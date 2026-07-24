Aliağa, Emre Keskin ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Aliağa, Emre Keskin ile yollarını ayırdı

Aliağa, Emre Keskin ile yollarını ayırdı
24.07.2026 11:16
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Aliağa, defans oyuncusu Emre Keskin ile karşılıklı anlaşma ile sözleşmesini feshetti.

2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Aliağa Futbol defans oyuncusu Emre Keskin ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Devre arası transfer döneminde kadromuza dahil olan Emre Keskin'le karşılıklı görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Emre'ye emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezonun devre arasında Menemen FK'dan Aliağa'ya gelen 26 yaşındaki oyuncu, 13 resmi maçta forma giymişti.

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

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