Ali Koç'tan Galatasaray'a derbi için yabancı hakem çağırısı: Cesur olan başvurur - Son Dakika
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Spor

Ali Koç'tan Galatasaray'a derbi için yabancı hakem çağırısı: Cesur olan başvurur

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 24 Şubat'taki Galatasaray derbisi öncesinde sarı-kırmızılılara yabancı orta hakem çağrısı yaptı. Ligdeki ve Avrupa'daki kart sayıları üzerinden ezeli rakibine yüklenen Koç, "Kendine güvenen, cesur olan derbiye yabancı hakem gelsin diye başvurur" ifadelerini kullandı.

15.02.2025 16:09
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Şubat Ayı Olağan Toplantısı'nda 24 Şubat'ta oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili konuştu. Koç, sarı-kırmızılılara derbi için yabancı orta hakem çağrısı yaptı.

G.SARAY'A YABANCI HAKEM ÇAĞRISI: CESUR OLAN BAŞVURUR

Adil rekabetin olmadığı, emeğin hiçe sayıldığı bir düzeni şiddetle reddediklerini belirten Ali Koç, "Çarpık düzen... 3 senedir sahasında kırmızı kart almayan, maçlarda oyuncuları kart görmeyeceğini bilerek mücadele eden takımın, Avrupa'da 11 maçı olmuş. 28 sarı kart 3 kırmızı kart görmüşler. Kendine güvenen, cesur olan derbiye yabancı hakem gelsin diye başvurur. Böyle tablolar olunca istemiyorsunuz. Mevcut hocalarıyla 94 lig maçında 6 kırmızı kart görmüşler. Aynı hocayla Avrupa'da 25 maçta 6 kırmızı kart almışlar. Sonuç 6'şar kırmızı kart. Onun için siz burada muvaffak oluyorsunuz, düzen çarpık" ifadelerini kullandı.

"KULÜPLERİN TALEBİ OLMADAN YABANCI HAKEM GELMELİ"

Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantının ardından da konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Ali Koç, Galatasaray'ın yabancı hakeme karşı olduğu iddialarına ilişkin, "Böyle bir durum varsa riyakarlık olarak görürüm. Demek ki açıklamalarında samimi değiller. Türkiye'nin, Türk futbolunun huzuru için, özellikle bu maç özelinde Türk hakemlerini de korumak adına, dünya çapında akla ilk gelen hakemlerinden birini federasyon getirirse tartışmalar son bulur ya da minimum tartışma olur. Şampiyonluğun kaderini etkileyen bir maç olduğu için kulüplerin talebi olmadan federasyonun yabancı hakemi getirmesi gerekir. Bizim talebimiz açık ve net" ifadelerini kullandı.

"ADALET İSTEYEN HERKES SORU İŞARETİ OLMAYACAK BİR HAKEM İSTER"

Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün sezon sonuna kadar maçlarda Türk hakemlerin görev yapacağına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, "Ural Aküzüm'ün çıkıp yabancı hakem olmayacak demesi başka noktalara işaret veriyor. Talihsiz bir açıklama olmuş, kendisi kadın futbolundan sorumlu. Sorumluluk alanına girmiyor. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapılacaksa başkan, başkan vekilleri ya da MHK başkanı açıklama yapmalı. Son derece enteresan ama içinde bulunduğumuz konjöntüre bakılınca hayatın olağan akışına aykırı değil. Kendine güvenen, bileğine güvenen, adalet isteyen herkes bu maçta dünya çapında, kimsede soru işareti olmayacak bir ismi ister" değerlendirmesinde bulundu.

Ali Koç\'tan Galatasaray\'a derbi için yabancı hakem çağırısı: Cesur olan başvurur

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Son Dakika Spor Ali Koç'tan Galatasaray'a derbi için yabancı hakem çağırısı: Cesur olan başvurur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Rize:
    DEVLET büyüklerimize ve yetkililerimize sesleniyorum, üslup bilmez sürekli hakaret eden insanları kışkırtan şahıslar ülkemizde huzur kaçırıyor. Fenerbahçe'ye yakışmıyor, başka sebepleri olmadan gerçekten sadece Fenerbahçe menfaatleri içinse çok seviyorsa sadece sponsor olarak parasını yatırmalı. Bu konuma yakışmıyor, temsil ve beceri yeteneği olmadığı gibi, düşmanca davranılıyor korkunç bi yere sürüklediler Türk spor ortamını. 76 8 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Yine söylüyorum..Bu arkadaşın ve SORVİVOR Acun'un Fenerbahçe'nin başarısı umrumda değil.. Bunların asıl derdi Galatasaray'ın başarısızlığı...Ezeli rekabet bu iki şahıs yüzünden ezeli düşmanlığa dönüştü çok yazık... 59 11 Yanıtla
  • Sergen:
    koç "Geçen gün veya dün, bir yarışmada son ölen Sovyet lideri diye bir soru sormuşlar. Yarışmacı cevaplayamamış. Seyirciye sormuşlar, seyircinin yüzde 56'sı Kraliçe Elizabeth demiş. Böyle bir toplum varken bunlar tutuyor." Türk toplumunu yine aşağıladılar. Avrupaya da birçok kez ülkemizi kötü gösterdikleri işler yaptılar. Şerefve hırsızlıkla alakalı hakaretler ettiler. Taraftarı halkı kışkırtmaya çalışıyorlar. Sporu spor olarak kullanmıyorlar, bunlara neden göz yumuluyor? 49 5 Yanıtla
  • Mahmut GÜNAY:
    Sakın bu kişilerin tuzağına düşmeyin bunların gayesi spor değil kargaşa ve kaus ortamı yaratarak kendi çıkarı için çaba göstermekte. Bu tipler gitsin yabancı ülkede takım alsın orda maçları hep yabancı yönetiyor. Bu kişinin yüzünden 32 senedir kullandığım kartı kapattım. 39 3 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    GS FB maçlarında, 2001 yılından beri GS kendi sahasında penaltı kullanmadı! GS'a kendi sahasında bile lehine penaltı verilmiyor verilemiyor! TFF değişiyor düzen değişmiyor, "üst üzey liglerdeki kaliteli" yabancı hakem zorunluluk! Avrupa maçı yönetme lisansı olmayan, 2.lig hakemlerini getirme TFF! 38 3 Yanıtla
  • Erhan Başer:
    yabancı hakemi ayarlaması daha kolay bastır parayı ayarla ondan bu yirtinmaniz 35 4 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    avrupa liginin en çok kart göreni FB. Türkiye liginde ise en az kart görenlerden ve hiç kırmızı kart görmeyen sadece iki takım FB ve Eyüp. keşke hep yabancı hakemler yönetse, birçok kulüp FB'yle oynarken boşa kırmızı kartlar görmez, uydurma penaltılara maruz kalmaz. 33 4 Yanıtla
  • selim IŞIK:
    yaw yabancı hakem olunca ne olck sanki kendi mi oynayacak bu özgüven nerden geliyor 26 7 Yanıtla
  • Kacar Adem:
    Ali gene koyunlarını otlatmaya çıkmış 24 6 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Ne kadar üzücü. Kendi ülkemiz insanına, güvenin ne dereceler e geldiğini gösteren müptezel davranış 20 6 Yanıtla
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