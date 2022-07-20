Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı - Son Dakika
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Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı

20.07.2022 17:02
Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın cenaze törenine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Başakşehir futbolcusu Mesut Özil de katıldı. Ayrılık sonrası ilk kez karşılaşan ikili birbiriyle selamlaştı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ son yolculuğuna uğurlandı. Anne Gümüşdağ'ın cenaze namazı öğle namazına müteakiben Fatih Camisi'nde kılındı. Futbol camiasından birçok isim cenazede yer aldı.

ALİ KOÇ VE MESUT ÖZİL KARŞILAŞTI

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde aralarının açık olduğu söylenen Ali Koç ile Mesut Özil, tecrübeli futbolcunun Başakşehir'e transfer olmasının ardından ilk kez karşılaştı. Koç ve Özil'in karşılaştıklarında selamlaşarak öpüştükleri görüldü.

FUTBOL CAMİASI AKIN ETTİ

Cenazeye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Fatih Terim ve TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop katıldı.

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