kupa müsabakasına A takımını getirmeyip, kupa şansını çok daha zayıflatmış, bunu da inandığı ilkeler, değerler ve uğradığı haksızlıklara isyan etme noktasına geldiği için yapmıştır. Yaşadığımız haksızlıklar, terör örgütünün kurduğu kumpaslar, futbol takımımıza yapılan suikast girişimi, son deplasman maçımızda futbolcularımıza yapılan linç teşebbüsü, zorbalıkla çalınan özellikle üç defa son haftada çalınan şampiyonluklarımız. Suikast girişiminin bizi en çok acıtan en çok içinde bulunduğumuz durumu sorgulatan unsurlardan bir tanesi suikast girişiminin halen faili meçhul kalması. O zamanın yönetimi de bir müddet ligden çekilmeyi maçlara çıkmamayı maçların tehir edilmesini istemişti. Devletimizin en önemli kademelerinden teminatlar verilip, 'merak etmeyin, biz suçluları bulacağız' deyip maçlara devam edildi. Aradan 9 sene geçti. Hala bir ilerleme yok. 3 Temmuz Kumpası sürecinde sonra açılan davaların halen havada kalması, sonuçlanmaması. Bunlar sadece saydığım bazı olaylar. Bu listeyi çoğaltabiliriz. Bütün bunların, bütün bu kötülüklerin, anormalliklerin bir kulübün başına gelmesi olayların sıradanlaştırılması artık Fenerbahçe Spor Kulübü'nü isyan edecek noktaya getirmiştir. İsyanımızın ilk adımını bugün istemeyerek, arzu etmeyerek, bu değerli şehrimiz Şanlıurfa'da atmak zorundayız" dedi.

"Şaibeli pek çok soru işaretine mahal verecek sürecin kazananını da bellidir"

Taraftarlara da seslenen Koç, "Kötülüklerin, kötülüğün tarihi hiçbir alanda futbol alanında olduğu kadar somut, delilli ve gerçek olmamıştır. Bu gidişata son verilmediği için kötülükler, kötülük, kötülük yapanlar arsızlaşmış, beden bulmuş ve de artarak devam etmektedir. Fenerbahçe taraftarına özellikle bugünkü cümlelerimi dikkatle dinlemelerini rica ediyorum. Tabii son 20 yılı konuşuyoruz, özellikle de 3 Temmuz Kumpas sürecinden beriki dönemi konuşuyoruz. Bu garip, şaibeli pek çok soru işaretine mahal verecek sürecin kazananını da bellidir. Bizim bugünkü isyanımız, bugünkü tepkimiz Süper Kupa'daki duruşumuzu sadece maçın tarihi ile veya sadece son deplasmandaki yaşadıklarımızla ilgili, alakalı değildir. Olağanüstü Genel Kurulumuzdaki paylaştığımız videoda yaşadıklarımızı gösterdik. Esas burada sorgulanması gereken, niye Fenerbahçe bunları yaşıyor? Niye bunlar hep Fenerbahçe'nin başına geliyor demektense isyanımız ve isyanımız doğrultusundaki ilk adımımızı atarken işi basitleştirmek, sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi 'ya ne olacak, maç tarihinde oynasanız. Başkaları da oynuyor' demek bizim açımızdan kabul edilebilir bir durum hiç ama hiç değildir" diye konuştu.

"Türk futbolunda hakemler üzerinden ligin gidişatını dizayn eden sistem var"

Ali Koç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu Baskıya dayanamayan TFF, iki futbolcumuza ceza verilmesini sağladı. Futbolcularımızın, teknik kadromuzun güvenliğinden sorumlu ve sağlayamayanlar ne ceza verilecek? Hakem yüksek puan aldı, onu gördük. TFF yerinde duruyor. Valiye, Emniyet müdürüne herhangi bir işlem yok. Buradan ne mesaj çıkarmamız gerekiyor? Bakın arkadaşlar, Türk futbolunda şu döneme kadar az, şimdi daha sık dillendiriliyor ama eksik ve bize göre net olan bir tespit var. Türk futbolunda hakemler üzerinden ligin gidişatını dizayn eden bir şebeke mi, çete mi dersiniz bir sistem var. İstedikleri şekilde manevra edebiliyorlar."

"Trabzon'da yaşananlar basit bir holiganizm değildir"

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşananlara değinen Başkan Koç, "Trabzon'da yaşananlar basit bir holiganizm değildir. Bu işi böyle ele almak büyük hata olur. Nasıl Rize dönüşü kurşunlandığımız zaman o olay basit bir olay değilse ve hala faili meçhulse bu da basit bir olay değildir. Valiliğinin ve emniyet yetkililerinin, gergin geçeceği belli bir maçta gereken önlemleri almadılar. Hadi almadılar, onu bir kenara koyalım. Buna rağmen maçın başından itibaren olayın gerginliği ve artarak devam etmesi Hiç sezemediler mi? Sezmediler mi bari ikinci yarı gerekli önlemleri alalım diye. Olmadı, almadılar. Tecrübeli devlet görevlisi, emniyet görevlisi maçın nereye gidebileceğini çok rahat sezebilirdi. Sezemediler mi, sezmediler mi? Bunun cevaplanması lazım. Burada o şehirdeki devletimizin en üst temsilcilerinin bu olaya sebebiyet vermeleri hiçbir şekilde hafife alınacak bir olay değildir. Şu ana kadar da ciddi anlamda hafife alındığını görüyoruz" diye konuştu.

"Bugün attığımız adım, bundan sonra atacağımız adımların ilk ve somut adımıdır"

Ali Koç, son yıllarda birçok haksızlık yaşadıklarına değinerek, "Biz çok şey yaşadık, sabırlı davrandık, sakin olmaya çalıştık, haksızlıkları haykırdık, tüm kumpaslara, suikast girişimlerine, haksızlıklara, zorbalıklara rağmen spora ve sporcuya odaklandık. Milli takımlara nereden bakarsanız bakın olimpiyatlara net en çok sporcu veren kulüplerin başında bir veya ikinci sırada Fenerbahçe'dir. Ama artık bu haksızlıklara, adaletsizliklere, çifte standarda ve göz göre göre haksız rekabet tohumları ekenlere ve emeğimizin çalınmasına isyan etmemiz gereken bir döneme girdik. Onun için diyorum ki, bugün attığımız adım, bundan sonra atacağımız adımların ilk ve somut adımıdır" dedi.

"Türk futbolunun 'reset' zamanı gelmiştir"

Türk futbolunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti için olmazsa olmaz konu haline geldiğini belirten Koç, şöyle konuştu:

"Türk futbolunun artık 'reset' edilmesi lazım. Türk futbolunun artık bir 'reset' zamanı gelmiştir. Bataklığı kurutup Türk futbolunun kendisini yeniden inşa etmesi gereken bir dönemdeyiz. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Niyet, arzu, cesaret olsun Türkiye'de bunu yapacak liyakatli kadrolar mevcuttur. Bu doğrultuda kulübümüzün haklı isyanları ve zorunluluktan yapmaya karar verdiğimiz eylemler süreci yapılması gereken temizliğin inşallah fitilini ateşler. Çünkü temiz bir Türk futbolu sadece Fenerbahçe için değil sadece futbolun paydaşları için, Türkiye Cumhuriyeti Devleti için artık olmazsa olmaz bir konu haline gelmiştir. Zaman tarafsızlık, adil rekabet ve sportif ahlakın öne çıkması gereken zamandır."

"Galatasaray da turu atlasaydı, bugün bu maç oynanacak mıydı?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sözlerine şu sözlerle tamamladı:

"Galatasaray da turu atlasaydı bugün bu maç oynanacak mıydı? İstanbul - Şanlıurfa arası mesafesi, bizim gideceğimiz bir sürü Avrupa deplasmanıyla aynı mesafededir. Atina'dan iki misli neredeyse. İki olayı birbiriyle eş değer tutmak aslında samimiyetsizdir. Biz 'Karagümrük maçını ertelemeyin, onu oynayalım ama bu maçı erteleyin' dedik. Takvime sığdıramadınız, sezon başına erteleyelim. Rakibimizi mazeret kullanarak 'onlar istemiyor' diyorlar. 'Karagümrük de istemiyor, onları ne yapacaksınız?' diyoruz, 'hallederiz' diyorlar. Karagümrük'e gücün yetiyor, Galatasaray'a yetmiyor, öyle mi?

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ali Koç: 'Yaşananlar, Fenerbahçe'yi isyan edecek noktaya getirmiştir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ali Koç: 'Yaşananlar, Fenerbahçe'yi isyan edecek noktaya getirmiştir' - Son Dakika
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