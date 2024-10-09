Ali Şahin Yılmaz: Bayrak İçin Oynamak İstiyorum

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Trabzonspor'un ve 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın genç stoperi Ali Şahin Yılmaz, "Ben birçok maça çıktım ama her zaman özel duygular yaşadım. Tabii ki Ümit Milli Takım, A Milli Takım çok önemli yerler. Zaten A Milli Takım bir hedef. Bayrak için oynamak, kazanmak istiyorum ama hangi seviye olursa olsun milli takımla mücadele etmek özel bir duygu" dedi.

U20 Milli Takımı yarın İstanbul'da Portekiz ile oynayacağı U20 Elit Lig maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Trabzonspor'da forma giyen 20 yaşındaki genç savunmacı Ali Şahin Yılmaz, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Zorlu rakiplerle oynayacaklarını ifade eden Ali Şahin, "Zorlu rakiplerimiz var ama onlarla karşılaşmak seviyemizi görmek açısından çok iyi. Çünkü ne kadar çok maç oynarsak o kadar gelişim gösterirsin. Milli maçlarda da farklı futbol kültüründen rakiplerle karşılaşıyorsun ve kendini değerlendirmek daha iyi oluyor. Tabii maçlar çok zorlu. Ama bu seviyede iyi oyunlar bizi hedefe taşıyacaktır" diye konuştu.

'BİZ İYİ BİR TAKIMIZ VE KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ'

Portekiz ile oynanacak maça dair de görüşlerini ileten genç stoper, "İlk maçımızı İngiltere ile oynadık. Zorluydu ve rakipte iyi oyuncular vardı. En önemlisi de liglerinde forma giyen oyuncular. Ama yine de iyi bir oyun oynadık. Öne geçtik ve sonrasında maç berabere bitti. Burada önemli olan oyuncuların takımlarında daha fazla süre bulmaları. Şimdi Portekiz ile oynayacağız. O da zorlu geçecek ama biz iyi bir takımız ve kazanmak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

'BAYRAK İÇİN OYNAMAK İSTİYORUM'

Milli takımda olmanın, formayı giymenin çok özel olduğunu aktaran Ali Şahin Yılmaz, "Ben birçok maça çıktım ama her zaman özel duygular yaşadım. Tabii ki Ümit Milli Takım, A Milli Takım çok önemli yerler. Zaten A Milli Takım bir hedef. Bayrak için oynamak, kazanmak istiyorum ama hangi seviye olursa olsun milli takımla mücadele etmek özel bir duygu" değerlendirmesinde bulundu.

'BENİM İŞİM HAZIR OLMAK'

Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda oynanan Hatayspor müsabakasında son bölümde süre alan genç oyuncu, "Trabzonspor'a 10 yaşımda girdim. Kaptanlık yaptım. Tabii ki hedef her zaman A takımda yer almak. Ben her zaman çalışmayı önemseyen biriyim. Benim işim hazır olmak. Hocamız da görev verdiğinde formayı almak ve bırakmak istemiyorum. Trabzonspor gibi bir takımda rekabet çok fazla ama ben de kendime güveniyorum. En önemlisi de çok çalışıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.