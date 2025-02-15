Ali Koç\'tan Galatasaray\'a derbi için yabancı hakem çağırısı: Cesur olan başvurur

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısı'nda 24 Şubat'ta oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu. Koç, sarı-kırmızılılara derbi için yabancı orta hakem çağrısı yaptı.

G.SARAY'A YABANCI HAKEM ÇAĞRISI: CESUR OLAN BAŞVURUR

Adil rekabetin olmadığı, emeğin hiçe sayıldığı bir düzeni şiddetle reddediklerini belirten Ali Koç, "Çarpık düzen... 3 senedir sahasında kırmızı kart almayan, maçlarda oyuncuları kart görmeyeceğini bilerek mücadele eden takımın, Avrupa'da 11 maçı olmuş. 28 sarı kart 3 kırmızı kart görmüşler. Kendine güvenen, cesur olan derbiye yabancı hakem gelsin diye başvurur. Böyle tablolar olunca istemiyorsunuz. Mevcut hocalarıyla 94 lig maçında 6 kırmızı kart görmüşler. Aynı hocayla Avrupa'da 25 maçta 6 kırmızı kart almışlar. Sonuç 6'şar kırmızı kart. Onun için siz burada muvaffak oluyorsunuz, düzen çarpık" ifadelerini kullandı.

"KULÜPLERİN TALEBİ OLMADAN YABANCI HAKEM GELMELİ"

Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantının ardından da konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Ali Koç, Galatasaray'ın yabancı hakeme karşı olduğu iddialarına ilişkin, "Böyle bir durum varsa riyakarlık olarak görürüm. Demek ki açıklamalarında samimi değiller. Türkiye'nin, Türk futbolunun huzuru için, özellikle bu maç özelinde Türk hakemlerini de korumak adına, dünya çapında akla ilk gelen hakemlerinden birini federasyon getirirse tartışmalar son bulur ya da minimum tartışma olur. Şampiyonluğun kaderini etkileyen bir maç olduğu için kulüplerin talebi olmadan federasyonun yabancı hakemi getirmesi gerekir. Bizim talebimiz açık ve net" ifadelerini kullandı.

"ADALET İSTEYEN HERKES SORU İŞARETİ OLMAYACAK BİR HAKEM İSTER"

Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün sezon sonuna kadar maçlarda Türk hakemlerin görev yapacağına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, "Ural Aküzüm'ün çıkıp yabancı hakem olmayacak demesi başka noktalara işaret veriyor. Talihsiz bir açıklama olmuş, kendisi kadın futbolundan sorumlu. Sorumluluk alanına girmiyor. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapılacaksa başkan, başkan vekilleri ya da MHK başkanı açıklama yapmalı. Son derece enteresan ama içinde bulunduğumuz konjöntüre bakılınca hayatın olağan akışına aykırı değil. Kendine güvenen, bileğine güvenen, adalet isteyen herkes bu maçta dünya çapında, kimsede soru işareti olmayacak bir ismi ister" değerlendirmesinde bulundu.