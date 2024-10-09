Ali Şahin Yılmaz: Bayrak İçin Oynamak İstiyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ali Şahin Yılmaz: Bayrak İçin Oynamak İstiyorum

Ali Şahin Yılmaz: Bayrak İçin Oynamak İstiyorum

Trabzonspor'un genç stoperi Ali Şahin, milli takım hedeflerini ve zorlu rakiplerle mücadeleyi anlattı.

09.10.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un ve 20 Yaş Altı Milli Takımı'nın genç stoperi Ali Şahin Yılmaz, "Ben birçok maça çıktım ama her zaman özel duygular yaşadım. Tabii ki Ümit Milli Takım, A Milli Takım çok önemli yerler. Zaten A Milli Takım bir hedef. Bayrak için oynamak, kazanmak istiyorum ama hangi seviye olursa olsun milli takımla mücadele etmek özel bir duygu" dedi.

U20 Milli Takımı yarın İstanbul'da Portekiz ile oynayacağı U20 Elit Lig maçının hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Trabzonspor'da forma giyen 20 yaşındaki genç savunmacı Ali Şahin Yılmaz, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Zorlu rakiplerle oynayacaklarını ifade eden Ali Şahin, "Zorlu rakiplerimiz var ama onlarla karşılaşmak seviyemizi görmek açısından çok iyi. Çünkü ne kadar çok maç oynarsak o kadar gelişim gösterirsin. Milli maçlarda da farklı futbol kültüründen rakiplerle karşılaşıyorsun ve kendini değerlendirmek daha iyi oluyor. Tabii maçlar çok zorlu. Ama bu seviyede iyi oyunlar bizi hedefe taşıyacaktır" diye konuştu.

'BİZ İYİ BİR TAKIMIZ VE KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ'

Portekiz ile oynanacak maça dair de görüşlerini ileten genç stoper, "İlk maçımızı İngiltere ile oynadık. Zorluydu ve rakipte iyi oyuncular vardı. En önemlisi de liglerinde forma giyen oyuncular. Ama yine de iyi bir oyun oynadık. Öne geçtik ve sonrasında maç berabere bitti. Burada önemli olan oyuncuların takımlarında daha fazla süre bulmaları. Şimdi Portekiz ile oynayacağız. O da zorlu geçecek ama biz iyi bir takımız ve kazanmak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

'BAYRAK İÇİN OYNAMAK İSTİYORUM'

Milli takımda olmanın, formayı giymenin çok özel olduğunu aktaran Ali Şahin Yılmaz, "Ben birçok maça çıktım ama her zaman özel duygular yaşadım. Tabii ki Ümit Milli Takım, A Milli Takım çok önemli yerler. Zaten A Milli Takım bir hedef. Bayrak için oynamak, kazanmak istiyorum ama hangi seviye olursa olsun milli takımla mücadele etmek özel bir duygu" değerlendirmesinde bulundu.

'BENİM İŞİM HAZIR OLMAK'

Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda oynanan Hatayspor müsabakasında son bölümde süre alan genç oyuncu, "Trabzonspor'a 10 yaşımda girdim. Kaptanlık yaptım. Tabii ki hedef her zaman A takımda yer almak. Ben her zaman çalışmayı önemseyen biriyim. Benim işim hazır olmak. Hocamız da görev verdiğinde formayı almak ve bırakmak istemiyorum. Trabzonspor gibi bir takımda rekabet çok fazla ama ben de kendime güveniyorum. En önemlisi de çok çalışıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

Şahin Yılmaz, Milli Takım, Trabzonspor, Ali Şahin, Antrenman, Portekiz, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ali Şahin Yılmaz: Bayrak İçin Oynamak İstiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
18:25 Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan
17:58 Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:40 TFF’deki ilişki skandalı İngiliz basınında TFF'deki ilişki skandalı İngiliz basınında
09:39 Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 19:23:49. #1.12#
SON DAKİKA: Ali Şahin Yılmaz: Bayrak İçin Oynamak İstiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.